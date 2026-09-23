/क्या आज सच में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होगी? 23 सितंबर के इक्विनॉक्स का पूरा सच जानिए

मौसम का चक्र बड़े बदलाव पर खड़ा है और इसके साथ ही हमारे दिन और रात का हिसाब-किताब भी तेजी से पलटने जा रहा है. बुधवार, 23 सितंबर यानी आज से दिन और रात की लंबाई में खास बदलाव देखने को मिलेगा. 23 सितंबर को इक्विनॉक्स यानी विषुव होगा, जिसके बाद उत्तरी गोलार्ध में दिन धीरे धीरे छोटे और रातें लंबी होने लगेंगी. भारत भी इसी बदलाव का हिस्सा है. विषुव को लेकर कहा जाता है कि इस दिन 12 घंटे का और 12 घंटे की रात होती है. लेकिन विषुव के दिन दुनिया भर में हर जगह 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात नहीं होती. इसके पीछे सूर्य के आकार और पृथ्वी के वायुमंडल का असर होता है. आइए विस्तार से समझते हैं 23 सितंबर के इस खास खगोलीय बदलाव का भारत पर क्या असर पड़ेगा.
अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये विषुव या इक्विनॉक्स है क्या? तो इसका जवाब है कि 23 सितंबर को इक्विनॉक्स यानी विषुव होने जा रहा है. यह वह समय होता है जब दिन और रात की अवधि एक दूसरे के काफी करीब आ जाती है. इसके बाद उत्तरी गोलार्ध में रातें धीरे धीरे लंबी और दिन छोटे होने लगते हैं. नासा की 2026 की खगोलीय गणना के अनुसार, सितंबर इक्विनॉक्स 23 सितंबर की सुबह 5 बजकर 35 मिनट पर होगा. यह घटना भारत समेत दुनिया भर में होने वाली बड़ा बदलाव है.
इक्विनॉक्स यानी विषुव साल में दो बार होने वाली घटना है. पहली बार यह मार्च में और दूसरी बार सितंबर महीने में विषुव होता है. यह वही समय होता है जब सूरज धरती के भूमध्य रेखा के एकदम ऊपर आ जाता है. इससे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की रोशनी लगभग बराबर मात्रा में पहुंचने लगती है. पृथ्वी अपनी धुरी पर करीब 23.5 डिग्री झुकी हुई है. इसी झुकाव और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा की वजह से सालभर दिन और रात की लंबाई में बदलाव होता रहता है. इक्विनॉक्स के समय दोनों गोलार्धों पर सूर्य की किरणें लगभग समान तरीके से पड़ती हैं.
सितंबर में सूर्य उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए भूमध्य रेखा को पार करता है. इसी वजह से उत्तरी गोलार्ध में सितंबर इक्विनॉक्स को खगोलीय शरद ऋतु की शुरुआत माना जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यह वसंत ऋतु की शुरुआत होती है.
ऐसे में लोगों के मन में यह भी सवाल आ सकता है कि क्या भारत में भी विषुव का असर होगा? तो इसका जवाब है हां. भारत भी इस खगोलीय घटना का हिस्सा है. 23 सितंबर को सुबह 5 बजकर 35 मिनट पर सूर्य पृथ्वी की भूमध्य रेखा के तल को पार करेगा. इसके आसपास भारत के कई हिस्सों में दिन और रात की अवधि करीब-करीब बराबर हो जाएगी.
लेकिन, ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका मतलब यह नहीं है कि हर जगह ठीक 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होगी. इसकी वजह यह है कि सूर्य एक बिंदु नहीं बल्कि एक गोल डिस्क है. इसके साथ ही पृथ्वी का वायुमंडल भी सूर्य की रोशनी को मोड़ता है. इसी कारण से हमें सूर्योदय कुछ पहले और सूर्यास्त कुछ देर बाद दिखाई देता है.
जैसे नई दिल्ली में 23 सितंबर को दिन की अवधि लगभग 12 घंटे 7 मिनट रहने का अनुमान है. यानी इक्विनॉक्स के दिन भी दिन और रात बिल्कुल 12-12 घंटे की नहीं होती.
23 सितंबर के बाद सूर्य की सीधी किरणें धीरे धीरे भूमध्य रेखा से और दक्षिण की ओर जाने लगेंगी. इसका सीधा असर उत्तरी गोलार्ध पर पड़ेगा. भारत भी उत्तरी गोलार्ध में आता है, इसलिए यहां धीरे धीरे दिन छोटे और रातें लंबी होने लगेंगी.
सरल शब्दों में कहें तो इक्विनॉक्स खुद सिर्फ एक खास समय पर होने वाली खगोलीय घटना है, लेकिन इसका असर आने वाले कई हफ्तों तक दुनिया भर में दिखाई देता है. जैसे जैसे दिसंबर का सोल्स्टिस पास आएगा, भारत में दिन की अवधि और कम होती जाएगी और रातें ज्यादा लंबी होने लगेंगी. लेकिन, भारत में मौसम का बदलाव सिर्फ सूर्य की स्थिति से तय नहीं होता. यहां मानसून, तापमान और अलग अलग इलाकों की जलवायु भी मौसम के स्वरूप में बड़ी भूमिका निभाती है.