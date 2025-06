इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे शुभांशु शुक्ला, अंदर जाने में लगा एक घंटे का टाइम? ISS में यूं हुआ वेलकम

Shubhanshu Shukla at ISS: भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने तारीख रकम कर दी है. 41 वर्षों के लंबे इंतेजार के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष यात्री कामयाबी के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) पहुंचे हैं. शुभांशु शुक्ला ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय बन हैं. इससे पहले राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष गए थे. शुभांशु शुक्ला यहां 14 दिनों तक रहेंगे और अलग-अलग तरह की रिसर्च करेंगे.

स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर सवार Axiom-4 मिशन गुरुवार को ISS पहुंचा. इस यान ने तय समय से पहले ही (4:05 IST) ऑटोमेटिक रूप से कामयाबी के साथ डॉक कर गया. यानी वो यान जिसमें बैठकर अंतरिक्ष यात्री गए हैं वो कामयाबी के साथ ISS से जुड़ गया है. हालांकि शुभांशु शुक्ला समेत सभी यात्रियों को ISS के अंदर दाखिल होने में काफी समय लगता है.

The #Ax4 crew—commander Peggy Whitson, @ISRO astronaut Shubhanshu Shukla, @ESA astronaut Sławosz Uznański-Wiśniewski, and mission specialist Tibor Kapu—emerges from the Dragon spacecraft and gets their first look at their home in low Earth orbit. pic.twitter.com/5q0RfoSv4G

— NASA (@NASA) June 26, 2025