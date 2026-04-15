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Hindi Newsविज्ञानकुंवारों के लिए खतरे की घंटी, सिंगल लोगों में सबसे ज्यादा कैंसर का रिस्क; डरा देगी ये रिपोर्ट!

कुंवारों के लिए खतरे की घंटी, सिंगल लोगों में सबसे ज्यादा कैंसर का रिस्क; डरा देगी ये रिपोर्ट!

Single People At Risk Of Cancer: अमेरिका की 'मियामी यूनिवर्सिटी' की ओर से हाल ही में एक स्टडी की गई, जिसमें पाया गया कि अविवाहित लोगों में विवाहत लोगों के मुकाबले कैंसर जैसी घातक बीमारी का खतरा अधिक है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 15, 2026, 09:04 PM IST
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कुंवारों के लिए खतरे की घंटी, सिंगल लोगों में सबसे ज्यादा कैंसर का रिस्क; डरा देगी ये रिपोर्ट!

Science News: अगर आप सिंगल हैं या आप आजीवन शादी नहीं करना चाहते हैं, तो ये खबर आपको बड़ा झटका दे सकती है. हाल ही में सामने आई एक स्टडी में पाया गया कि जो व्यसक सिंगल हैं या जिन्होंने कभी शादी नहीं की उनमें शादीशुदा या विवाहित रह चुके लोगों के मुकाबले कैंसर होने की संभावना काफी ज्यादा होती है.  इसको लेकर अमेरिका की 'मियामी यूनिवर्सिटी' की ओर से रिसर्च की गई. यह रिसर्च 'कैंसर रिसर्च कम्युनिकेशंस' नाम की एक मैग्जीन में पब्लिश हुई है.    

सिंगल लोगों में कैंसर का ज्यादा खतरा

शोधकर्ताओं ने साल 2015- 2022 के बीच अमेरिका के 12 राज्यों में दर्ज किए गए 4 मिलियन से ज्यादा कैंसर के मामलों का विश्लेषण किया. उन्होंने पाया कि अविवाहित पुरुषों में कैंसर की घटना विवाहित या पहले विवाहित रह चुके लोगों के मुकाबले 68 प्रतिशत ज्यादा थी. वहीं अविवाहित महिलाओं में इसकी दर 85 प्रतिशत ज्यादा थी. हालांकि, वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि केवल मैरिड लाइफ कैंसर से आपकी बचाव नहीं करती है बल्कि आपकी लाइफस्टाइल और सोशल फैक्टर्स इसपर ज्यादा भूमिका निभाते हैं.  

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कैंसर का जोखिम

रिसर्च के लेखकों में से एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फ्रैंक पेनेडो ने कहा,' इसका मतलब यह है कि अगर आप अविवाहित हैं, तो आपको कैंसर के रिस्क फैक्टर्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जरूरी जांच करवानी चाहिए और स्वास्थ्य देखभाल के बारे में नई जानकारी रखनी चाहिए.' स्मोकिंग, लंबे समय से चल रहा तनाव और प्रजनन इतिहास जैसे कैंसर के कुछ रिस्क फैक्टर्स मैरिड लाइफ से जुड़े हुए हैं. यह भी संभव है कि हेल्दी लोग स्वाभाविक रूप से शादी करने की ज्यादा संभावना रखते हों. बता दें कि रिसर्च के लिए इस शोध में साथ रहने वाले अविवाहित जोड़ों को सिंगल वाली श्रेणी में ही रखा गया है.  

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ध्यान देना बेहद जरूरी 

रिसर्च के मुताबिक अविवाहित पुरुषों में गुदा कैंसर ( Anal Cancer) होने की दर विवाहित या पहले विवाहित पुरुषों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा थी. वहीं अविवाहित महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना तकरीबन 3 गुना ज्यादा था. वहीं ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर के अंतर में भी काफी कमी थी. एपिडेमियोलॉजिस्ट पाउलो पिनहेरो ने कहा कि रिसर्च के ये परिणाम जनसंख्या स्तर पर कैंसर के रिस्क के एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में सामाजिक परिस्थितियों की ओर इशारा करते हैं. उन्होंने वैवाहिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कैंसर की स्क्रीनिंग और इसके प्रिवेंशन पर ध्यान देने का आग्रह किया.

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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