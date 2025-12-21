मंगल पर होने वाला है ब्लैकआउट; NASA का रोवर से टूट जाएगा संपर्क, जानें क्या है वजह?

Communication Blackout: अगले कुछ हफ्तों के लिए मंगल ग्रह पर मौजूद नासा के रोवर और अन्य मशीनें पूरी तरह से शांत हो जाएगी. अंतरिक्ष में एक ऐसी स्थिति है जब सूरज, धरती और मंगल के बिल्कुल बीच में आता है. इसे सौर संयोजन या Solar Conjunction कहा जाता है. सूरज बीच में आने की वजह से धरती से भेजे जाने वाले रेडियो सिग्नल मंगल तक नहीं पहुंच पाते. यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बहुत बड़ी आग के दोनों तरफ 2 लोग खड़े हों और एक-दूसरे को सुन न सकें. यह घटना हर साल लगभग दो बार होती है जब मंगल से संपर्क टूट जाता है.

सौर संयोजन के दौरान क्या होता है?

जब मंगल ग्रह पर मौजूद मशीनें धरती पर जानकारी भेजती हैं तो सूरज की किरणें उस मैसेज को बदल सकती हैं. गलत मैसेज मिलने से रोवर या ऑर्बिटर भ्रमित हो सकते हैं और कोई बड़ी गलती कर सकते हैं जिससे करोड़ों का मिशन खतरे में पड़ सकते हैं. इसलिए इस दौरान वैज्ञानिक रिस्क नहीं लेते और कमांड भेजना बंद कर देते हैं.

यह भी पढ़ें: जब कैमरे में कैद हुआ ज्वालामुखी का 'मुस्कुराता चेहरा', धधकते लावे के बीच हैरान करने वाली तस्वीर

Add Zee News as a Preferred Source

इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है?

ब्लैकआउट शुरू होने से पहले ही इंजीनियर मंगल पर मौजूद मशीनों को कामों की एक लिस्ट भेज देते हैं. इसमें मशीनों की जांच करने जैसे आसाम काम होते हैं क्योंकि उस दौरान धरती से नए मैसेज नहीं भेजे जा सकते इसलिए रोवर और लैंडर पहले से मिले हुए निर्देशों के आधार पर अपने काम करते रहते हैं.

यह भी पढ़ें: NASA के कैमरे में कैद हुई खौफनाक घटना, 5000 किमी/मिनट की स्पीड से सूरज पर उठा 'आग का तूफान'

ब्लैकआउट के दौरान क्या होता है?

इस दौरान ग्राउंड कंट्रोल पर काम करने वाले लोग अपने पुराने अधूरे कामों को निपटा सकते हैं या कुछ समय के लिए आराम कर सकते हैं क्योंकि मंगल से कोई नया डेटा नहीं आ रहा होता है. यह रुकावट कुछ ही हफ्तों के लिए होती है. इस बार 9 जनवरी को मंगल और धरती एक-दूसरे के सबसे अधिक दूरी पर होंगे.