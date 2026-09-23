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क्या आज सच में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होगी? 23 सितंबर के इक्विनॉक्स का पूरा सच जानिए

आज यानी 23 सितंबर, बुधवार को सच में दिन और रात ठीक 12-12 घंटे के होंगे? सितंबर इक्विनॉक्स को लेकर अक्सर ऐसा कहा जाता है, लेकिन हकीकत थोड़ी अलग है. आज होने वाली इस खगोलीय घटना के बाद भारत में दिन धीरे धीरे छोटे और रातें लंबी होने लगेंगी.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 23, 2026, 06:18 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 06:18 AM IST
क्या आज सच में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होगी? 23 सितंबर के इक्विनॉक्स का पूरा सच जानिए

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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