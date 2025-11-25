Advertisement
trendingNow13017598
Hindi Newsविज्ञान

अंतरिक्ष में 3 जिंदगियां कैद! स्पेस मलबे ने तोड़ी वापसी की उम्मीद, चीन ने भेजा खाली शेनझोउ-22 स्पेसक्राफ्ट

Shenzhou 22 For Rescue Mission: चीन Tiangong Space Station पर मौजूद अपने तीन एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित वापसी बुलाने के लिए एक खाली शेनझोउ-22 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है. यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि उनका पुराना रिटर्न व्हीकल स्पेस मलबे से टकराकर खराब हो गया था.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Nov 25, 2025, 12:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अंतरिक्ष में 3 जिंदगियां कैद! स्पेस मलबे ने तोड़ी वापसी की उम्मीद, चीन ने भेजा खाली शेनझोउ-22 स्पेसक्राफ्ट

Shenzhou 22 For Rescue Mission: शेनझोउ-22 बिना किसी क्रू के तियांगोंग पहुंचेगा और फंसे हुए एस्ट्रोनॉट्स के लिए आपातकालीन वाहन की तरह काम करने वाला है. जब तक नया स्पेसक्राफ्ट नहीं पहुंचता है, तीनों एस्ट्रोनॉट्स स्टेशन से किसी भी तरह से वापस नहीं आ सकते हैं. 

चीन का स्पेसक्राफ्ट लॉन्च
चीन 24 नवंबर की रात तियांगोंग स्पेस स्टेशन के लिए शेनझोउ-22 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया है. बता दें कि यह अंतरिक्षयान बिना किसी एस्ट्रोनॉट के उड़ान भरेगा. जिससे स्पेस स्टेशन पर मौजूद तीन चीनी एस्ट्रोनॉट्स के पास इमरजेंसी में पृथ्वी पर लौटने का रास्ता मौजूद रहे. इस मिशन को चीन के Jiuquan Satellite Launch Center से लॉन्ग मार्च 2F/G रॉकेट के जरिए भेजा जाएगा.

कैसे फंसे एस्ट्रोनॉट्स? 
पहले से डॉक किया हुआ शेनझोउ-20 रिटर्न व्हीकल स्पेस मलबे से टकराकर खराब हो गया था. जिससे स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि शेनझोउ-20 क्रू को शेनझोउ-21 स्पेसक्राफ्ट की मदद से वापस लाना पड़ा. इसके बाद से झांग लू, झांग होंगझांग और वू फेई स्टेशन पर बिना किसी रिटर्न व्हीकल के काम कर रहे हैं. बता दें कि तियांगोंग स्टेशन पर मौजूद क्रू के पास फिलहाल वापस लौटने के लिए कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक रॉकेट में ईंधन भरने का काम समय से पहले पूरा कर लिया गया था. वहीं शेनझोउ-22 मिशन पैच भी जारी किया गया था. जिसमें चीन की ग्रेट वॉल से तारों की ओर बढ़ते रॉकेट की तस्वीर बनी थी. देखा जाए तो यह मिशन का संकेत है कि स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह तैयार हो चुका था.” जिसे 24 नवंबर को लॉन्च कर दिया गया है.

क्या होगा पुराना स्पेसक्राफ्ट?
खराब हो चुका शेनझोउ-20 अभी भी तियांगोंग के साथ जुड़ा हुआ है. इसे या तो रिपेयर करके वापस लाया जाएगा या फिर स्टेशन का डॉकिंग पोर्ट खाली करने के लिए इसे ऑर्बिट में ही छोड़ा जा सकता है. वैसे ये कदम जरूरी है, क्योंकि अगले साल शेनझोउ-23 मिशन को भी इसी पोर्ट से डॉक किया जाएगा.

कब लौटेंगे फंसे एस्ट्रोनॉट्स?
जब शेनझोउ-22 सही सलामत तियांगोंग स्टेशन पर पहुंच जाएगा, तब हो सकता है कि तीनों एस्ट्रोनॉट्स अपना काम सामान्य तरीके से जारी रख पाएं. बता दें कि उन्हें अप्रैल 2026 में शेनझोउ-23 मिशन के जरिए पृथ्वी पर वापस लाया जाने वाला है.

यह भी पढ़ें: 2,000 साल पुरानी 'बलि' की मर्डर मिस्ट्री! उल्टे मुंह दबी मिली किशोरी की लाश, टूटी कलाई ने खोला 'मौत' का राज

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Shenzhou 22Space Debris

Trending news

'मैं नहीं चाहती मेरा कोई बच्चा US जाए...', बेटी की मौत से टूटे मां के अरमान
Hyderabad News
'मैं नहीं चाहती मेरा कोई बच्चा US जाए...', बेटी की मौत से टूटे मां के अरमान
जम्मू-कश्मीर: अब जेल से नए गुर्गे नहीं तैयार कर सकेंगे आतंकी, प्रशासन का बड़ा फैसला
Jammu Kashmir
जम्मू-कश्मीर: अब जेल से नए गुर्गे नहीं तैयार कर सकेंगे आतंकी, प्रशासन का बड़ा फैसला
अंधविश्वास का भयानक खेल; बेटे के नाम पर 15 जीवों की बलि देने के फिराक में था परिवार
Gujarat news
अंधविश्वास का भयानक खेल; बेटे के नाम पर 15 जीवों की बलि देने के फिराक में था परिवार
इजरायली पीएम नेतन्याहू का क्यों अचानक टल गया भारत का दौरा? इसके पीछे की क्या है वजह
benjamin netanyahu
इजरायली पीएम नेतन्याहू का क्यों अचानक टल गया भारत का दौरा? इसके पीछे की क्या है वजह
इथियोपिया का आग उगलता ज्‍वालामुखी भारत के लिए क्‍यों बन सकता है खतरा?
Hayli Gubbi Volcano Eruption
इथियोपिया का आग उगलता ज्‍वालामुखी भारत के लिए क्‍यों बन सकता है खतरा?
पाकिस्तान के सिंध में कितनी है हिंदुओं की आबादी? PAK की जनसंख्या में इसका क्या रोल
Sindh
पाकिस्तान के सिंध में कितनी है हिंदुओं की आबादी? PAK की जनसंख्या में इसका क्या रोल
Hammer vs Katana! इंडियन आर्मी को मिलने वाले घातक हथियारों की क्या हैं खासियतें?
hammer
Hammer vs Katana! इंडियन आर्मी को मिलने वाले घातक हथियारों की क्या हैं खासियतें?
इथियोपिया के ज्वालामुखी की राख पहुंची भारत, राजस्थान-दिल्ली समेत इन राज्यों में खतरा
Volcanic
इथियोपिया के ज्वालामुखी की राख पहुंची भारत, राजस्थान-दिल्ली समेत इन राज्यों में खतरा
ये कैसी गरीबी? EWS के नाम पर NEET PG उम्मीदवार खरीद रहे हैं करोड़ों की सीट
EWS
ये कैसी गरीबी? EWS के नाम पर NEET PG उम्मीदवार खरीद रहे हैं करोड़ों की सीट
13 साल से कोलकाता में लैंड प्लेन 1900 KM दूर पहुंचा, दिलचस्प है 'भूल-चूक' का किस्सा
Boeing
13 साल से कोलकाता में लैंड प्लेन 1900 KM दूर पहुंचा, दिलचस्प है 'भूल-चूक' का किस्सा