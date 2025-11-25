2,000 साल पुरानी 'बलि' की मर्डर मिस्ट्री! उल्टे मुंह दबी मिली किशोरी की लाश, टूटी कलाई ने खोला 'मौत' का राज

Skeleton Discovery Teen Girl: यूके के डोरसेट में चल रही टीवी शो की शूटिंग के बीच पुरानी आयरन एज बस्ती की खुदाई चल रही थी. इसी दौरान रिसर्चस को एक ऐसी कब्र मिली जिसने सबको चौंका दिया. बता दें कि उन्हें बिना सामान की, उल्टे मुंह दबी हुई एक लड़की की लाश मिली, जो दफनाने के आम तरीकों से बिल्कुल अलग नजर आ रही थी.

कैसे मिला ये कंकाल

यह खुदाई Sandi Toksvig’s Hidden Wonders नाम की नई डॉक्यूमेंट्री सीरीज के लिए की जा रही थी. बता दें कि शो की होस्ट सैंडी टोक्सविग खुद आर्कियोलॉजी की स्टूडेंट रह चुकी हैं इसलिए वह टीम के साथ खुदाई में शामिल थीं. यह बस्ती ड्यूरोट्रिजेस नाम की प्राचीन जनजाति की थी और वे रोमनों के आने से पहले यहां रहती थी.

हालांकि आम तौर देखा जाए तो यहां पर मिले अन्य कंकालों को बहुत ध्यान से दफनाया गया था जैसे कब्रगाह, ब्रोच, बर्तन और अन्य सामान के साथ दफनाया जाता है, पर यह लड़की पूरी तरह अलग तरह से दबी हुई नजर आई

कंकाल देखकर हिल गए वैज्ञानिक

गड्ढे में पड़ी लड़की उल्टी दिशा में दफ्न थी, उसका चेहरा मिट्टी की ओर दबा था और साथ में कोई सामान भी नहीं था. ऐसे में आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ऐसा दफनाना अपमान और सजा का प्रतीक माना जाता था. रिसर्चस ने जब कंकाल की जांच की तो उसके शरीर की हड्डियों में भारी काम करने के निशान नजर आए. वहीं उसकी कलाई टूटी हुई थी जो शायद लड़ाई के दौरान लग गई हो. कलाई पर ऐसे निशान मिलें जैसे उसे बांधा गया हो. हालांकि ये सभी संकेत बताते हैं कि उसकी मौत अचानक और हिंसक तरीके से हुई थी.

क्या थी इंसानी बलि?

वैसे तो आर्कियोलॉजिकल टीम के लीडर माइल्स रसेल का कहना है कि दफनाने के तरीके और शरीर की हालत यह दिखाती है कि यह लड़की समाज के निचले तबके की हो सकती है जैसे गुलाम या युद्ध में पकड़ी गई कैदी हो. साथ ही रसेल का कहना है कि शव को उल्टे मुंह दबाकर दफनाना इस बात की तरफ इशारा हो सकता है कि उसे सजा दी गई हो या फिर अपमान या बलिदान भी हो सकता है.

बता दें कि रोमन रिकॉर्ड्स में पहले भी इस बात का जिक्र होता आया है कि प्री-रोमन ब्रिटेन में इंसानी बलि की प्रथा थी. यह खोज उन रिकॉर्ड्स को और मजबूत करती है कि आयरन एज के दौरान ऐसी घटनाएं काफी आम रही होंगी.

टीवी क्रू के लिए अनोखा पल

सैंडी टोक्सविग इस खोज को देखकर भावुक भी हो गईं क्योंकि उनके सामने इतिहास का एक ऐसा पहलू खुला, जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी. Archaeological experts का कहना है कि यह खोज रोमन काल के उन प्राचीन लेखों की पुष्टि करती है, जिनमें बताया गया था कि रोमन से पहले ब्रिटेन में इंसानों की बलि दी जाती थी.

