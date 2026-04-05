5000 साल पहले भी 'स्मार्ट सिटी' में रहते थे लोग? पाकिस्तान में खुदाई में मिले 'बेशकीमती बर्तन'

Mohenjo Daro Excavation: आज के समय में अरबों रुपये खर्च करके बड़े शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के इंजीनियरों ने यह कारनामा हजारों साल पहले ही कर दिखाया था. पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो में साल 2025-26 के हुए एक रिसर्च ने पूरी दुनिया के इतिहासकारों को हैरान कर दिया है. नए रिसर्च में न सिर्फ बेशकीमती कोट दीजी शैली के बर्तन मिले हैं, बल्कि एक ऐसी विशाल सुरक्षा दीवार का पता चला है जिसने 'बाढ़ के बांध' वाले पुराने दावों को खारिज कर दिया है.
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Ancient Smart City India Pakistan: क्या आज करोड़-अरबों खर्च करके बनने वाली स्मार्ट सिटी जैसे ही सुविधाओं वाला शहर हजारों साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता में भी था? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित प्राचीन मोहनजोदड़ो को लेकर हुए एक रिसर्च कुछ इसी बात की गवाही दे रहे हैं. साल 2025-2026 के दौरान हुए विस्तृत उत्खनन में मिली बेशकीमती प्राचीन मिट्टी के बर्तनों और विशाल संरचनाओं ने इतिहास को लेकर पुरानी सोच को पूरी तरह से बदल दिया है. जानकारों का मानना है कि मोहनजोदड़ों शहर न सिर्फ हमारी सोच से भी ज्यादा पुराना है बल्कि इसके शहर, सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था के प्रमाण आधुनिक युग के शहरों को भी चुनौती देने वाला थे.
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे रहस्यमयी शहर मोहनजोदड़ो अब पहले से भी ज्यादा प्राचीन साबित हो रहा है. 2025-2026 में हुई खुदाई और रेडियोकार्बन डेटिंग ने इतिहासकारों को भी हैरान कर दिया है. नए रिसर्च से पता चलता है कि इस शहर की जड़ें 3300 ईसा पूर्व यानी करीब 5326 साल पुरानी है जो इसे मेसोपोटामिया और प्राचीन मिस्र के सबसे पुराने शहरों के समय के बराबर लाकर खड़ा कर देती हैं.
डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक डॉ. अस्मा इब्राहिम, अली लशारी और अमेरिकी आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर जोनाथन मार्क केनोयर के नेतृत्व में एक संयुक्त पाकिस्तानी और अंतर्राष्ट्रीय टीम की मदद से हुई खुदाई का मुख्य केंद्र इस स्थान के स्तूप टीले के पश्चिम में स्थित क्षेत्र था. वहां रिसर्चर्स ने एक बड़ी कच्ची ईंटों से बनी संरचना का फिर से रिसर्च किया, जिसे सबसे पहले 1950 में सर मोर्टिमर व्हीलर ने खोजा था.
1950 में सर मोर्टिमर व्हीलर ने अपनी रिसर्च में इस संरचना को माना था कि इसे बाढ़ कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, लेकिन नए रिसर्च ने पूरी कहानी ही पलट दी. स्ट्रैटिग्राफिक रिसर्च से पता चलता है कि यह वास्तव में एक मल्टी-फेज सिक्योरिटी दीवार थी, जिसे सदियों के दौरान बढ़ाया और मजबूत किया गया था. इस दीवार के सबसे निचले स्तर से मिले नमूने 2700-2600 ईसा पूर्व के हैं.
सबसे हैरान कर देने वाली बात तो तब सामने आई जब दीवार के और नीचे खुदाई की गई. वहां से कोट दीजी शैली के मिट्टी के बर्तन मिले, जो यह बताते हैं कि मोहनजोदड़ो रातों-रात खड़ा हुआ शहर नहीं था बल्कि यह पहले से मौजूद एक पुरानी बस्ती से तैयार हुआ शहर था.
मोहनजोदड़ो न सिर्फ अपनी आधुनिक ड्रेनेज व्यवस्था और ग्रेट बाथ के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, बल्कि यह सदियों तक आबाद रहा. 2023 में स्तूप क्षेत्र के पास से कुषाण काल के सैकड़ों सिक्के मिले थे जो यह बताते हैं कि सिंधु सभ्यता के खत्म होने के बहुत बाद तक भी यहां इंसानी गतिविधियां जारी थीं.
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दुनिया की सबसे पुरानी नगरीय व्यवस्था माने जाने वाले मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अफसर आरडी बनर्जी ने की थी. ये शहर अभी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे बसा था. खुदाई में मिले इस शहर के अवशेषों ने दुनिया को हैरान कर दिया था. मोहनजोदड़ो को बहुत ही प्लानिंग से उस समय बसाया गया था. मोहनजोदड़ो अपने समय की सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक था.
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