वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रहे ये भूकंप के झटके, तेजी के खिसक रही हैं जमीन के नीचे की टेक्टोनिक प्लेट्स?

Earthquakes: वैज्ञानिक उत्तरी कैलिफोर्निया के नीचे एक बहुत ही उलझे हुए भूकंप वाले इलाके की जांच कर रहे हैं. वे वहां आने वाले उन हल्के झटकों पर नजर रख रहे हैं जिसे इंसान महसूस भी नहीं कर पाता. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 18, 2026, 10:50 AM IST
Science News: वैज्ञानिक उत्तरी कैलिफोर्निया के समुद्र के किनारे आने वाले बहुत ही मामूली भूकंपों की बारीकी से जांच कर रहे हैं. ये झटके इतने छोटे हैं कि हमें पता भी नहीं चलता लेकिन ये किसी बड़ी खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं. यह वह पॉइंट है जहां दुनिया की दो सबसे खतरनाक भूकंपीय दरारें आपस में मिलती हैं. इस जगह से बहुत शक्तिशाली और तबाही मचाने वाला भूकंप आ सकता है. यह स्टडी अमेरिका की UC डेविस और कोलोराडो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मिलकर किया है जिसे 'साइंस' पत्रिका में छापा गया है. 

क्या है मेंडोकिनो ट्रिपल जंक्शन?
हम्बोल्ट काउंटी के समुद्र तट के पास बहुत ही खास जगह है जिसे मेंडोकिनो ट्रिपल जंक्शन कहते हैं. इसे जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां धरती की 3 बड़ी प्लेटें आपस में टकराती हैं. एक प्लेट दूसरी प्लेट के साथ रगड़ खाते हुए आगे बढ़ रही है जिससे मशहूर सैन एंड्रियास फॉल्ट दरार बनती है. यहां एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस रही है और जमीन की गहराई में समाती जा रही है. 

जमीन के नीचे कैसे झांक रहे हैं वैज्ञानिक?
वैज्ञानिक डेविड शेली का कहना है कि इस इलाके को समझना समुद्र में तैरते बर्फ के पहाड़ को देखने जैसा है. बाहर से तो सब सामान्य दिखता है लेकिन असली खतरा और बड़ा हिस्सा पानी के नीचे छिपा होता है. वैज्ञानिकों ने पूरे इलाके में भूकंप मापने वाली मशीनों को लगा दिया जो उन झटकों को भी पकड़ लेती है जिसे इंसान महसूस नहीं कर सकते. ये जमीन की परत इधर-उधर होने की वजह से होते हैं. 

सूरज और चांद का इस पर क्या असर पड़ता है?
जांच में वैज्ञानिकों ने देखा कि चांद और सूरज के खिंचाव परतों के खिसकने की दिशा में होता है तो इन छोटे झटकों की संख्या बढ़ जाती है. इससे यह साबित होता है कि जमीन के अंदर की परतें किस दिशा में और कैसे हिल रही हैं जिससे भविष्य में इससे होने वाले खतरों का नक्शा बनाना आसान हो गया है. 

जमीन के नीचे छिपे हैं 5 बड़े टुकड़े
अभी तक वैज्ञानिकों को लगता था कि जमीन के नीचे 3 बड़ी प्लेटें हैं लेकिन नई खोज से पता चला है कि यहां 3 नहीं बल्कि 5 टुकड़े आपस में टकरा रहे हैं. इनमें से दो टुकड़े तो सतह के इतनी नीचे हैं कि वे अब तक छिपे हुए थे. उत्तर की तरफ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का एक कोना टूट गया है और दूसरी प्लेट के साथ मिलकर जमीन में धंसता जा रहा है. 

करोड़ों साल पुरानी प्लेट
दक्षिण की तरफ एक विशाल चट्टान है जिसे पायनिर ब्लॉक कहते हैं. यह जमीन के बहुत नीचे दबा हुआ है और दूसरी प्लेट के साथ उत्तर की ओर खिसक रहा है. इस छिपे हुए टुकड़े और ऊपरी जमीन के बीच जो दरार है वह बिल्कुल सपाट है. यह प्लेट प्राचीन काल में कैलिफोर्निया के पूरे तट पर फैली हुई थी लेकिन अब लगभग खत्म हो चुकी है और इसके छोटे-छोटे टुकड़े ही जमीन के नीचे दबे रह गए हैं.

