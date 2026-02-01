अंतरिक्ष में खुला शुभांशु शुक्ला का 'सीक्रेट बैग', स्पेस में भारत की मिट्टी का कमाल

Science News: भारत आज सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है. ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जब अंतरिक्ष की सैर पर गए तो वे अपने साथ सिर्फ विज्ञान ही नहीं बल्कि भारत की सदियों पुरानी कला और संस्कृति भी ले गए थे.
Trending Photos
Shubhanshu Shukla: भारत आज विज्ञान और कला के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है. ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) की अपनी ऐतिहासिक यात्रा पूरी की थी. लेकिन उस सफर की दिलचस्प कहानियां अब भी सामने आ रही हैं. शुभांशु शुक्ला ने अपनी एक नई वीडियो सीरीज मेरे बैग में क्या है के दूसरे हिस्से में एक बहुत ही खास चीज दिखाई. जब वे अंतरिक्ष में 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से चक्कर लगा रहे थे तब भी उनके पास एक ऐसी चीज थी जो सिर्फ एक याद नहीं बल्कि भारत की पुरानी विरासत और मिट्टी से जुड़ी हुई थी.
क्या थी वह खास चीज?
ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अपने साथ अंतरीक्ष में एक बेहद खास कलाकृति ले गए थे जिसका नाम है विश्वरूपम. यह सिर्फ एक वस्तु नहीं बल्कि दुनिया के सामने भारत की बढ़ती ताकत और कला का एक शानदार नमूना है. शुभांशु शुक्ला की बहादुरि और इस ऐतिहासिक मिशन के लिए उन्हें भारत के सबसे बड़े शांतिकालीन सैन्य सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है.
यह भी पढ़ें: Black Budget: क्या था 1973 का 'ब्लैक बजट'? जिसने भारत को दाने-दाने का कर दिया थो मोहताज
विश्वरूपम को कैसे बनाया गया है?
कोल्हापुर के कारीगरों ने चांदी को आकार देने के लिए पुरानी और पारंपरिक तकनीक शीट एम्बॉसिंग का इस्तेमाल किया. उन्होंने धातु पर काम करते समय बहुत बारीकी दिखाई. यह कलाकृति हमें याद दिलाती है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए अनुशासन और मेहनत की जरूरत हर जगह होती है.
किस तकनीक से बना है विश्वरूपम?
इसे आज की सबसे नई 3D प्रिंटिंग तकनीक से बनाया गया है. यह धरती के ऊपरि हिस्से को दिखाता है जिसमें भारत के नक्शे को सुनहरे रंग से चमकाया गया है. इसमें एक तरफ चांदी की चमक है और दूसरी तरफ लकड़ी जैसी फिनिश. यह दिखाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो अपनी पुरानी परंपराओं को भी मानता है और आधुनिक विज्ञान में भी सबसे आगे है.
यह भी पढ़ें: स्पेस का शांतिदूत भारत! मिसाइल नहीं...रोटी-कपड़ा और मकान के लिए किया अंतरिक्ष का इस्तेमाल
सारी दुनिया ने देखी भारत की कला
शुभांशु शुक्ला ने धरोहर डेक के बारे में बताया. यह सिर्फ 20 ग्राम का एक छोटा सा डिब्बा है लेकिन इसके अंदर भारत की आत्मा बसी है. इस डिब्बे में भारत की मशहूर बुनाई जैसे जामदानी, इकत और कलमकारी कपड़ों के छोटे-छोटे कार्ड्स थे. जमीन से 400 किलोमीटर ऊपर जहां हर तरफ सिर्फ सन्नाटा होता है वहां इन कपड़ों को छूकर शुक्ला ने अपने देश को याद किया.