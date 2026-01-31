मंगल पर बैक्टीरिया बनाएंगे घर, शुभांशु शुक्ला ने खोजा स्पेस में घर बनाने का 'देसी जुगाड़'

Shubhanshu Shukla: भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है. शुभांशु ने वैज्ञानिकों की टीम के साथ मिलकर एक खास स्टडी की है जिसमें बताया गया है कि मंगल ग्रह की मिट्टी में बैक्टीरिया कैसे काम करते हैं. वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि इन बैक्टीरिया की मदद से मंगल ग्रह पर मजबूत घर और इमारतें कैसे बनाई जा सकती हैं. यह रिसर्च IISC (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस) के वैज्ञानिकों ने की है. इस जानकारी को PLOS One नाम की एक विज्ञान पत्रिका में छापा गया है.

कैसे बनेंगी मंगल पर ईंटें?

भविष्य में जब इंसान मंगल ग्रह पर जाएगा तो वहां घर बनाना सबसे बड़ी चुनौती होगी. धरती से ईंट या सीमेंट जैसी भारी चीजें मंगल ग्रह पर ले जाना बहुत महंगा और मुश्किल है. इसलिए, वैज्ञानिक चाहते हैं कि वहां की मिट्टी का इस्तेमाल करके की घर बनाए जाएं. पहले कि रिसर्च में पता चला था कि कुछ खास बैक्टीरिया मिट्टी की ईंट की तरह मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं.

क्या है इसमें सबसे बड़ी रुकावट?

मंगल की मिट्टी में परक्लोरेट नाम का एक जहरीला केमिकल होता है. यह इंसानों और जीवों के लिए खतरनाक है. वैज्ञानिक यह देख रहे थे कि क्या बैक्टीरिया इस जहर के बीच भी जिंद रहकर काम कर पाएंगे. IISC प्रोफेसर आलोक कुमार का कहना है कि मंगल का माहौल धरती से बहुत अलग है. इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि धरती के जीव वहां कैसे बर्ताव करते हैं.

स्पेस ईंट बनाने के पुराना तरीका

पहले वैज्ञानिकों ने बायोसीमेंटेशन नाम की एक तकनीक का इस्तेमाल किया था. इसमें उन्होंने स्पोरोसारसीना पेस्ट्यूरी नाम के एक बैक्टीरिया लिया. जब इस बैक्टीरिया को मिट्टी, यूरिया और कैल्शियम से साथ मिलाया गया तो इसने कैल्शियम के क्रिस्टल पैदा किए जिसने मिट्टी के कणों को आपस में चिपका दिया. ईंट को मजबूत करने के लिए ग्वार की फली से बना गोंद भी मिलाया गया.

नई रिसर्च में क्या अलग है?

इस बार वैज्ञानिकों बेंगलुरु की मिट्टी से एक ऐसा बैक्टीरिया खोजा जो पहले से भी ज्यादा मजबूत है. उन्होंने इस नए बैक्टीरिया को परक्लोरेट के बीच रखकर टेस्ट किया. वे देखना चाहते थे कि क्या बैक्टीरिया मंगल जैसी खतरनाक परिस्थितियों में भी अपना काम कर सकता है या नहीं.

क्या रहे रिसर्च के नतीजे?

जब बैक्टीरिया को परक्लोरेट में रखा गया तो उनकी बढ़ने की रफ्तार धीमी हो गई. लेकिन कमाल की बात यह रही कि इसने बनने वाली ईंटें और भी ज्यादा मजबूत बनीं. तनाव की स्थिति में बैक्टिरिया ने खुद को बचाने के लिए अपना आकार बदल लिया और आपस में गुच्छे बना लिए. उन्होंने अपने शरीर से एक खास तरह का प्रोटीन और चिपचिपा जाल निकाला.

क्या है यह चिपचिपा जाल?

वैज्ञानिकों ने जब माइक्रोस्कोप की मदद से देखा तो पता चला कि इस जाल ने मिट्टी के कणों के बीच छोटे पुल जैसा काम किया जिससे मिट्टी बहुत मजबूती से आपस में जुड़ गईं. जब मंगल की मिट्टी में परक्लोरेट, ग्वार की गोंद और निकल क्लोराइड मिलाया गया तो बनी हुई ईंटें बिना केमिकल वाली ईंटों से कहीं ज्यादा ताकतवर निकलीं.

इस खोज से क्या फायदा मिलेगा?

अगर हम अंतरिक्ष में घर, सड़कें और रॉकेट उतारने की जगह हां की मिट्टी से ही बना लेंगे तो धरती से भारी सामान ले जाने का खर्चा बहुत कम हो जाएगा. साथ ही मिशन और भी ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे. शुभांशु बताते हैं कि चांद पर ऊबड़-खाबड़ जमीन की वजह से पहले ही कई मिशनों में दिक्कत आई हैं और अगर हम वहां मजबूत आधार बना सकें तो ऐसी समस्या से बचा जा सकता है.