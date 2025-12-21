Advertisement
मंगल पर होने वाला है ब्लैकआउट; NASA का रोवर से टूट जाएगा संपर्क, जानें क्या है वजह?

मंगल पर होने वाला है ब्लैकआउट; NASA का रोवर से टूट जाएगा संपर्क, जानें क्या है वजह?

NASA on Mars: जनवरी 2026 में मार्स सोलर कंजंक्चर की वजह से धरती और मंगल के बीच संपर्क पूरी तरह टूट जाएगी. इस दौरान सूर्य ग्रहों के बीच आ जाएगा जिससे नासा के परसेवेरेंस रोवर जैसे मिशनों को कोई कमांड नहीं भेजा जा सकेगा. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 21, 2025, 11:52 AM IST
मंगल पर होने वाला है ब्लैकआउट; NASA का रोवर से टूट जाएगा संपर्क, जानें क्या है वजह?

Communication Blackout: अगले कुछ हफ्तों के लिए मंगल ग्रह पर मौजूद नासा के रोवर और अन्य मशीनें पूरी तरह से शांत हो जाएगी. अंतरिक्ष में एक ऐसी स्थिति है जब सूरज, धरती और मंगल के बिल्कुल बीच में आता है. इसे सौर संयोजन या Solar Conjunction कहा जाता है. सूरज बीच में आने की वजह से धरती से भेजे जाने वाले रेडियो सिग्नल मंगल तक नहीं पहुंच पाते. यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बहुत बड़ी आग के दोनों तरफ 2 लोग खड़े हों और एक-दूसरे को सुन न सकें. यह घटना हर साल लगभग दो बार होती है जब मंगल से संपर्क टूट जाता है. 

सौर संयोजन के दौरान क्या होता है?
जब मंगल ग्रह पर मौजूद मशीनें धरती पर जानकारी भेजती हैं तो सूरज की किरणें उस मैसेज को बदल सकती हैं. गलत मैसेज मिलने से रोवर या ऑर्बिटर भ्रमित हो सकते हैं और कोई बड़ी गलती कर सकते हैं जिससे करोड़ों का मिशन खतरे में पड़ सकते हैं. इसलिए इस दौरान वैज्ञानिक रिस्क नहीं लेते और कमांड भेजना बंद कर देते हैं. 

इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है?
ब्लैकआउट शुरू होने से पहले ही इंजीनियर मंगल पर मौजूद मशीनों को कामों की एक लिस्ट भेज देते हैं. इसमें मशीनों की जांच करने जैसे आसाम काम होते हैं क्योंकि उस दौरान धरती से नए मैसेज नहीं भेजे जा सकते इसलिए रोवर और लैंडर पहले से मिले हुए निर्देशों के आधार पर अपने काम करते रहते हैं. 

ब्लैकआउट के दौरान क्या होता है?
इस दौरान ग्राउंड कंट्रोल पर काम करने वाले लोग अपने पुराने अधूरे कामों को निपटा सकते हैं या कुछ समय के लिए आराम कर सकते हैं क्योंकि मंगल से कोई नया डेटा नहीं आ रहा होता है. यह रुकावट कुछ ही हफ्तों के लिए होती है. इस बार 9 जनवरी को मंगल और धरती एक-दूसरे के सबसे अधिक दूरी पर होंगे.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

