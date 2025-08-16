शुभांशु शुक्ला लौट रहे हैं स्वदेश...PM Modi से करेंगे खास मुलाकात, ISS-Gaganyaan मिशन पर देंगे अपडेट

Shubhanshu Shukla back in India: अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जिन्हें भारत के 21वीं सदी के स्पेस मिशन का हीरो माना जा रहा है, कल भारत लौट रहे हैं जिसके बाद वह प्रधानमंत्री मोदी से मिल सकते हैं. इस मुलाकात में वह अपने मिशन से जुड़े अनुभवों को साझा कर सकते हैं. इससे भारत और ISRO को अपने पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान में मदद मिलेगी.उन्होंने प्लेन से अपनी मुस्कुराती हुई तस्वीर को शेयर किया और कहा, भारत लौटकर अपना अनुभव देशवासियों के साथ बांटने के लिए बहुत उत्सुक हूं.

पोस्ट में क्या लिखा था?

Shubhanshu Shukla ने पोस्ट में लिखा, भारत वापस आने के लिए विमान में बैठते ही मेरे मन में कई तरह की भावनाएं आ रही हैं. मुझे उन बेहतरीन लोगों को छोड़ने का दुख भी है जो इस मिशन के दौरान 1 साल में मेरे दोस्त और परिवार जैसे बन गए थे. साथ ही, मिशन पूरा करने के बाद मैं पहली बार अपने दोस्तों, परिवार और देश के लोगों से मिलने के लिए बहुत उत्साहित हूं.

वापस आने के बाद क्या करेंगे शुक्ला?

शुभांशु शुक्ला के कल भारत पहुंचने की उम्मीद है. PM Modi से मुलाकात के अलावा वह 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस(National Space Day)समारोह में भी हिस्सा लेंगे. शुक्ला अपनी टीम के साथ 18 दिन स्पेस में ISS पर बिताने के बाद धरती पर वापस आए थे. उनके किए गए प्रयोगों को भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा जांच के लिए लिया गया है जिसके नतीजे जल्द ही आने की उम्मीद है.

क्या है गगनयान मिशन?

इस खास स्पेस प्रोग्राम का मक्सद भारतीय तकनीक का इस्तेमाल करके देश की धरती से भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजना है. ऐसा करके भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा. यह उपलब्धि सबसे पहले रूस(तत्कालीन सोवियत संघ)ने हासिल की थी, इसके बाद अमेरिका और चीन ने. 2003 में चीन के ये कारनामा करने के बाद कोई भी देश स्वदेशी तकनीक से ऐसा नहीं कर पाया है.

