अंतरिक्ष पहुंचना आसान लेकिन बेंगलुरु नहीं, एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने ट्रैफिक पर कसा तंज

Shubhanshu Shukla: भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने बेंगलुरु के ट्रैफिक जाम को लेकर एक मजाक किया है. उनके इस मजाक पर कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी जवाब दिया है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 21, 2025, 10:25 AM IST
अंतरिक्ष पहुंचना आसान लेकिन बेंगलुरु नहीं, एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने ट्रैफिक पर कसा तंज

Bengaluru Traffic: बेंगलुरु शहर अपने बहुत ज्यादा ट्रैफिक के लिए जाना जाता है जिस वजह से इसे विरोध का सामना भी करना पड़ता है. हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष यात्री Shubhanshu Shukla भी भारत की सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले इस शहर की ट्रैफिक का मजाक उड़ाए बिना नहीं रह पाए. गुरुवार को वह Bengaluru Tech Summit में शामिल होने आए थे. भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन और एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने कहा कि, उन्हें इस कार्यक्रम की जगह तक पहुंचने में अपनी पूरी प्रस्तुति देने में लगे समय से 3 गुना ज्यादा वक्त लगा.

शुक्ला ने क्या कमेंट किया?
शुभांशु शुक्ला ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'मैं बेंगलुरु में मराठाहल्ली नाम की दूसरी जगह से आ रहा हूं. मैंने इस प्रस्तुति पर जितना समय बिताया है उसका 3 गुना ज्यादा समय मुझे यहां आने में लग गया है. इसलिए आपको मेरी लगन को देखना होगा. यह सुनकर वहां बैठे सभी लोग हंस पड़े. 

यह भी पढ़ें: समंदर का 36 करोड़ साल पुराना 'गब्बर'! 14 फीट की ऐसा समुद्री राक्षस जिसके दांतों की जगह लगे थे 2 धारी तलवार

कर्नाटक के मंत्री ने दिया जवाब
कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की ट्रैफिक वाली बात पर जवाब दिया. खड़गे ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री हैं. उन्होंने यह जवाब फ्यूचर मेकर्स कॉन्क्लेव नाम के एक प्रोग्राम में दिया. मंत्री खड़गे ने शुक्ला को भरोसा दिलाया कि राज्य सरतार यह पक्का करेगी कि उन्हें दोबारा ऐसी ट्रैफिक की समस्या का सामना करना पड़े. मंत्री ने कहा, जैसा कि शुभांशु शुक्ला ने बताया, उनके लिए अंतरिक्ष पहुंचना बेंगलुरु पहुंचने से आसान था.

यह भी पढ़ें: ISRO की नई चुनौती: Chandrayaan-5 के लिए 'विक्रम' का वजन होगा कम, चंद्रमा पर उतरेगा हल्का रोवर

शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष सफर
ISRO के अंतरिक्ष यात्री Shubhanshu Shukla पहले भारतीय हैं जिन्होंने ISS की यात्रा की है. शुक्ला की टीम Axiom-4 मिशन के तहत जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंची थी और जुलाई 2025 में धरती पर वापस लौटे थे. बता दें कि शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय हैं और उनसे पहले यह मुकाम राकेश शर्मा के नाम पर था. 

About the Author
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

