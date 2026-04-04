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Hindi Newsविज्ञानचांद की ओर बढ़ रहे NASA के ओरियन कैप्सूल से आई 50 सालों बाद पृथ्वी की ऐसी फोटो, सन्नाटे के बीच दिखा चांदी का टुकड़ा

चांद की ओर बढ़ रहे NASA के ओरियन कैप्सूल से आई 50 सालों बाद पृथ्वी की ऐसी फोटो, सन्नाटे के बीच दिखा 'चांदी का टुकड़ा'

Artemis 2 Earth Images: चांद की ओर बढ़ रहे नासा के ओरियन स्पेसक्राफ्ट से पृथ्वी की मंत्रमुग्ध कर देने वाली तस्वीर सामने आई है. 50 सालों से भी ज्यादा समय के बाद अंतरिक्ष के सन्नाटे और अंधेरे के बीच हमारी पृथ्वी चांदी के एक चमकते टुकड़े जैसी नजर आ रही है. Artemis II के दौरान ओरियन कैप्सूल से कैद हुई यह तस्वीर 50 साल बाद धरती को एक नए अंदाज में दुनिया के सामने लेकर आई है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 04, 2026, 06:31 AM IST
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चांद की ओर बढ़ रहे NASA के ओरियन कैप्सूल से आई 50 सालों बाद पृथ्वी की ऐसी फोटो, सन्नाटे के बीच दिखा 'चांदी का टुकड़ा'

Artemis 2 Earth Images: चांद का चक्कर लगाने निकले आर्टेमिस 2 मिशन के जांबाज अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष की गहराइयों से पृथ्वी की शानदार तस्वीरें साझा की हैं, जिन्हें देखकर दुनिया दंग रह गई है. लगभग 50 साल बाद अंतरिक्ष यात्रियों ने कैमरे में पृथ्वी का चांदी जैसा रूप  कैद किया. नासा के ओरियन कैप्सूल से भेजी गई तस्वीरों में हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष के सन्नाटे के बीच एक चमकते हुए चांदी के टुकड़े जैसा नजर आ रहा है. लगभग 5 दशकों के बाद यह पहला मौका है जब इंसानी आंखों ने इतनी दूरी से पृथ्वी की खूबसूरती को कैमरे में कैद किया हो.

ओरियन (Orion) कैप्सूल से ली गई तस्वीरों में पृथ्वी कहीं गहरे अंधेरे के बीच एक चमकते हुए चांदी के टुकड़े की तरह दिख रही है तो कहीं प्रशांत महासागर के ऊपर उमड़ते नीले और सफेद बादलों का हाई-रजोल्यूशन नजारा दिखाई दे रहा है.

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इन तस्वीरों में क्या है खास?

चांदी के चक्कर लगाने निकले ओरियन के सोलर विंग पर लगे कैमरे ने पृथ्वी की तस्वीर ली है जिसमें वह बिल्कुल चांद के टुकड़े जैसी पतली और चमकदार नजर आ रही है.

अंतरिक्ष यान की खिड़की से ली गई तस्वीरों में पृथ्वी के नीले समंदर और बादलों के पैटर्न भी देखा जा सकता है.

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क्यों खींची जा रही हैं ये तस्वीरें?

यह सिर्फ पृ्थ्वी की तस्वीरें नहीं बल्कि एक बड़ा टेक्निकल टेस्ट भी है. नासा इन तस्वीरों के माध्यम से अंतरिक्ष यान के एडवांस इमेजिंग हार्डवेयर और लॉन्ग-डिस्टेंस डेटा ट्रांसमिशन की टेस्टिंग कर रहा है. हजारों किलोमीटर की दूरी से भारी भरकम फाइल्स को धरती पर भेजना एक बड़ी चुनौती है जिसका टेस्ट इस मिशन के जरिए किया जा रहा है.

अपोलो मिशन से कितनी अलग हैं ये फोटो?

साल 1968 में अपोलो 8 मिशन में  अर्थराइज की तस्वीर फिल्म पर ली गई थी, जो धुंधली थी. वहीं आर्टेमिस 2 के क्रू एडवांस डिजिटल सेंसर का इस्तेमाल कर रहे हैं. सबसे खास बात यह है कि ये तस्वीरें हाई-स्पीड सैटेलाइट लिंक के जरिए लगभग रियल-टाइम में पूरी दुनिया के साथ शेयर की जा रही है.

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अगला मिशन क्या है

जैसे ही ओरियन यान चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश करेगा वैसे ही कैमरा पृथ्वी से हटकर चांद की तरफ मुड़ जाएगा. 6 अप्रैल को होने वाले फ्लाईबाई के दौरान अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के उस सुदूर हिस्से की हाई-रज़ोल्यूशन तस्वीरें लेंगे, जिन्हें धरती से नहीं देखा जा सकता है. ये डेटा भविष्य के मिशन की लैंडिंग साइट चुनने में मदद करेगा.

(ये भी पढ़ेंः कहां तक पहुंचा नासा का आर्टेमिस-II? अभी चांद से कितनी बची है दूरी, जान लें सारे जवाब)

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(ये भी पढे़ंः ऐसा शक्तिशाली धमाका जो जलाकर खाक कर देता है तारा, कहीं नहीं बचता नामोनिशान)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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