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Explainer: 18 जुलाई को लॉन्च होने वाला 'विक्रम-1' क्यों है खास? सफलता मिलते ही सस्ते स्पेस लॉन्च के लिए भारत की ओर देखेगी दुनिया

18 जुलाई को भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 इतिहास रचने को तैयार है. स्काईरूट एयरोस्पेस का यह मिशन आगमन न सिर्फ अंतरिक्ष में पीएम मोदी का वंदे मातरम संदेश ले जा रहा है, बल्कि सफल होते ही सस्ते सैटेलाइट लॉन्च के लिए पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिक जाएंगी.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 17, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 04:47 PM IST
Explainer: 18 जुलाई को लॉन्च होने वाला 'विक्रम-1' क्यों है खास? सफलता मिलते ही सस्ते स्पेस लॉन्च के लिए भारत की ओर देखेगी दुनिया

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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