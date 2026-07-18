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भारत रचने जा रहा है इतिहास! आज आसमान चीरकर अंतरिक्ष में जाएगा पहला प्राइवेट रॉकेट Vikram-1, जानें कब और कहां देखें LIVE

आज भारतीय स्पेस सेक्टर एक नया इतिहास रचने जा रहा है. हैदराबाद की स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 आज अंतरिक्ष में ऊंची छलांग लगाएगा. मिशन आगमन के तहत होने वाली इस ऐतिहासिक लॉन्चिंग को आप कब और कैसे लाइव देख सकते हैं, पूरी डिटेल यहां जानें.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 18, 2026, 07:00 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 07:00 AM IST
भारत रचने जा रहा है इतिहास! आज आसमान चीरकर अंतरिक्ष में जाएगा पहला प्राइवेट रॉकेट Vikram-1, जानें कब और कहां देखें LIVE

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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