भेड़ियों से भी चालाक होते हैं ये सांप... 'झुंड' में मिलकर करते हैं शिकार; जानिए कैसे बनाते हैं हमले का प्लान!

science news in hindi: अभी तक यही माना जाता था कि सांप सामाजिक प्राणी नहीं होते हैं. कहा जाता है कि वो भेड़िये या कुत्ते की तरह झुंड में नहीं रहते, न ही एक-दूसरे से बात करते हैं. लेकिन क्यूबा के एक वैज्ञानिक ने पहली बार साबित किया है कि ये रेंगने वाले जीव केवल पास-पास शिकार नहीं करते, बल्कि आपस में मिलकर योजना बनाकर शिकार करने का काम करते हैं.

क्यूबा के गुफा में बड़ा खुलासा

यह बड़ा खुलासा करने का श्रेय जाता है डॉ. व्लादिमीर डाइनट्स को, जो अमेरिका की टेनेसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं. उन्होंने क्यूबा के डेसेंबारको डेल ग्रान्मा नेशनल पार्क की एक गुफा में यह अनोखी खोज की है. इस गुफा में नौ बड़े क्यूबन बोआ सांप रहते थे. डॉ. डाइनट्स ने लगातार आठ रातों तक इन सांपों के शिकार करने के तरीके को चुपचाप बैठकर देखा.

ये सांप सूरज डूबने और उगने से ठीक पहले गुफा की दीवारों पर रेंगते हुए ऊपर जाते थे. ये उस रास्ते की छत से उल्टे लटक जाते थे, जहां से चमगादड़ बाहर निकलते या अंदर आते थे. चूंकि सांप छूकर शिकार करते हैं क्योंकि वो अंधेरे में देखते नहीं हैं, इसलिए जैसे ही कोई चमगादड़ उन्हें छूता था, वे तुरंत हमला कर देते थे.

साथ में शिकार, ज्यादा सफलता

डॉ. डाइनट्स ने पाया कि अकेले शिकार करने वाले बोआ सांपों की संख्या बहुत कम थी, और ये शिकार करने में बहुत बुरे थे. अकेले शिकार करने वाले सांप 19 मिनट में औसतन सिर्फ 0.33 चमगादड़ ही पकड़ पाते थे. कुछ तो हार मानकर वापस चले जाते थे. जब तीन सांप एक साथ शिकार करते थे, तो हर सांप औसतन सिर्फ सात मिनट में एक चमगादड़ पकड़ लेता था.

इससे यह साबित होता है कि जब एक बोआ सांप किसी दूसरे सांप को पास में देखता था, तो वह वहीं रुक जाता था. साथ मिलकर वे चमगादड़ों के लिए एक तरह की बाधा या जाल बना लेते थे, जिससे चमगादड़ों के लिए बच निकलना मुश्किल हो जाता था, और शिकार जल्दी हो जाता था.

भेड़ियों से अलग, सांप का झुंड

यह बात समझना जरूरी है कि सांप भेड़ियों की तरह सामाजिक कारणों से झुंड नहीं बनाते. भेड़िये तो साथ रहते ही हैं, पर जरूरी नहीं कि साथ शिकार करने से उन्हें ज्यादा भोजन मिले. इसके विपरीत, ये क्यूबन बोआ सांप अकेले रहना पसंद करते हैं. वे सिर्फ और सिर्फ रणनीति के लिए एक साथ आते हैं ताकि उनका शिकार जल्दी और पक्का हो सके. तो अगली बार अगर आप यह सुनें कि सांप केवल अकेले शिकार करते हैं, तो याद रखिए, क्यूबा की एक अंधेरी गुफा ने यह रहस्य खोल दिया है कि कुछ सांप शिकार के लिए एक खतरनाक और चालाक टीम बना सकते हैं.

