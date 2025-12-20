Advertisement
चीन ने खोला पाताल का दरवाजा! धरती की आंख तक पहुंचने की कर रहा कोशिश, जानकर हो जाएंगे हक्के-बक्के

चीन ने खोला 'पाताल का दरवाजा'! धरती की 'आंख' तक पहुंचने की कर रहा कोशिश, जानकर हो जाएंगे हक्के-बक्के

China Deep Drilling Project: चीन ने धरती की बहुत गहराई तक पहुंचने के लिए एक बड़ा वैज्ञानिक प्रोजेक्ट शुरू किया है. ताकलामकान रेगिस्तान के बीच एक ऐसा गड्ढा खोदा जा रहा है, जो लगभग 9 किलोमीटर नीचे तक जाएगा. ऐसा कहा जा रहा है कि इस ड्रिलिंग से वैज्ञानिकों को भूकंप, तेल-गैस और धरती की अंदरूनी बनावट को समझने में मदद मिल सकेगी.

Dec 20, 2025
China Deep Drilling Project: चीन के पश्चिमी हिस्से में मौजूद ताकलामकान रेगिस्तान के बीच इंजीनियरों ने एक बेहद गहरी खुदाई शुरू की है. इस वैज्ञानिक कुएं का नाम Shendi Take 1 रखा गया है. इसे Tarim Basin में बनाया जा रहा है. इस कुएं का प्लान लगभग 9 किलोमीटर तक जाने की योजना है. यह चीन की ड्रिलिंग तकनीक के लिए एक नई और बड़ी चुनौती मानी जा रही है.

बता दें कि इस पूरे प्रोजेक्ट की अगुवाई मशहूर ड्रिलिंग इंजीनियर Sun Jinsheng कर रहे हैं. वह Chinese Academy of Engineering के सदस्य भी हैं. उनका काम बहुत गहराई तक ड्रिलिंग की तकनीक पर केंद्रित है, जिससे ऊर्जा संसाधनों और धरती के अंदर की जानकारी को बेहतर तरीके से समझा जा सके. वैज्ञानिक इस कुएं के जरिए बहुत पुराने पत्थरों तक पहुंचना चाहते हैं. ऐसा कहा जा रहा है कि यहां क्रिटेशियस काल की चट्टानें मिल सकती हैं, जो डायनासोर के समय की हैं. इन चट्टानों में पुराने समुद्र, मौसम और जमीन के नीचे दबे जैविक पदार्थों की जानकारी छिपी हो सकती है.

Shendi Take 1 की तय गहराई
Shendi Take 1 की तय गहराई लगभग 36,400 फीट है. इस दौरान ड्रिल को धरती की दस से ज्यादा परतों को काटना होगा. यहां पर इतनी पतली सुरंग में भारी मशीनें लगाई गई हैं, जिनका वजन 2,000 टन से भी ज्यादा है. Sun Jinsheng ने कहा कि यह काम ऐसा है जैसे कोई बड़ा ट्रक दो पतली स्टील की तारों पर चलाया जा रहा हो.

ड्रिलिंग का मकसद
इस ड्रिलिंग का मकसद सिर्फ गहराई तक जाना नहीं बल्कि धरती की ऊपरी परतको समझना है. जिसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहा जाता है. इसी परत में गर्मी, तरल पदार्थ और दबाव जमा रहता है. ये भूकंप, पहाड़ों के बनने और जमीन की हलचल को प्रभावित करता है. इतनी गहराई तक जाने से यह भी पता चलेगा कि ज्यादा दबाव में तेल और गैस कैसे व्यवहार करते हैं.

वैज्ञानिकों कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट प्लेट टेक्टॉनिक्स को समझने में भी मदद करेगा. जैसे-जैसे ड्रिल नीचे जाएगी हर परत से मिली चट्टानें धरती के अंदर छिपे फॉल्ट और पहाड़ों की जड़ों के बारे में नई जानकारी देंगी. टेक्निकल एक्सपर्ट Wang Chunsheng ने इसे धरती के अनजान हिस्सों को जानने की कोशिश बताया है.

पहले भी गहरी ड्रिलिंग
चीन इससे पहले भी गहरी ड्रिलिंग का अनुभव रखता है. दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा अभी भी रूस का Kola Superdeep Borehole माना जाता है. यह करीब 40,230 फीट तक गया था. हैरान करने वाली बात सामने आई थी कि अनुमानित बेसाल्ट परत नहीं मिली बल्कि अलग तरह की चट्टानें पाई गईं हैं.

हालांकि इतनी गहराई भी धरती के अंदरूनी हिस्से का छोटा सा हिस्सा ही है. USGS के मुताबिक महाद्वीपों के नीचे धरती की परत औसतन 19 मील मोटी होती है. पहाड़ी इलाकों में यह 62 मील तक जा सकती है. इसके नीचे मैंटल होता है. यह बहुत गर्म और घना होता है. Shendi Take 1 मैंटल तक नहीं पहुंचेगा लेकिन यह धरती की संरचना को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है.

बता दें कि Tarim Basin को इसलिए चुना गया क्योंकि यहां एशिया की सबसे मोटी तलछटी परतें और सबसे गहरे तेल-गैस भंडार मौजूद हैं. सतह से लेकर बहुत नीचे तक की परतों को एक साथ देखने से वैज्ञानिक यह समझ पाएंगे कि करोड़ों साल में जमीन कैसे बदलती रही.

ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

China Deep Drilling Project

