शुभांशु शुक्ला का बड़ा खुलासा...बताया स्पेस में कैसे पचता है खाना, ISS पर ऐसे होता है ये काम

Shubhanshu Shukla: खाना पचाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्पेस की माइक्रोग्रैविटी में खाना कैसे पचता है? नहीं, तो आइए शुभांशु शुक्ला से जानते हैं अंतरिक्ष में खाने को पचाने के लिए क्या करना पड़ता है और डाइजेशन कैसे काम करता है.
Axiom 4 Mission: युवा भारतीय छात्रों के लिए शुभांशु ने एक वीडियो जारी कर के ये बताया है कि अंतरिक्ष में पाचन कैसे काम करता है. उन्होंने इसमें बताया कि हमारा शरीर बिना ग्रैविटी के भी खाने को पचा सकता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पेट और आंत की मांसपेशियां पेरिस्टलसिस से खाने को आगे धकेलती हैं. यह प्रक्रिया लहरों जैसी होती है और गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित नहीं होती. इसलिए अंतरिक्ष में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स भी धरती पर रहने वाले लोगों की तरह ही बिना किसी परेशानी के खाने को पचा सकते हैं. बस स्पेस में ये प्रक्रिया धरती से थोड़ी अलग होती है.
अंतरिक्ष में क्या बदल जाता है?
स्पेस में ग्रैविटी ना होने की वजह से पाचन की गति, पानी और पोषक तत्वों का अवशोषण और पेट के सूक्ष्मजीवों में बदलाव होते हैं. अंतरिक्ष में पेट में खाना भी ऊपर-नीचे तैरता रहता है जिससे इसे पचने में समय लगता है जिस वजह से कुछ लोगों का पाचन धीमा हो जाता है. इसके अलावा हमारे पेट में मौजूद गुड बैक्टीरिया पर भी अंतरिक्ष के वातावरण का काफी असर पड़ता है.
बदलाव से क्या अंतर पड़ता है?
इन बदलावों से शरीर के पोषक तत्व मिलने और उन्हें सोखने के तरीके पर भी काफी असर पड़ सकता है. अगर इन पर गौर ना किया जाए तो अंतरिक्ष यात्रियों में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है. शुभांशु शुक्ला ने बताया कि क्रमाकुंचन(पेरिस्टलसिस)की प्रक्रिया धरती और स्पेस दोनों ही जगहों पर जरूरी हैं. इसके बिना शरीर के बाकी काम और पाचन दोनों ही असंभव होगा.
जानकारी से क्या होगा फायदा?
ISS पर पाचन और मांसपेशियों से जुड़े शोध से मिली जानकारी सिर्फ अंतरिक्ष यात्रियों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए बहुत फायदेमंद है. डाइजेशन पर किए गए शोध से पता चलता है कि अंतरिक्ष में बिना ग्रैविटी के पाचन कैसे काम करता है. साथ ही शुक्ला ने किबो प्रयोगशाला में मांसपेशियों की स्टेम सेल्स पर भी प्रयोग किए. इस शोध से मिली जानकारी का इस्तेमाल धरती पर बूढ़े लोगों में होने वाली बीमारियों के इलाज खोजने में किया जा सकता है.
कब घर लौटेंगे शुक्ला?
शुभांशु शुक्ला के काम से पता चलता है कि अंतरिक्ष में किए गए प्रयोग इंसान के हेल्थ से जुड़ी चुनौतियों को सॉल्व कर रहे हैं. लेतिन अब सभी को उनके भारत लौटने का इंतराज है जो अगस्त महीने के दूसरे हफ्ते तक होने की उम्मीद लगाई जा रही है.