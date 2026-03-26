तबाही के बीच 'सुपरहीरो' बनेगा यह कीड़ा! बिना थके, बिना रुके सूंघ लेगा मौत का सामान; जानें कैसे करता है काम

The Odour-Tracking Robot: भूकंप या किसी बड़े हादसे के बाद मलबे के नीचे दबे लोगों को ढूंढने के लिए अब तक खोजी कुत्तों (Sniffer Dogs) की मदद ली जाती थी. लेकिन अब विज्ञान ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है. वैज्ञानिकों ने रेशम के कीड़े (Silkworm) की सूंघने की तकनीक पर आधारित एक ओडर ट्रैकिंग रोबोट (Odour-tracking Robot) बनाया है. एनपीजे रोबोटिक्स में प्रकाशित रिसर्च के अनुसार, यह रोबोट हवा में मौजूद हल्की सी गंध को भी पहचान कर खतरे वाली जगह पर फंसे इंसानों तक पहुंचने में माहिर है. यह रोबोट हवा में मौजूद मामूली गंध का पीछा कर सकता है. हम यहां आपको बताने जा रहे हैं कि यह छोटा सा रोबोट कैसे किसी सुपरहीरो की तरह काम करेगा.

रेशम के कीड़े से ही क्यों ली प्रेरणा?

रेशम के कीड़े (खासकर नर कीड़े) में अपने साथी की गंध (Pheromones) को मीलों दूर से पहचानने की गजब की क्षमता होती है. उनके सिर पर लगे एंटीना हवा के झोंकों में छिपे गंध के अणुओं को भी पकड़ लेते हैं. वे सिर्फ गंध नहीं सूंघते, बल्कि यह भी समझ जाते हैं कि गंध किस दिशा से आ रही है. वैज्ञानिकों ने इसी जैविक मैकेनिज्म को रोबोटिक सेंसर में बदल दिया है.

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कैसे काम करता है यह 'सिल्कवर्म रोबोट'?

इस रोबोट में बेहद संवेदनशील केमिकल सेंसर लगाए गए हैं, जो इंसानी पसीने, सांस (CO2) या शरीर की खास गंध को पहचान सकते हैं. इसके साथ ही यह रोबोट हवा की दिशा का विश्लेषण करता है और गंध के स्रोत की ओर जिगजैग (Zig-zag) तरीके से आगे बढ़ता है, ठीक वैसे ही जैसे एक रेशम का कीड़ा चलता है. इसका साइज काफी छोटा और लचीला रखा गया है, जिससे यह मलबे की उन संकरी दरारों में भी जा सके, जहां इंसानी बचाव दल या कुत्ते नहीं पहुंच सकते.

कीड़े की नाक और रोबोट का दिमाग

टोक्यो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इस रोबोट को बनाने के लिए बायो हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल किया है. इसमें रोबोट में रेशम के कीड़े के असली एंटीना (Antenna) का इस्तेमाल किया गया है, जो हवा में मौजूद रसायनों के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं. क्योंकि रेशम का नर कीड़ा कई किलोमीटर दूर से मादा की गंध पहचान लेता है. वैज्ञानिकों ने इसी 'टैलेंट' को रोबोटिक सिस्टम से जोड़ दिया है.

आपदा प्रबंधन में क्यों है 'गेम चेंजर'?

खोजी कुत्ते कुछ घंटों के बाद थक जाते हैं या उनका ध्यान भटक सकता है, लेकिन यह रोबोट बिना थके 24 घंटे काम कर सकता है. यह रोबोट न सिर्फ लोकेशन बताएगा, बल्कि वहां की स्थिति का लाइव डेटा (तापमान, ऑक्सीजन लेवल) भी कंट्रोल रूम तक भेज सकता है. इसकी मदद से लोगों को खतरनाक या जहरीली गैस वाले इलाकों में इंसानों को भेजने से पहले स्थिति का जायजा लिया जा सकता है. वैज्ञानिक अब इस रोबोट को और भी स्मार्ट बनाने पर काम कर रहे हैं, जिससे यह एक साथ कई गंधों के बीच फर्क कर सके. आने वाले समय में ये रोबोट हर रेस्क्यू टीम का हिस्सा होंगे और हजारों जानें बचाने में मददगार साबित होंगे.

आपदा के समय बनेगा 'फरिश्ता'

वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले समय में इसे ड्रोन के साथ भी जोड़ा जा सकता है. जिससे भारी तबाही वाले इलाकों में, जहां मशीनें ले जाना मुश्किल होता है, वहां ये छोटे रोबोटिक दस्ते भेजे जा सकेंगे. कंपनी और कारखानों में गैस लीक होने पर यह रोबोट बिना किसी इंसान की जान जोखिम में डाले रिसाव की जगह का पता लगा लेगा.

चुनौतियां और भविष्य

फिलहाल, वैज्ञानिक इस रोबोट की बैटरी लाइफ और बाहरी वातावरण में इसकी मजबूती पर काम कर रहे हैं. रेशम के कीड़े के एंटीना को लंबे समय तक 'जिंदा' और एक्टिव रखना भी एक बड़ी चुनौती है. लेकिन यह खोज साबित करती है कि इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग आज भी कुदरत के पास ही है.

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