शुभांशु शुक्ला जी, धरती पर 140 करोड़ आपका इंतजार कर रहे! झट से नहीं खुलेगा ड्रैगन कैप्सूल का गेट

Shubhanshu Shukla News: जब घर का बेटा या बेटी परदेस जाता है तो घरवालों को तब तक नींद नहीं आती, जब तक वह सुबह अपने कर्मक्षेत्र तक नहीं पहुंच जाता. आज पूरे भारत का यही हाल है. अपने शुभांशु शुक्ला 408 किमी ऊपर स्पेस से धरती पर लौट रहे हैं. क्या कानपुर, क्या तिरुवनंतपुरम, सूरत हो या ईंटानगर, कश्मीर हो या काशीपुर... भारत का हर बाशिंदा इस समय आत्मविश्वास से लबरेज अपने शुक्ला जी का स्वागत करने की तैयारी कर रहा है. 140 करोड़ लोगों की नजरें अब कैलिफोर्निया के तट की तरफ हैं जहां करीब 22.5 घंटे का सफर तय करके शुभांशु शुक्ला अपने तीन साथियों के साथ झूमते हुए उतरेंगे. हालांकि कैप्सूल के समंदर में उतरने के बाद भी गेट झट से नहीं खोला जाएगा. ऐसा क्यों?

दरअसल, ये प्रक्रिया एक चरणबद्ध तरीके से होकर गुजरती है. ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट धरती के वातावरण में प्रवेश करने से पहले भीषण गर्मी का सामना करेगा. इससे पहले कैप्सूल धरती की निचली कक्षा में धीरे-धीरे आता है. आखिर में चार छतरियों की मदद से रफ्तार कम होगी और निश्चित जगह पर छपाक से पैराशूट की मदद से कैप्सूल समंदर को चूमेगा. उस समय भारतीय समयानुसार मंगलवार को दोपहर के 3 बज रहे होंगे. ये नजारा हर भारतीय के लिए गर्व से सराबोर करने वाला होगा. आगे चार तस्वीरों में समझिए कि मंगलवार को जब शुक्ला जी का यान समंदर में उतरेगा तो आगे क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी.

The spacecraft will now execute a series of departure burns to move away from the @Space_Station. Dragon will reenter the Earth's atmosphere and splash down in ~22.5 hours off the coast of California pic.twitter.com/5Wmqr3f63Z

— SpaceX (@SpaceX) July 14, 2025