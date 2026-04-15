अंतरिक्ष में 'खामोश शिकारी' ने तोड़ी चुप्पी, निगल गया पूरा तारा; NASA ने पहली बार रिकॉर्ड किया ब्लैक होल का खौफनाक मंजर!

NASA Captures Black Hole: अंतरिक्ष के अनंत अंधेरे में छिपे सबसे रहस्यमयी ब्लैक होल ने अब अपनी चुप्पी तोड़ दी है. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है. नासा के शक्तिशाली टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड की उस दुर्लभ घटना को लाइव रिकॉर्ड कर लिया है, जिसे अब तक सिर्फ थ्योरी में ही समझा जाता था. पहली बार वैज्ञानिकों ने एक शांत पड़े ब्लैक होल को अचानक जागते और अपने पास मौजूद एक तारे को बेरहमी से निगलते हुए रीयल-टाइम में रिकार्ड किया है.

अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए NASA के TESS टेलीस्कोप ने एक ब्लैक होल के विस्फोट की शुरुआत को इतनी सटीकता से रिकार्ड कर लिया है जैसे पहले कभी देखा ही नहीं गया था. इस खोज ने ब्लैक होल के व्यवहार को समझने के पुराने सिद्धांतों को चुनौती दे दी है.

क्या है पूरा मामला?

ज्यादातर ब्लैक होल शांत ही रहते हैं, लेकिन जब वे अपने पास मौजूद किसी तारे से गैस और धूल खींचते हैं, तो अचानक उनमें भयानक चमक और ऊर्जा पैदा होती है. वैज्ञानिकों ने पाया कि AT 2019wey नामक एक नए ब्लैक होल सिस्टम में 26 नवंबर, 2019 को यह हलचल शुरू हुई थी.

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अंदर से बाहर की तरफ विस्फोट

इस रिसर्च के राइटर अलयाना जुसिनो के मुताबिक डेटा से पता चला है कि यह एक इनसाइड-आउट विस्फोट रहा होगा. यानी कि चमक की शुरुआत ब्लैक होल के सबसे पास वाले हिस्से से हुई, जहां गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा होता है, फिर यह धीरे-धीरे बाहरी हिस्से की तरफ फैली.

NASA के इस मिशन के लिए लगा था टेलीस्कोप

खास बात यह है कि NASA ने TESS टेलीस्कोप को ब्लैक होल खोजने के लिए, बल्कि ग्रहों को खोजने के लिए बनाया गया था. लेकिन क्योंकि यह टेलीस्कोप अंतरिक्ष में बिना रुके हर 30 मिनट में तस्वीरें लेता है, इसने उस पल को भी कैद कर लिया जिसे जमीन पर मौजूद टेलीस्कोप मौसम या रोशनी की वजह से मिस कर देते हैं.

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सालों तक जारी रही हलचल

यह ब्लैक होल सिर्फ एक बार चमक कर शांत नहीं हुआ. रिपोर्ट के अनुसार यह 2019 से लेकर 2025 के अंत तक चमकीला बना रहा और 2026 में एक बार फिर इसमें चमक देखी गई है. इससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिल रही है कि ब्लैक होल अपनी ईंधन यानी गैस और घूल को कैसे खर्च करते हैं. यह स्टडी Research Notes of the AAS में प्रकाशित हुई है और यह भविष्य में ब्लैक होल के जन्म और उनके विनाशकारी स्वभाव को समझने के लिए मददगार साबित होगी.

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