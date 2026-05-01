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Hindi Newsविज्ञानतारा तो मर गया, पर उसकी चीख अब भी गूंज रही है! अंतरिक्ष में हर 20 दिन पर हो रही ये रहस्यमयी हलचल, वैज्ञानिक भी हैरान

तारा तो 'मर' गया, पर उसकी 'चीख' अब भी गूंज रही है! अंतरिक्ष में हर 20 दिन पर हो रही ये रहस्यमयी हलचल, वैज्ञानिक भी हैरान

Black Hole Signal: अंतरिक्ष से आ रहे एक रहस्यमयी सिग्नल ने वैज्ञानिकों की मानों नींद ही उड़ा दी है. धरती से 12 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर एक बड़े ब्लैक होल से किसी 'धड़कन' की तरह हर 20 दिन में एक संकेत आ रहा है. यह हलचल उस अभागे तारे के मलबे से पैदा हो रही है, जिसे ब्लैक होल ने हाल ही में निगल लिया था.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 01, 2026, 10:48 AM IST
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तारा तो 'मर' गया, पर उसकी 'चीख' अब भी गूंज रही है! अंतरिक्ष में हर 20 दिन पर हो रही ये रहस्यमयी हलचल, वैज्ञानिक भी हैरान

AT2020afhd Galaxy Discovery: अंतरिक्ष के रहस्यों ने एक बार फिर वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है. ब्रह्मांड से एक ऐसा रहस्यमयी सिग्नल आ रहा है जिसने वैज्ञानिको को भी चौंका दिया है. धरती से 12 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर, एक विशालकाय ब्लैक होल के मलबे से हर 20 दिन में एक 'धड़कन' सुनाई दे रही है. यह महज एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक मरते हुए तारे की वो आखिरी चीख है, जो विज्ञान की दुनिया में तहलका मचाने वाली है. वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के पास से आने वाले एक रहस्यमयी सिग्नल का पता लगाया है, जो बिल्कुल किसी धड़कन की तरह हर 20 दिन में खुद को दोहरा रहा है. यह खोज वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा 100 साल पहले दी गई जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को साबित करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है.

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा मामला AT2020afhd नामक की एक घटना से जुड़ा हुआ है, जो धरती से लगभग 12 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर एक गैलेक्सी में हुई. यहां एक ब्लैक होल ने अपने पास से गुजरने वाले एक तारे को निगल लिया. तारे के टूटने से जो मलबा बचा, उसने ब्लैक होल के चारों ओर एक चमकदार डिस्क बना ली और भारी मात्रा में ऊर्जा की किरणें निकलने लगीं.

आइंस्टीन की थ्योरी हुई सच

वैज्ञानिकों को मिला कि ब्लैक होल से निकलने वाली रोशनी और रेडियो तरंगें हर 20 दिन में कम और ज्यादा हो रही हैं. इसे लेंस-थिरिंग प्रीसेशन या फ्रेम ड्रैगिंग कहा जाता है.

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आसान भाषा में कहें तो आइंस्टीन ने कहा था कि जब कोई बहुत भारी वस्तु जैसे ब्लैक होल तेजी से घूमती है, तो वह अपने साथ अंतरिक्ष की दूसरी चीजों को भी खींचती है. यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे शहद के कटोरे में चम्मच घुमाने पर शहद भी साथ-साथ घूमने लगती है.

वैज्ञानिकों ने कैसे की पुष्टि?

इस सिग्नल की पुष्टि के लिए वैज्ञानिकों ने नासा के नील गेह्रल्स स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी और वेरी लार्ज एरे जैसे शक्तिशाली टेलिस्कोप का सहारा लिया. रिसर्च में खुलासा हुआ कि ब्लैक होल से निकलने वाली एक्स-रे और रेडियो तरंगें एक ही लय में बदल रही हैं, जिससे यह साफ हो गया कि यह कोई संयोग नहीं बल्कि पूरी तरह से खगोलीय घटना है.

क्यों खास है यह खोज?

इस सिग्नल से की मदद से वैज्ञानिक अब यह माप सकेंगे कि कोई ब्लैक होल कितनी तेजी से घूम रहा है.

इसके साथ ही इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि ब्लैक होल अपने आसपास के वातावरण को कैसे प्रभावित करते हैं और वे प्लाज्मा जेट्स कैसे छोड़ते हैं.

(ये भी पढे़ंः धरती के बंजर जमीन पर मौजूद है 'विशाल आंख', आसमान की तरफ देखती है, नासा ने खोला राज)

100 साल पहले कागज पर लिखी गई आइंस्टीन की थ्योरी आज आधुनिक मशीनों के जरिए ब्रह्मांड के सुदूर कोनों में सच साबित हो रही है.

कार्डिफ यूनिवर्सिटी के डॉ. कोसिमो इनसेरा के अनुसार यह इस बात का पुख्ता सबूत है कि ब्लैक होल का मलबा और उससे निकलने वाली ऊर्जा आपस में जुड़े हुए हैं और एक साथ थिरक रहे हैं.

(ये भी पढ़ेंः पहले छोड़ी दुनिया की मोह-माया और फिर बने विज्ञान के उस्ताद; उस योगी का कहानी जो...)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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