Explainer: 18 जुलाई को लॉन्च होने वाला 'विक्रम-1' क्यों है खास? सफलता मिलते ही सस्ते स्पेस लॉन्च के लिए भारत की ओर देखेगी दुनिया

Vikram 1 Rocket: भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में 18 जुलाई की तारीख बहुत ही खास होने जा रही है. देश की धरती से पहली बार एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट विक्रम-1 अंतरिक्ष में तहलका मचाने के लिए उड़ान भरने को तैयार है. 18 जुलाई को होने वाली यह लॉन्चिंग तो बहुत खास है, लेकिन इसे और भी खास बना रहा है, इसके साथ जा रहा भारत का संदेश. खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ से लिखा एक खास संदेश इस ऐतिहासिक मिशन का हिस्सा बनने जा रहा है. आखिर क्या लिखा है पीएम मोदी ने इस पोस्टकार्ड में और क्यों इससे भारत के लिए क्या बदल जाएगा, आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब...
स्काईरूट एयरोस्पेस ने अपने इस पहले ऑर्बिटल लॉन्च को मिशन आगमन नाम दिया है. अगर यह मिशन कामयाब रहता है, तो स्काईरूट एयरोस्पेस भारत की पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी बन जाएगी, जो अपने दम पर किसी रॉकेट को अंतरिक्ष की कक्षा यानी आर्बिट में पहुंचाएगी. इस मिशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ से लिखा एक पोस्टकार्ड अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है, जिस पर उन्होंने वंदे मातरम लिखा है. कंपनी के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी का यह संदेश सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती अंतरिक्ष ताकत का प्रतीक है. पीएम मोदी के इस पोस्टकार्ड के साथ स्काईरूट की टीम,निवेशकों, वैज्ञानिकों और दुनिया भर के शुभचिंतकों के हाथ से लिखे दर्जनों पोस्टकार्ड भी अंतरिक्ष की यात्रा पर जा रहे हैं.
18 जुलाई 2026 को सुबह 11:30 बजे विक्रम-1 लॉन्च होगा. सात मंजिला इमारत जितना ऊंचा यह रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में बने इसरो (ISRO) के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से उड़ान भरेगा.
विक्रम-1 कोई साधारण रॉकेट नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से भारत में बनी अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है. इस मिशन के जरिए कंपनी कई बड़ी तकनीकों का लाइव टेस्ट करेगी. इस रॉकेट में इन-हाउस तैयार किए गए 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन और बहुत ही पॉवरफुल सॉलिड रॉकेट मोटर्स का इस्तेमाल किया गया है. इस रॉकेट का पूरा स्ट्रक्चर ऑल-कार्बन कंपोजिट मटेरियल से बना है, जिससे यह हल्का और मजबूत बनता है.
बता दें कि विक्रम-1 से पहले स्काईरूट ने 2022 में विक्रम-S के साथ देश का पहला प्राइवेट सब-ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च कर इतिहास रचा था. लेकिन विक्रम-1 एक आर्बिटल लॉन्च व्हीकल है. यह मिशन साबित करेगा कि भारत की प्राइवेट कंपनियां न सिर्फ रॉकेट बना सकती हैं, बल्कि उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित करने की पूरी क्षमता रखती हैं.
Among the payloads on Vikram-1 Test Flight-1 is something truly special—a handwritten postcard from Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi with the words, Vande Mataram.
It travels to space alongside handwritten messages from our team, investors, policymakers, and… pic.twitter.com/sJajN6NiVJ
— Skyroot Aerospace (@SkyrootA) July 17, 2026
कमर्शियल उड़ान की तैयारी
यह एक तरह की टेस्ट फ्लाइट भी है, जिसका मकसद रॉकेट की ताकत, स्पीड और सेफ्टी को साबित करना है, जिससे भविष्य में विदेशी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने के लिए इसे कमर्शियल तौर पर शुरू किया जा सके.
भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के आने के बाद से देश का स्पेस इकोसिस्टम पूरी तरह बदल चुका है. सरकार ने प्राइवेट कंपनियों के लिए अंतरिक्ष के दरवाजे खोल दिए हैं. अब स्काईरूट जैसी प्राइवेट कंपनियां ISRO की हाई-टेक लैब्स, टेस्टिंग सुविधाओं और लॉन्च पैड का इस्तेमाल कर पा रही हैं. IN-SPACe नाम की संस्था प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देने और उन्हें मंजूरी देने का काम करती है, वहीं ISRO अब सिर्फ एडवांस्ड रिसर्च और बड़े नेशनल मिशनों पर फोकस कर रहा है.
