Shubahnshu Shukla: ये मेरा नहीं पूरे देश का मिशन था...ISS की यात्रा पर क्या बोले शुभांशु शुक्ला
Advertisement
trendingNow12890684
Hindi Newsविज्ञान

Shubahnshu Shukla: ये मेरा नहीं पूरे देश का मिशन था...ISS की यात्रा पर क्या बोले शुभांशु शुक्ला

Shubhanshu Shukla Press Conference: ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा, यह पूरे देश का मिशन था. यह अनुभव जमीनी स्तर पर सीखी गई बातों से बहुत अलग है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 21, 2025, 02:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shubahnshu Shukla: ये मेरा नहीं पूरे देश का मिशन था...ISS की यात्रा पर क्या बोले शुभांशु शुक्ला

Shubhanshu Shukla: अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा पर गए भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री Group Captain Shubhanshu Shukla ने अपनी यात्रा और मिशन के बारे में पूरे देश को बताया. ISRO Chairman डॉ. वी. नारायणन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष की यात्रा जमीन पर की गई ट्रेनिंग से बिल्कुल अलग थी. उन्होंने इस मिशन को सफल बनाने के लिए भारत सरकार, ISRO और सभी वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया.

शुभांशु शुक्ला ने क्या कहा?
शुभांशु शुक्ला ने ब्रीफिंग के दौरान कहा, यह पूरे देश का मिशन था और यह अनुभव जमीन पर ली गई ट्रेनिंग से बिल्कुल अलग और अविश्वसनीय था. आगे उन्होंने कहा, मैं भारत सरकार, ISRO और सभी वैज्ञानिकों को धन्यवाद देना चाहता हूं. अपने अनुभवों के बारे में बताते हुए शुक्ला ने कहा, इस मिशन में मैं मिशन पायलट था. क्रू ड्रैगन में 4 सीटें होती हैं. मुझे कमांडर के साथ मिलकर काम करना था और क्रू ड्रैगन की सभी प्रणालियों को संभालना था. साथ ही हमें भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए प्रयोगों को भी पूरा करना था. इसके अलावा विज्ञान और टेक्नोलॉजी से जुड़े प्रदर्शन और वीडियोग्राफी भी करनी थी.

लोगों का जताया आभार
प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, 'लोगों के समर्थन के लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं'. अंतरिक्ष में शुरुआती दिन काफी मुश्किल थे क्योंकि वहां ग्रैविटी में बदलाव की आदल डालना मुश्किल काम था. लेकिन जल्द हम देखेंगें कि कोई हमारे कैप्सूल से, हमारे रॉकेट से और हमारी धरती से अंतरिक्ष की यात्रा कर रहा होगा.

ISRO अध्यक्ष ने क्या कहा?
ISRO अध्यक्ष डॉ. नारायणन ने कहा कि, पिछले 10 सालों में इसरो ने जो तरक्की की है वह पहले के 10 सालों से दोगुनी है. आगे उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 6 महीनों में ISRO ने 3 बड़े मिशन सफलतापूर्वक किए हैं. Axiom-4 मिशन एक बहुत ही खास मिशन है जिसमें पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ले जाकर सुरक्षित वापस लाया गया.

कॉन्फ्रेंस में और क्या बातें हुई?
ISRO अध्यक्ष ने आगे कहा, प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, हमने दक्षिण एशियाई उपग्रह बनाया और उसे लॉन्च करके दक्षिण एशियाई देशों को दिया. उनके नेतृत्व में हमने G20 देशों के लिए G20 उपग्रह भी बनाया है. उनके नेतृत्व में हमने10 साल पहले हमारे पास अंतरिक्ष के क्षेत्र में सिर्फ एक स्टार्ट-अप कंपनी थी. आज हमारे पास इस क्षेत्र में 300 से ज्यादा स्टार्टअप है. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Shubhanshu Shukla press conference

Trending news

MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
Stra Dogs
MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
karnataka
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
Constitution Amendment Bill
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
नागपुर यूनिवर्सिटी का कारनामा: बीबीए का एग्जाम दिया, बीकॉम की मार्कशीट मिली
Nagpur
नागपुर यूनिवर्सिटी का कारनामा: बीबीए का एग्जाम दिया, बीकॉम की मार्कशीट मिली
BEST चुनाव के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल, हार के बाद CM फडणवीस से मिले राज ठाकरे
Maharashtra
BEST चुनाव के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल, हार के बाद CM फडणवीस से मिले राज ठाकरे
अहमदाबाद: हिंदू बच्चे की चाकू से घोंप कर मारने वाले मुस्लिम लड़के के साथ क्या हुआ?
Ahmedabad
अहमदाबाद: हिंदू बच्चे की चाकू से घोंप कर मारने वाले मुस्लिम लड़के के साथ क्या हुआ?
Pakistan की 'कबूतर' वाली साजिश नाकाम, जम्मू रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी
BSP
Pakistan की 'कबूतर' वाली साजिश नाकाम, जम्मू रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी
माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने जा रही बस पुल से 30 फीट नीचे गिरी, 1 की मौत 40 घायल
Samba
माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने जा रही बस पुल से 30 फीट नीचे गिरी, 1 की मौत 40 घायल
VP Election: कांग्रेस ने फंसा दिया पेंच! BJP की सहयोगी पार्टियों में 'धर्मसंकट'
Vice President
VP Election: कांग्रेस ने फंसा दिया पेंच! BJP की सहयोगी पार्टियों में 'धर्मसंकट'
पुतिन जेलेंस्की से नहीं करेंगे मुलाकात, रूस-यूक्रेन का नहीं निकलेगा नतीजा? जानें वजह
Donald Trump
पुतिन जेलेंस्की से नहीं करेंगे मुलाकात, रूस-यूक्रेन का नहीं निकलेगा नतीजा? जानें वजह
;