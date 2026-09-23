/क्या आज सच में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होगी? 23 सितंबर के इक्विनॉक्स का पूरा सच जानिए

मौसम का चक्र बड़े बदलाव पर खड़ा है और इसके साथ ही हमारे दिन और रात का हिसाब-किताब भी तेजी से पलटने जा रहा है. बुधवार, 23 सितंबर यानी आज से दिन और रात की लंबाई में खास बदलाव देखने को मिलेगा. 23 सितंबर को इक्विनॉक्स यानी विषुव होगा, जिसके बाद उत्तरी गोलार्ध में दिन धीरे धीरे छोटे और रातें लंबी होने लगेंगी. भारत भी इसी बदलाव का हिस्सा है. विषुव को लेकर कहा जाता है कि इस दिन 12 घंटे का और 12 घंटे की रात होती है. लेकिन विषुव के दिन दुनिया भर में हर जगह 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात नहीं होती. इसके पीछे सूर्य के आकार और पृथ्वी के वायुमंडल का असर होता है. आइए विस्तार से समझते हैं 23 सितंबर के इस खास खगोलीय बदलाव का भारत पर क्या असर पड़ेगा.