सरकार ने अंतरिक्ष सेक्टर में विदेशी निवेश के नियमों को आसान बना दिया है. साथ ही, प्राइवेट स्टार्टअप्स के लिए 1,000 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड भी बनाया गया है. जब से भारत सरकार ने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोला है और IN-SPACe जैसी संस्था का गठन किया है, तब से देश के स्पेस इकोसिस्टम में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. इससे देश में सैकड़ों स्पेस-टेक स्टार्टअप्स उभर कर आए हैं, जो न सिर्फ रॉकेट्स बल्कि सैटेलाइट्स, प्रोपल्शन सिस्टम और स्पेस डेटा एनालिसिस पर काम कर रहे हैं.
विक्रम-1 भारतीय तकनीकों का एक बेजोड़ नमूना है. इस मिशन के जरिए स्काईरूट अपनी क्षमताओं का भी प्रदर्शन करने जा रहा है. इस रॉकेट का ढांचा पूरी तरह से 3D-प्रिंटेड और कार्बन फाइबर जैसी चीजों से बना है, इस कारण इसका वजह हल्का और मजबूत होता है. इस रॉकेट को बहुत कम समय में असेंबल किया जा सकता है और इसे किसी भी मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है. स्काईरूट के सीईओ पवन कुमार चंदना के मुताबिक, यह अंतरिक्ष की कक्षा में जाने वाला ऐसा पहला रॉकेट है जो पूरी तरह कार्बन कंपोजिट से बना है.
वहीं विक्रम-1 की ऊंचाई करीब 20 मीटर यानी एक 7-मंजिला इमारत के बराबर है. यह लगभग 480 किलोग्राम तक के वजन वाले उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा (Low Earth Orbit - LEO) में स्थापित करने में सक्षम है.
विक्रम-1 की सफलता से न सिर्फ स्काईरूट का नाम होगा, बल्कि पूरी दुनिया के कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट में भारत की स्थिति और मजबूत हो जाएगी. अभी तक सिर्फ ISRO ही अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजता था, लेकिन अब प्राइवेट कंपनियों के आ जाने से भारत की लॉन्चिंग क्षमता दोगुनी हो जाएगी. इससे दुनिया भर की कंपनियां सस्ते और भरोसेमंद लॉन्च के लिए भारत का रुख करेंगी. सरकार का टारगेट है कि साल 2033 तक भारत की स्पेस इकोनॉमी को मौजूदा 8.4 अरब डॉलर से बढ़ाकर 44 अरब डॉलर किया जाए.
इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर इस समय छोटे सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजने की मांग काफी ज्यादा बढ़ी है. विक्रम-1 जैसे रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए मददगार साबित हो सकते हैं. बड़ी स्पेस एजेंसियों के भारी रॉकेट्स के भरोसे रहने के बजाय, कंपनियां अपनी मर्जी और समय के मुताबिक लॉन्च बुक कर सकेंगे. सिर्फ इतना ही नहीं भारत की किफायती मैन्युफैक्चरिंग और स्काईरूट की स्वदेशी तकनीक की बदौलत, विक्रम-1 दुनिया के सबसे सस्ते कमर्शियल लॉन्च विकल्पों में से एक बनकर उभरेगा. इससे वैश्विक ग्राहकों के लिए भारत पहली पसंद बन जाएगा.
भले ही यह भारत के लिए शानदार मौका है, तो वहीं चुनौतियां भी कम नहीं है. प्राइवेट कंपनियों को IN-SPACe से मंजूरी लेनी होगी और स्पेस एक्टिविटीज के लिए तय किए गए सभी नियमों, गाइडलाइंस और प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करना होगा. इसके साथ ही स्टार्टअप्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वे सरकारी नीति से मिल रहे सपोर्ट को एक टिकाऊ बिजनेस मॉडल में बदलें और स्पेस पॉलिसी 2023 के तहत तय तकनीकी, सुरक्षा और ऑपरेशनल मानकों पर खरे उतरें.
नोट: इस लेख में दी गई विक्रम-1 मिशन और इसके तकनीकी आयामों से जुड़ी जानकारियां स्काईरूट एयरोस्पेस से समय-समय पर जारी की गई सार्वजनिक घोषणाओं, मीडिया रिपोर्ट्स और उपलब्ध इंडस्ट्री डेटा पर आधारित हैं.