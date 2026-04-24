सोने का तरीका बदल देगा ये Smart तकिया! सोते हुए घर में कुछ भी हुआ तो खोल देगा आंखें, जानिए क्या है टेक्नोलॉजी

Smart Pillow Sleeve: क्या आपने कभी सोचा है कि एक तकिया आपकी जान बचा सकता है? जी हां, सुनने में भले ही अजीब लगे लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में अब एक ऐसा स्मार्ट पिलो तैयार हो गया है जो गहरी नींद में भी आपके लिए एक बॉडीगार्ड की तरह काम करेगा. अक्सर न सुन पाने वाले लोग सोते समय एक अलग ही खतरा महसूस करते हैं, क्योंकि वे खतरे की आवाजें नहीं सुन पाते. ऐसे लोगों के लिए यह तकिया किसी वरदान से कम नहीं होने वाला है. अब खतरे की आहट मिलते ही यह तकिया शरीर में कंपन या वाइब्रेशन पैदा करेगा और तुरंत जगा देगा.

अक्सर सोते समय आसपास के शोर या खतरों का अहसास बहुत से लोगों को नहीं होता, लेकिन न सुन पाने वाले लोगों के लिए तो यह स्थिति और भी खतरनाक होती है. आग लगने या घर में किसी चोर के आने पर होने वाली आवाज को न सुन पाना एक बड़ी चुनौती रही है. इसी समस्या का हल निकालते हुए नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी यानी NTU के रिसर्चर्स ने एक स्मार्ट पिलो स्वील तैयार की है, जो अपनी खास वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी से यूजर्स को इमरजेंसी में तुरंत जगा देगी.

आराम से नहीं करना होगा कोई समझौता

अभी तक ऐसे कई डिवाइस मौजूद हैं जिन्हें तकिए के नीचे रखा जाता था, लेकिन वे काफी भारी और असुविधाजनक होते थे. एनटीयू के रिसर्चर्स ने इस समस्या को समझते हुए एक बहुत ही पतला और लचीला कवर तैयार है, जिसे आप अपनी पुरानी या किसी भी तकिए पर आसानी से लगा सकते हैं.

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इस स्लीव के अंदर 4 छोटे हैप्टिक एक्चुएटर्स लगाए गए हैं, जिसका साइज 3.4 mm x 12.7 mm है. इन्हें धागे जैसी संरचना में इस तरह तैयार किया गया है कि सोते समय इसके होने का बिलकुल भी अहसास न हो.

स्मार्टफोन से होगा कंट्रोल

यह स्मार्ट स्लीव एक माइक्रो-कंट्रोलर के जरिए स्मार्टफोन से जुड़ी रहती है. जैसे ही घर का फायर अलार्म या चोरों को रोकने वाला अलार्म बजता है, यह सिस्टम तुरंत एक्टिव हो जाता है और तकिए में वाइब्रेशन होने लगता है. इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि अलग-अलग खतरों के लिए अलग-अलग वाइब्रेशन पैटर्न सेट किए गए हैं. यानी यूजर्स को तकिए के हिलने के तरीके से ही पता चल जाएगा कि बाहर आग लगी है, कोई दरवाजा खटखटा रहा है या किसी का दूसरा फोन आ रहा है.

यूजर की जरूरतों के मुताबिक डिजाइन

इस प्रोजेक्ट को लीड करने वाले रिसर्चर्स मलिंदु एहेलागस्थेना (Malindu Ehelagasthenna) के अनुसार, यह टेक्नोलॉजी पूरी तरह से न सुन पाने वाले लोगों के लिए फीडबैक पर आधारित है. लोगों ने बताया कि उन्हें भारी डिवाइस के साथ सोने में समस्या होती है. इसलिए इसे इतना पतला बनाया गया है कि यह महसूस न हो, लेकिन कंपन इतना तेज है कि गहरी नींद में सोए व्यक्ति की भी आंखें खोल दे.

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धोने में भी सुरक्षित

तकिए के कवर को बार-बार धोने की जरूरत पड़ती है, इसलिए रिसर्चर्स ने इसकी मजबूती पर विशेष ध्यान दिया है. इसमें इस्तेमाल किया गया विशेष धागा और इलेक्ट्रॉनिक्स कई बार वॉशिंग टेस्ट से गुजर चुके हैं और धोने पर खराब भी नहीं होते.

ATRG के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. थियो ह्यूजेस-रिले के मुताबिक यह प्रोजेक्ट न सुन पाने वाले लोगों के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा. फिलहाल रिसर्चर्स इसे मार्केट में लाने के लिए तैयारी कर रहे हैं. इस टेक्नोलॉजी को बहुत ही जल्द बार्सिलोना में होने वाली प्रतिष्ठित एसीएम सीएचआई (ACM CHI) कॉन्फ्रेंस में पेश किया जाएगा. भविष्य में यह छोटा सा बदलाव लाखों लोगों को सुकून की नींद और सुरक्षा प्रदान कर सकता है.

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