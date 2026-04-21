Advertisement
trendingNow13186868
Hindi Newsविज्ञानअंतरिक्ष में दिखा टूटता हुआ तारा, सामने आई खूबसूरत तस्वीर, NASA एस्ट्रोनॉट ने कर दिया कमाल

अंतरिक्ष में दिखा टूटता हुआ तारा, सामने आई खूबसूरत तस्वीर, NASA एस्ट्रोनॉट ने कर दिया कमाल

ब्रह्मांड में होने वाली हलचल जब भी कैमरे में कैद होती है, वह किसी चमत्कार से कम नहीं लगती है. क्या आपने कभी सोचा है कि जिस टूटते हुए तारे को हम हसरत भरी निगाहों से देखते हैं, वह अंतरिक्ष से कैसा दिखाई देता होगा?

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 21, 2026, 01:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Image- Jessica Meir X
Image- Jessica Meir X

Shooting Star From Space: ब्रह्मांड में होने वाली हलचल जब भी कैमरे में कैद होती है, वह किसी चमत्कार से कम नहीं लगती है. क्या आपने कभी सोचा है कि जिस टूटते हुए तारे को हम हसरत भरी निगाहों से देखते हैं, वह अंतरिक्ष से कैसा दिखाई देता होगा? नासा की अंतरिक्ष यात्री जेसिका मीर ने इंटरनेशलन स्पेस स्टेशन से एक ऐसी ही दुर्लभ तस्वीर शेयर की है, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे.

अंतरिक्ष से दिखा अनोखा नजारा

नासा की अंतरिक्ष यात्री जेसिका मीर ने अपनी पोस्ट में बताया कि स्पेस स्टेशन के क्यूपोला यानी खिड़कियों वाला हिस्सा से उन्होंने इस घटना को कैमरे में कैद कर लिया. जेसिका ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए लिखा कि वह बहुत भाग्यशाली रहीं कि उन्हें सही समय पर कैमरे से इन नजारों को शूट करने का मौका मिला. जहां पृथ्वी पर मौजूद लोग जमीन से आसमान की तरफ देखते हैं, वहीं स्पेस स्टेशन से यह नजारा बिलकुल अलग और भव्य नजर आता है.

कमाल की है ये तस्वीर

शेयर की गई तस्वीर के बारे में विस्तार से बताते हुए जेसिका ने कहा कि उन्होंने इसे थ्री-सेकंड एक्सपोजर के साथ क्लिक किया है. इस टेक्नोलॉजी की वजह से तस्वीर के दाईं तरफ जमीन पर मौजूद शहरों की रोशनी चमकती हुई लकीरों की तरह दिखाई दे रही है. वहीं बाईं तरफ एक उल्का की लकीर साफ दिखाई दे रही है.  

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है 'लिरिड उल्कावृष्टि'?

लिरिड उल्कावृष्टि यानी उल्कापात साल में होने वाली एक खगोलीय घटना है. उन्होंने यह भी बताया कि लिरिड उल्कापात हर साल अप्रैल में होता है और इसे उत्तरी गोलार्ध में आसानी से देखा जा सकता है. जेसिका ने बताया कि उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले लोग आसमान में लाइरा नक्षत्र की तरफ देखने पर इन टूटते हुए तारों को देख सकते हैं.

(ये भी पढे़ंः रेगिस्तान में उगेगा अनाज, होगी बंपर खेती! इस चिपचिपे जीव ने बदली बंजर जमीन की किस्मत)

आप कब देखें और कैसे देखें?

वैज्ञानिकों के मुताबिक इस साल यह उल्कावृष्टि 21 और 22 अप्रैल के बीच अपने चरम पर रह सकती है. जेसिका ने आम लोगों को कहा कि वे रात के समय आसमान की तरफ जरूर देखें. उन्होंने यह भी जानकारी दी कि अगर आप किस्मत वाले हुए, तो टूटते तारों को देखते समय आपको आसमान से गुजरता हुआ अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भी दिखाई दे सकता है.

(ये भी पढ़ेंः मंगल पर दिखे उड़ने वाले कीड़े? NASA की तस्वीरों ने दुनिया को चौंकाया, जानिए पूरा सच)

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Shooting star from spacenasa

Trending news

पहलगाम हमले की बरसी से पहले एक्टिविस्ट आरिफ ने वैश्विक चुप्पी पर उठाए सवाल
Pahalgam terror attack
पहलगाम हमले की बरसी से पहले एक्टिविस्ट आरिफ ने वैश्विक चुप्पी पर उठाए सवाल
पंजाब में गैंगस्टरों का काल बना गैंगस्टरां ते वार: 3 महीने में 22000+ गिरफ्तारियां
Punjab Anti-Gangster Campaign
पंजाब में गैंगस्टरों का काल बना गैंगस्टरां ते वार: 3 महीने में 22000+ गिरफ्तारियां
मनी लॉन्ड्रिंग केस में सूफियान के दामाद हबीबुर रहमान गिरफ्तार, मची सियासी हलचल
West Bengal
मनी लॉन्ड्रिंग केस में सूफियान के दामाद हबीबुर रहमान गिरफ्तार, मची सियासी हलचल
मेरा प्लेन रनवे पर 30 मिनट रोक रहे, हम बदला लेंगे... बंगाल चुनाव के बीच बोलीं ममता
West Bengal Assembly Election 2026
मेरा प्लेन रनवे पर 30 मिनट रोक रहे, हम बदला लेंगे... बंगाल चुनाव के बीच बोलीं ममता
उस लुटेरे को गर्मी में झुलसाने का प्लान फेल कैसे हुआ? 500 साल पहले देश की बड़ी गलती
War news
उस लुटेरे को गर्मी में झुलसाने का प्लान फेल कैसे हुआ? 500 साल पहले देश की बड़ी गलती
एक पाकिस्तानी 'खरगोश' भारत की सुरक्षा के लिए खतरा कैसे बन गया? किसने की गद्दारी
jammu kashmir news
एक पाकिस्तानी 'खरगोश' भारत की सुरक्षा के लिए खतरा कैसे बन गया? किसने की गद्दारी
दिल्ली-NCR में अगले 48 घंटे भारी, इन 5 राज्यों में भीषण लू का 'हीटवेव अलर्ट' जारी
Heatwave Alert India
दिल्ली-NCR में अगले 48 घंटे भारी, इन 5 राज्यों में भीषण लू का 'हीटवेव अलर्ट' जारी
93 दिन, ड्रोन-कैमरा से नजर…पहलगाम अटैक का सेना ने ‘ऑपरेशन महादेव’ में कैसे लिया बदला
Pahalgam attack
93 दिन, ड्रोन-कैमरा से नजर…पहलगाम अटैक का सेना ने ‘ऑपरेशन महादेव’ में कैसे लिया बदला
कश्मीर में सैलानियों की सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा फैसला, QR कोड पहचान सिस्टम लागू
Pahalgam attack
कश्मीर में सैलानियों की सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा फैसला, QR कोड पहचान सिस्टम लागू
QR कोड, चप्पे-चप्पे पर नजर...पहलगाम अटैक के एक साल बाद कैसा है बैसरन घाटी का हाल?
Pahalgam attack
QR कोड, चप्पे-चप्पे पर नजर...पहलगाम अटैक के एक साल बाद कैसा है बैसरन घाटी का हाल?