अंतरिक्ष में 3 जिंदगियां कैद! स्पेस मलबे ने तोड़ी वापसी की उम्मीद, चीन ने भेजा खाली शेनझोउ-22 स्पेसक्राफ्ट

Shenzhou 22 For Rescue Mission: शेनझोउ-22 बिना किसी क्रू के तियांगोंग पहुंचेगा और फंसे हुए एस्ट्रोनॉट्स के लिए आपातकालीन वाहन की तरह काम करने वाला है. जब तक नया स्पेसक्राफ्ट नहीं पहुंचता है, तीनों एस्ट्रोनॉट्स स्टेशन से किसी भी तरह से वापस नहीं आ सकते हैं.

चीन का स्पेसक्राफ्ट लॉन्च

चीन 24 नवंबर की रात तियांगोंग स्पेस स्टेशन के लिए शेनझोउ-22 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया है. बता दें कि यह अंतरिक्षयान बिना किसी एस्ट्रोनॉट के उड़ान भरेगा. जिससे स्पेस स्टेशन पर मौजूद तीन चीनी एस्ट्रोनॉट्स के पास इमरजेंसी में पृथ्वी पर लौटने का रास्ता मौजूद रहे. इस मिशन को चीन के Jiuquan Satellite Launch Center से लॉन्ग मार्च 2F/G रॉकेट के जरिए भेजा जाएगा.

कैसे फंसे एस्ट्रोनॉट्स?

पहले से डॉक किया हुआ शेनझोउ-20 रिटर्न व्हीकल स्पेस मलबे से टकराकर खराब हो गया था. जिससे स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि शेनझोउ-20 क्रू को शेनझोउ-21 स्पेसक्राफ्ट की मदद से वापस लाना पड़ा. इसके बाद से झांग लू, झांग होंगझांग और वू फेई स्टेशन पर बिना किसी रिटर्न व्हीकल के काम कर रहे हैं. बता दें कि तियांगोंग स्टेशन पर मौजूद क्रू के पास फिलहाल वापस लौटने के लिए कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक रॉकेट में ईंधन भरने का काम समय से पहले पूरा कर लिया गया था. वहीं शेनझोउ-22 मिशन पैच भी जारी किया गया था. जिसमें चीन की ग्रेट वॉल से तारों की ओर बढ़ते रॉकेट की तस्वीर बनी थी. देखा जाए तो यह मिशन का संकेत है कि स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह तैयार हो चुका था.” जिसे 24 नवंबर को लॉन्च कर दिया गया है.

क्या होगा पुराना स्पेसक्राफ्ट?

खराब हो चुका शेनझोउ-20 अभी भी तियांगोंग के साथ जुड़ा हुआ है. इसे या तो रिपेयर करके वापस लाया जाएगा या फिर स्टेशन का डॉकिंग पोर्ट खाली करने के लिए इसे ऑर्बिट में ही छोड़ा जा सकता है. वैसे ये कदम जरूरी है, क्योंकि अगले साल शेनझोउ-23 मिशन को भी इसी पोर्ट से डॉक किया जाएगा.

कब लौटेंगे फंसे एस्ट्रोनॉट्स?

जब शेनझोउ-22 सही सलामत तियांगोंग स्टेशन पर पहुंच जाएगा, तब हो सकता है कि तीनों एस्ट्रोनॉट्स अपना काम सामान्य तरीके से जारी रख पाएं. बता दें कि उन्हें अप्रैल 2026 में शेनझोउ-23 मिशन के जरिए पृथ्वी पर वापस लाया जाने वाला है.

यह भी पढ़ें: 2,000 साल पुरानी 'बलि' की मर्डर मिस्ट्री! उल्टे मुंह दबी मिली किशोरी की लाश, टूटी कलाई ने खोला 'मौत' का राज