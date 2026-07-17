Explainer: 18 जुलाई को लॉन्च होने वाला 'विक्रम-1' क्यों है खास? सफलता मिलते ही सस्ते स्पेस लॉन्च के लिए भारत की ओर देखेगी दुनिया

स्काईरूट एयरोस्पेस ने अपने इस पहले ऑर्बिटल लॉन्च को मिशन आगमन नाम दिया है. अगर यह मिशन कामयाब रहता है, तो स्काईरूट एयरोस्पेस भारत की पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी बन जाएगी, जो अपने दम पर किसी रॉकेट को अंतरिक्ष की कक्षा यानी आर्बिट में पहुंचाएगी. इस मिशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ से लिखा एक पोस्टकार्ड अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है, जिस पर उन्होंने वंदे मातरम लिखा है. कंपनी के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी का यह संदेश सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती अंतरिक्ष ताकत का प्रतीक है. पीएम मोदी के इस पोस्टकार्ड के साथ स्काईरूट की टीम,निवेशकों, वैज्ञानिकों और दुनिया भर के शुभचिंतकों के हाथ से लिखे दर्जनों पोस्टकार्ड भी अंतरिक्ष की यात्रा पर जा रहे हैं.