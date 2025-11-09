Advertisement
Hindi Newsविज्ञान

650 पुरानी लैपटॉप बैटरियां...10 साल से ये आदमी चला रहा है सीक्रेट पावर प्लांट, बिजली का बिल जीरो और सुरक्षा 100%

650 Old Laptop Batteries: एक आदमी ने 650 खराब लैपटॉप बैटरियों का इस्तेमाल करके अपने घर के लिए बिजली का एक पूरा सिस्टम बना लिया. यह सिस्टम पिछले करीब 10 सालों से बिना किसी शोर के बाजार की महंगी तकनीक से भी बेहतर काम कर रहा है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 09, 2025, 01:30 PM IST
Science News: न्यूयॉर्क के फार्मिंगडेल में एक घर में 650 से ज्यादा बचाई गई लैपटॉप बैटरियों से एक पूरा बिजली सिस्टम बनाया गया है. यह सिस्टम 2016 से इस घर को बिना रुके बिजली दे रहा है. यह सिस्टम किसी बड़ी कंपनी की मदद या महंगे सामान के बिना बनाया गया है और इसमें दोबारा इस्तेमाल की गई लिथियम-आयन और सोलर पैनल लगाए गए हैं. यह दिखाता है कि कम खर्च में लंबे समय तक बिजली को जमा करना संभव है. यह सिस्टम लगभग 10 साल बाद भी बिना किसी सेल बदले या बैटरी खराब हुए लगातार काम कर रहा है.

सिस्टम कैसे बनाया गया?
इस बिजली सिस्टम का मुख्य हिस्सा 18650 लिथियम-आयन सेल हैं जो पुरानी लैपटॉप बैटरियों से निकाले गए थे. इसे बनाने वाले व्यक्ति ने हर बैटरी पैक को हाथ से अलग किया और जांच के बाद उन्हें 100 एएच(AH)की क्षमता वाले छोटे-छोटे पैक में व्यवस्थित किया. क्षमता के हिसाब से हर पैक में 51 से 80 सेल को एक साथ मिला कर रखा गया.

यह भी पढ़ें: 511 किमी की रफ्तार! धरती पर कहां चलती हैं सबसे तेज हवाएं, जानें दुनिया के 7 सबसे खतरनाक 'तूफानी ठिकाने'

बिजली के कनेक्शन
सिस्टम को भरोसेमंद बनाने पर जोर दिया गया. सारे बैटरी पैक 1.5 मिमी तांबे के तारों से जोड़े गए और तांबे को इसलिए चुना गया क्योंकि यह अच्छी बिजली का प्रवाह करता है और इसे जोड़ना आसान होता है. सभी सेलों में बराबर बिजली का प्रवाह हो इसके लिए बस बार की लंबाई को एक बराबर रखा गया. यह पूरी बैटरी व्यवस्था मुख्य घर से लगभग 50 मीटर दूर एक अलग बगीचे के शेड में रखी गई है.

कैसे चार्ज होता है सिस्टम?
इन बैटरी पैक्स को चार्ज करने के लिए सिस्टम में छत पर लगे 24 सोलर पैनलों का इस्तेमाल होता है. हर पैनल की क्षमता 440 वाट है जिससे कुल मिलाकर 10.5 किलोवाट से ज्यादा बिजली बनती है. यह बिजली विक्ट्रोन एमपीपीटी 100/50 चार्ज कंट्रोलर, 3 KVA विक्ट्रोन इन्वर्टर और एक 24V-से-12V वोल्टेज कन्वर्टर से होकर गुजरती है. ये डिवाइस नगर निगम के ग्रिड(Municipal Grid)से जुड़े बिना ही सीधे घर को बिजली देते हैं.

क्या ये टिकाऊ है?
ज्यादातर खुद से बनाए गए बिजली सेटअपों के उलट यह सिस्टम 9 सालों तक रोज इस्तेमाल होने के बावजूद पूरी तरह सुरक्षित रहा है. इसमें न कोई गर्मी की घटना(Thermal Event)हुई है, ना आग लगी है और ना ही बैटरियां फूली हैं. इस सफलता की वजह है सावधानी से डिजाइन किए गए बैटरी के पैक लगातार वोल्टेज को संतुलित रखना और बैटरी को बहुत ज्यादा डिस्चार्ज होने से बचाना.

कैसा था शुरुआती टेस्ट?
जब सिस्टम के शुरुआती टेस्ट किए गए तो पता चला कि अलग-अलग आकार के पैक्स की बिजली खत्म होने की रफ्तार एक जैसी नहीं थी. एक रात जब 2 फ्रिज और घर के अन्य छोटे-मोटे लोड को बिजली दी जा रही थी तो सिस्टम के वोल्टेज में अचानक गिरावट आ गई. कुछ पैक्स का वोल्टेज तो 3.3 V पर बना रहा जबकि दूसरे पैक्स का वोल्टेज 2 V से भी नीचे गिर गया. इससे सेलों को लंबे समय तक नुकसान होने का खतरा पैदा हो गया था.

यह भी पढ़ें: मिस्र के तीसरे पिरामिड में मिला 'गुप्त दरवाजा', वैज्ञानिकों ने बताया- 'अब मिला असली सबूत'

क्या थी समस्या की वजह और क्या है समाधान?
जांच करने पर पता चला कि यह खराबी पैक के आकार के अंतर की वजह से था. जिस पैक में कम सेल थे वह तेजी से अपनी बिजली खत्म कर रहा ता और बड़े पैकों की तुलना में जल्दी कटऑफ वोल्टेज तक पहुंच रहा था. इस समस्या को कमजोर प्रदर्शन करने वाले पैक्स में और सेल जोड़कर और पूरे सिस्टम को दोबारा बैलेंस करके ठीक किया गया. इस बदलाव से बिजली जमा करने की क्षमता स्थिर हो गई और समय से पहले वोल्टेज गिरने की समस्या रूक गई.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

