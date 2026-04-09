शुभांशु शुक्ला ने दिखाई 'मिशन मित्र' की झलक; जानें क्या है लद्दाख का वो 'सीक्रेट' टेस्ट, जिससे फौलाद बन रही है ISRO की टीम!

ISRO Mission Mitra: स्पेस में जाना इतना आसान काम नहीं होता है. इसके पीछे कई सालों की मेहनत और अथक प्रयास छिपे होते हैं. ऐसी ही तैयारी इस समय भारत के गगनयात्री कर रहे हैं. हाल ही में इसरो (ISRO) के जांबाज एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने 'मिशन मित्रा' की कुछ खास झलकियां और अनुभव अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किए हैं. यह मिशन लेह (लद्दाख) की उन बर्फीली और ऑक्सीजन की कमी वाली पहाड़ियों में चल रहा है, जहां इंसान का शरीर ही नहीं, बल्कि उसका दिमाग भी जवाब देने लगता है. ऐसे में शुभांशु शुक्ला ने बताया कि यह ट्रेनिंग केवल शारीरिक मजबूती के लिए नहीं, बल्कि यह समझने के लिए है कि जब अंतरिक्ष में मौत का खतरा सामने हो, तब एक टीम के रूप में कैसे एकजुट रहा जाता है. आइए समझते हैं कि आखिर यह 'मिशन मित्रा' क्या है और लद्दाख को इसके लिए क्यों चुना गया है.

क्या है ISRO 'मिशन मित्रा'?

ISRO बहुत जल्द अपना गगनयान मिशन लॉन्च करने की सोच रहा है. इसके लिए वह अपने कुछ एस्ट्रोनॉट्स को तैयार कर रहा है. इन्हीं एस्ट्रोनॉट्स को तैयार करने के लिए ISRO ने मिशन मित्रा की शुरुआत की है. इसका मतलब Mapping of Interoperable Traits and Response Assessment है. इसके लिए लेह को चुना गया है, जहां 3,500 मीटर की ऊंचाई, जमा देने वाली ठंड और कम ऑक्सीजन (Hypoxia) बिल्कुल वैसा ही माहौल बनाते हैं जैसा स्पेसक्राफ्ट के अंदर हो सकता है. यहां वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और मनोवैज्ञानिकों की टीम यह देख रही है कि भारी दबाव और थकान के बीच भी एस्ट्रोनॉट्स एक-दूसरे पर कितना भरोसा करते हैं और फैसले कैसे लेते हैं.

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शुभांशु शुक्ला ने क्या कहा?

शुभांशु शुक्ला ने एक पोस्ट में अपने अनुभव बताते हुए कहा कि जब आप ऐसी जगह होते हैं, जहां सांस लेना भी मुश्किल हो, तब छोटी-सी गलतफहमी भी बड़े विवाद का कारण बन सकती है. ऐसे में इस ट्रेनिंग के दौरान गगनयात्रियों को सिखाया जा रहा है कि बिना बोले या बहुत कम शब्दों में अपनी बात कैसे आराम से कर सकते हैं. शुभांशु ने खुलासा किया कि ISRO ऐसी टीमें तैयार कर रहा है, जो किसी भी आपातकालीन स्थिति में बिना घबराए 'मशीन' की तरह सटीक काम कर सकें.

यूरोपीय तकनीक से प्रेरणा

भारत का यह 'मिशन मित्रा' यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के CAVES प्रोग्राम से प्रेरित है. इसमें एस्ट्रोनॉट्स को अंधेरी गुफाओं में रखा जाता है, जिससे उन्हें अकेलेपन और अंधेरे की आदत हो सके. लेह में भी गगनयात्रियों को समाज से दूर रहकर बिल्कुल वैसे ही काम करना पड़ रहा है, जैसे उन्हें अंतरिक्ष में करना होगा.

कौन-कौन हैं इस मिशन के हीरो?

लेह में चल रहे इस ट्रेनिंग कैंप में शुभांशु शुक्ला के साथ प्रशांत बालकृष्णन नायर, अंगद प्रताप और अजीत कृष्णन भी शामिल हैं. इन चारों को भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए चुना गया है. गगनयान मिशन के तहत भारत इनमें से तीन एस्ट्रोनॉट्स को 400 किलोमीटर ऊपर की ऑर्बिट में 3 दिनों के लिए भेजेगा. वहां किसी भी तकनीकी गड़बड़ी की स्थिति में केवल टीम का आपसी भरोसा ही उन्हें सुरक्षित वापस ला सकता है. शुभांशु शुक्ला ने बताया कि 'मिशन मित्रा' हमें मानसिक रूप से 'अजेय' बना रहा है.

गगनयान की तैयारियों की झलक

शुभांशु शुक्ला द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में एस्ट्रोनॉट्स को लद्दाख के कठिन रास्तों पर 'सर्वाइवल किट' के साथ अभ्यास करते और सीमित संसाधनों में भोजन तैयार करते देखा जा सकता है. यह मिशन गगनयान के उन जांबाज यात्रियों के लिए 'ड्रेस रिहर्सल' जैसा है, जो जल्द ही भारत का तिरंगा अंतरिक्ष में फहराएंगे.

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