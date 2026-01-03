चेहरा देख भ्रम टूटा! 50 करोड़ साल बाद खुला 'मुस्कुराता' राज... वैज्ञानिकों को मिला 'हंसता हुआ शैतान', पीठ पर मौजूद हैं नुकीले कांटे

Advertisement
Science News In Hindi: वैज्ञानिकों ने 50 करोड़ साल पुराने एक अजीब समुद्री जीव का चेहरा पहली बार साफ तौर पर खोजा है. यह जीव इतना रहस्यमय था कि दशकों तक वैज्ञानिक इसके सिर को लेकर भ्रम में रहे.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Jan 03, 2026, 10:44 AM IST
Smiling Fossil Face: नई रिसर्च से पता चला है कि इस जीव का चेहरा छुपा हुआ तकनीक से वह सामने आ गया है. हैरानी की बात यह है कि उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखा है. यह खोज विज्ञान की दुनिया में बहुत बड़ी मानी जा रही है. इससे शुरुआती जीवों के विकास को समझने में मदद मिलेगी. इस रिसर्च ने पुराने कई गलत मान्यताओं को भी सही किया है.

50 करोड़ साल पुराना जीव
इस जीव का नाम हैलुसीजेनिया है. यह समुद्र में रहने वाला बहुत छोटा जीव था. इसकी लंबाई करीब दो सेंटीमीटर ही थी. इसे पहली बार 100 साल से भी ज्यादा पहले पहचाना गया था. तब से लेकर अब तक वैज्ञानिक इसके शरीर को ठीक से समझ नहीं पाए थे.

उल्टा समझ लिया गया था शरीर
जब हैलुसीजेनिया के जीवाश्म पहली बार मिले थे तब वैज्ञानिकों ने इसके शरीर को उल्टा समझ लिया था. जिन नुकीली चीजों को उसकी पीठ माना गया था. वे असल में उसकी टांगें थीं. इसी वजह से सालों तक यह साफ नहीं हो पाया कि इसका सिर कहां पर है.

तकनीक से दिखा असली चेहरा
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के डॉ. मार्टिन स्मिथ और टोरंटो यूनिवर्सिटी के डॉ. जीन-बर्नार्ड कैरन ने कनाडा के बर्गेस शेल इलाके से मिले नए जीवाश्मों पर बारीकी से काम किया. उन्होंने हाई-रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया. इससे पहली बार हैलुसीजेनिया का पूरा सिर साफ-साफ नजर आ गया.

मुस्कुराता हुआ चेहरा
वैज्ञानिकों को एक चम्मच जैसे आकार का सिर मिला. इसमें दो बहुत छोटी आंखें और उनके नीचे आधे गोल जैसी आकृति नजर आई. यही वजह है कि इसका चेहरा मुस्कुराता हुआ लगता है. इसके मुंह में भी हैरान करने वाली बनावट मिली है. मुंह के चारों तरफ दांतों का एक घेरा था. गले के अंदर तक दांतों की एक और लाइन थी. इससे पता चलता है कि यह जीव खाने को चूसकर निगलता जाता था.

सालों की गलतफहमी
अब तक जिस काले गोल से हिस्से को इसका सिर माना जाता था वह असल में उसका सिर था ही नहीं. जांच में सामने आया कि वह हिस्सा शरीर से अलग रासायनिक बनावट का है. वैज्ञानिकों के मुताबिक वह दरअसल सड़ने के दौरान बाहर निकला पेट का द्रव था. जीवाश्म बनने के वक्त जम गया था.

आज के जीवों से जुड़ाव
नई खोज से यह भी पता चला है कि हैलुसीजेनिया आज पाए जाने वाले वेलवेट वर्म्स का बहुत पुराना रिश्तेदार हो सकता है. दोनों में बिना जोड़ वाली टांगें और पंजों जैसी बनावट मिलती है. लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की वैज्ञानिक डॉ. शियाओया मा का कहना है. इस खोज से जानवरों के विकास को नए सिरे से समझने का रास्ता खुलेगा.

यह भी पढ़ें: ब्रह्मांड का 'अदृश्य भूत' अब पकड़ा जाएगा, इंसानी नजरों से नहीं बच पाएगी ‘काली ताकत'; वैज्ञानिकों ने तैयार किया क्वांटम सेंसर

 

