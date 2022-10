Smiling Sun: नासा ने जारी की सूरज की खिलखिलाती तस्वीर, लोग बोले अबतक की सबसे 'प्यारी' तस्वीर

Nasa captures image of smiling sun: सूर्य उपासना के महापर्व छठ की धूम भारत से लेकर अमेरिका तक है. आज करोड़ों लोगों ने उगते हुए सूर्य (Sun) को अर्घ्य देकर अपना व्रत और छठ मैया की पूजा (Chhath Puja) संपन्न की. भारत की महान संस्कृति में सूर्य को आरोग्यता और शक्ति का प्रदाता माना जाता है. इस बीच सूर्य की एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें सूरज भगवान खिलखिलाते नजर आ रहे हैं. यानी यानी इधर छठ पर लोग अपने आराध्य देव को अर्घ दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर सूर्य देव मानों मुस्कुराते हुए अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हों. मुस्कुराती हुई सूर्यदेव की तस्वीर भक्तों के मन को प्रसन्न कर रही है.

नासा ने जारी की तस्वीर

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) ने अपनी एक सैटेलाइट से हाल ही में सूरज की एक बेहतरीन तस्वीर खींची है. इस तस्वीर को देखने पर ऐसा लग रहा है कि जैसे सूरज मुस्करा रहा है लोग इस तस्वीर को देखकर अलग-अलग नाम दे रहे हैं.

दरअसल छोटे-छोटे बच्चे जब सूरज की ड्रॉइंग बनाते हैं, तो उसमें आंखे और मुंह यानी सन का पूरा फेस बना देते हैं, जिसमें वो मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है. बचपन में शायद आपने और हमने भी ऐसा किया होगा. पर इस तस्वीर को देखने के बाद तो यही लगता है कि ये बच्चों की कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है. हमारा सूरज वाकई मुस्कुराता है!

आप भी देखिए तस्वीर

Say cheese!

Today, NASA’s Solar Dynamics Observatory caught the Sun "smiling." Seen in ultraviolet light, these dark patches on the Sun are known as coronal holes and are regions where fast solar wind gushes out into space. pic.twitter.com/hVRXaN7Z31

— NASA Sun, Space & Scream (@NASASun) October 26, 2022