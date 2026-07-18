/भारत रचने जा रहा है इतिहास! आज आसमान चीरकर अंतरिक्ष में जाएगा पहला प्राइवेट रॉकेट Vikram-1, जानें कब और कहां देखें LIVE

भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में आज यानी शनिवार 18 जुलाई का दिन एक नया इतिहास लिखने जा रहा है. देश के प्राइवेट स्पेस सेक्टर को एक नई उड़ान देते हुए हैदराबाद की स्टार्टअप कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस अपने स्वदेशी रॉकेट विक्रम-1 को लॉन्च करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है. मिशन आगमन नाम का यह टेस्ट फ्लाइट भारत की किसी प्राइवेट कंपनी से सीधे पृथ्वी की कक्षा यानी ऑर्बिट में सैटेलाइट स्थापित करने की पहली कोशिश होगी. ISRO के बाद अब भारत की यह प्राइवेटी कंपनी अंतरिक्ष में अपना परचम लहराने को तैयार है. आइए जानते हैं आप इस ऐतिहासिक पल के गवाह कब और कैसे बन सकते हैं.
भारत के इस मिशन को मिशन आगमन नाम दिया गया है. यह पहली बार है जब भारत की कोई पूरी तरह से प्राइवेट कंपनी भारतीय जमीन से एक पेलोड यानी सैटेलाइट को सीधे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने की कोशिश करेगी. कंपनी की शुरुआत के 4 साल बाद यह बड़ा मील का पत्थर सामने आया है. इससे पहले 2022 में कंपनी ने विक्रम-एस रॉकेट का सफल सबऑर्बिटल टेस्ट किया था.
तारीख और समय
इस ऐतिहासिक रॉकेट की लॉन्चिंग शनिवार, 18 जुलाई 2026 को सुबह 11:30 बजे होगी.
लॉन्चिंग साइट
यह 7 मंजिला ऊंचा रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित ISRO के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC-SHAR के पहले लॉन्च पैड से उड़ान भरेगा.
It’s official.
July 18. 11:30 AM IST.
Vikram-1. Test Flight-1. Mission Aagaman.
India’s first private orbital launch from the historic First Launch Pad at SDSC-SHAR, Sriharikota.
The countdown begins. #Vikram1 #MissionAagaman #SkyrootAerospace #OpeningSpaceForAll pic.twitter.com/tGHCbQzsm8
— Skyroot Aerospace (@SkyrootA) July 16, 2026
कंपनी ने साफ किया है कि रॉकेट की सभी जांच और उड़ान से जुड़े सुरक्षा क्लीयरेंस पूरे हो गए हैं. इस ऐतिहासिक पल को आप घर बैठे स्काईरूट एयरोस्पेस के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स और यूट्यूब चैनल पर लाइव देख सकते हैं. लाइव स्ट्रीमिंग लॉन्चिंग से लगभग 30 मिनट पहले शुरू हो जाएगी.
साल 2022 में हुआ टेस्ट सिर्फ कुछ समय के लिए अंतरिक्ष में गया था, लेकिन विक्रम-1 एक ऑर्बिटल-क्लास रॉकेट है. सरल शब्दों में कहें तो यह अंतरिक्ष की गहराई में जाकर सैटेलाइट्स को पृथ्वी की एक निश्चित कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करेगा. इस मिशन का टारगेट 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचना है.
इस रॉकेट में दुनिया भर की स्पेस कंपनियों के कई जरूरी पेलोड्स भेजे जा रहे हैं. इसमें कॉस्मोसर्व कंपनी का एक खास पेलोड भी शामिल है, जो अंतरिक्ष में तैरते कचरे और खराब हो चुके सैटेलाइट्स को पकड़ने वाले रोबोटिक सिस्टम का टेस्ट करेगा.
यह रॉकेट बेहद हल्का है क्योंकि इसे ऑल-कार्बन-कंपोजिट स्ट्रक्चर से बनाया गया है और इसमें 3D-प्रिंटेड लिक्विड इंजनों का इस्तेमाल हुआ है. अगर यह मिशन सफल रहता है, तो भारत दुनिया के कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चिंग मार्केट में एक बेहद मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरेगा.