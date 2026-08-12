सूर्य ग्रहण का 2 मिनट वैज्ञानिकों के लिए क्यों हैं 'गोल्डन टाइम'? सूरज से लेकर धरती के वायुमंडल तक होती है ये रिसर्च

सूर्य ग्रहण आम लोगों के लिए कुछ मिनटों का अद्भुत खगोलीय नजारा हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए यही कुछ मिनट बेहद कीमती होते हैं. खासकर पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान मिलने वाला करीब दो मिनट का समय रिसर्च के लिहाज से किसी ‘गोल्डन टाइम’ से कम नहीं होता. वजह है चंद्रमा का सूर्य की तेज रोशनी को ढक लेना, जिसके बाद सूरज के बाहरी वातावरण यानी कोरोना को करीब से देखने और उसका अध्ययन करने का मौका मिलता है.
सूरज की दिखाई देने वाली सतह को फोटोस्फीयर कहा जाता है. यह इतनी चमकीली होती है कि सामान्य परिस्थितियों में इसके आसपास मौजूद बेहद कमजोर रोशनी वाली कोरोना नजर नहीं आती. लेकिन जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो चंद्रमा कुछ समय के लिए सूर्य की चमकीली डिस्क को पूरी तरह ढक लेता है. यही वह क्षण होता है, जब कोरोना बिना किसी बड़े प्रकाश अवरोध के दिखाई देने लगती है. वैज्ञानिक इसी दौरान सूर्य के बाहरी वातावरण से जुड़े कई ऐसे सवालों के जवाब तलाशते हैं, जिनका अध्ययन सामान्य दिनों में काफी मुश्किल होता है.
सूर्य की कोरोना को लेकर वैज्ञानिकों के सामने लंबे समय से एक बड़ा सवाल है. सूर्य की सतह से काफी दूर होने के बावजूद कोरोना का तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. आखिर ऐसा क्यों होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण वैज्ञानिकों को कोरोना की संरचना, उसकी गतिविधियों और उसमें होने वाले बदलावों को समझने का दुर्लभ मौका देता है. इस दौरान ली गई तस्वीरों और जुटाए गए आंकड़ों से सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र और उसकी बाहरी परतों की गतिविधियों को समझने में मदद मिलती है.
सूर्य का कोरोना उसकी बाहरी परत है, जहां तापमान करीब दस लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. दिलचस्प बात यह है कि सूर्य की दिखाई देने वाली सतह के मुकाबले कोरोना काफी धुंधला होता है. यही वजह है कि सामान्य परिस्थितियों में इसे सीधे देख पाना आसान नहीं होता. पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य की चमकदार डिस्क को ढक लेता है. इसके बाद कोरोना की बेहद हल्की रोशनी और उसकी जटिल संरचनाएं सामने आने लगती हैं. वैज्ञानिकों के लिए यही मौका सूर्य के बाहरी वातावरण को करीब से समझने का होता है.
पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान जमीन से ही नहीं, आसमान से भी रिसर्च की जाती है. 2024 के पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय NASA ने अपने WB-57 रिसर्च जेट विमानों को करीब 50,000 फीट की ऊंचाई तक भेजा था. इन विमानों से वैज्ञानिकों को जमीन की तुलना में अलग नजरिया मिलता है. दो टीमों ने सूर्य की कोरोना की तस्वीरें और उससे जुड़ा डेटा जुटाया, जबकि तीसरी टीम ने धरती के आयनोस्फियर में होने वाले बदलावों पर नजर रखी. ऊंचाई पर मौजूद विमान ग्रहण के दौरान वातावरण की अलग-अलग परतों और सूर्य से आने वाले विकिरण का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों को अतिरिक्त डेटा देते हैं. यही वजह है कि ग्रहण के कुछ मिनट वैज्ञानिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण बन जाते हैं.
NASA के अनुसार, इस पूर्ण सूर्य ग्रहण की पूर्णता का रास्ता उत्तरी रूस से शुरू होकर ग्रीनलैंड, आइसलैंड और अटलांटिक महासागर से गुजरते हुए स्पेन तक पहुंचेगा. उत्तर-पूर्वी पुर्तगाल के एक छोटे से हिस्से में भी पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा. इसके अलावा यूरोप, कनाडा, उत्तरी अमेरिका और उत्तर-पश्चिमी अफ्रीका के कई बड़े हिस्सों में आंशिक सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा. हालांकि भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा. यानी जहां आम लोगों को यह खगोलीय घटना देखने के लिए सही जगह और सही समय का इंतजार करना होगा, वहीं वैज्ञानिकों के लिए ग्रहण का हर सेकंड महत्वपूर्ण होगा. कुछ मिनटों के इस अंधेरे में उन्हें सूर्य और धरती के वायुमंडल से जुड़े ऐसे संकेत मिल सकते हैं, जिन्हें सामान्य परिस्थितियों में पकड़ना बेहद मुश्किल होता है.
इस अध्ययन का नेतृत्व बेंगलुरु स्थित रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ प्रोफेसर दिब्येंदु नंदी के समूह ने किया है. उनकी टीम उन चुनिंदा वैज्ञानिक समूहों में शामिल है, जो ग्रहण से पहले सूर्य के कोरोना की संरचना का मॉडल तैयार करने की क्षमता रखते हैं. वैज्ञानिकों ने इस बार सूर्य की सतह पर मौजूद चुंबकीय क्षेत्र के पुराने और ताजा आंकड़ों को मिलाकर मॉडल तैयार किया. इस मॉडल में कई वर्षों के सौर व्यवहार का रिकॉर्ड भी शामिल है, ताकि 12 अगस्त को सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र की संभावित स्थिति का बेहतर अनुमान लगाया जा सके.
12 अगस्त को पूर्ण सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार रात करीब 9 बजकर 4 मिनट पर शुरू हुआ. भारत में उस समय रात होने के कारण यह ग्रहण यहां दिखाई नहीं दिया. ग्रहण के दौरान चंद्रमा की छाया करीब 2 मिनट 18 सेकंड तक सूर्य को पूरी तरह ढकने वाली स्थिति में रहा. स्पेन के बड़े हिस्से में पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने को मिला, जबकि पश्चिमी यूरोप, उत्तर-पश्चिमी अफ्रीका और अमेरिका के कुछ हिस्सों में आंशिक ग्रहण दिखाई दिया.
ग्रहण के अलावा वैज्ञानिक कोरोना पर नजर रखने के लिए विशेष उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं. इनमें कोरोनाग्राफ शामिल हैं, जो कृत्रिम रूप से सूर्य की चमकदार डिस्क को ढककर उसके आसपास के कमजोर प्रकाश को देखने में मदद करते हैं. भारत का Aditya-L1 मिशन भी सूर्य के कोरोना और उससे जुड़ी गतिविधियों का अध्ययन कर रहा है. इसके अलावा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के SOHO और Proba-3 मिशन भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. Proba-3 को भारत के अंतरिक्ष संगठन ISRO ने लॉन्च किया था.
इस परियोजना में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के सग्निक साहा के अलावा IISER कोलकाता के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पेस साइंसेज इंडिया से प्रियंश जसवाल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स और पश्चिम बंगाल सरकार के तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग से शाओनविता पाल, अमेरिका की नेशनल सोलर ऑब्जर्वेटरी के सौम्यरंजन दाश और ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के चित्रदीप साहा भी शामिल हैं. ग्रहण के दौरान मॉडल और वास्तविक कोरोना की तुलना से वैज्ञानिकों को सूर्य के चुंबकीय व्यवहार को समझने में नई जानकारी मिलने की उम्मीद है. लंबे समय में यही जानकारी उन सौर घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने में मदद कर सकती है, जिनका असर पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष में काम कर रही तकनीक तक पहुंचता है.
इसके पहले 8 अप्रैल 2024 का पूर्ण सूर्य ग्रहण उत्तरी अमेरिका में दिखाई दिया था. जमीन से देखने वालों के लिए यह आसमानी नजारा बेहद खास था, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए असली रोमांच करीब 50 हजार फीट की ऊंचाई पर था. NASA के WB-57 विमानों ने आसमान में उड़ते हुए ग्रहण का पीछा किया और सूर्य से जुड़े कई अहम वैज्ञानिक आंकड़े जुटाने की कोशिश की. NASA के वित्तपोषित तीन अलग-अलग वैज्ञानिक दल इन विमानों के जरिए प्रयोग कर रहे थे. इनमें से दो टीमें सूर्य के बाहरी वातावरण यानी कोरोना की तस्वीरें और आंकड़े जुटा रही थीं, जबकि तीसरी टीम पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल की आयनमंडल पर सूर्य ग्रहण के प्रभाव का अध्ययन कर रही थी.
पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य के चमकदार हिस्से को पूरी तरह ढक लेता है. कुछ समय के लिए दिन के उजाले में अंधेरा छा जाता है और सूर्य की बेहद कमजोर बाहरी परत यानी कोरोना साफ दिखाई देने लगती है. आम दिनों में सूर्य की तेज रोशनी के कारण कोरोना का अध्ययन करना काफी मुश्किल होता है. ग्रहण वैज्ञानिकों को कुछ मिनटों के लिए ऐसा मौका देता है, जब सूर्य का चमकीला चेहरा पीछे छिप जाता है और कोरोना को करीब से देखने का रास्ता खुल जाता है. यही वजह है कि सूर्य ग्रहण सिर्फ खगोलीय घटना नहीं है. वैज्ञानिकों के लिए यह प्राकृतिक प्रयोगशाला जैसा अवसर भी होता है.
NASA के WB-57 विमान सामान्य यात्री विमानों से कहीं ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकते हैं. करीब 50 हजार फीट की ऊंचाई पर पहुंचने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि विमान बादलों के ऊपर होते हैं. यानी जमीन पर मौसम खराब होने की वजह से ग्रहण छूट जाने का खतरा लगभग खत्म हो जाता है. इतनी ऊंचाई पर पृथ्वी के वायुमंडल का बड़ा हिस्सा भी नीचे रह जाता है. इससे वैज्ञानिक उपकरण सूर्य से आने वाली रोशनी को ज्यादा साफ तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं. कुछ ऐसी तरंगदैर्ध्य भी पकड़ी जा सकती हैं, खासकर इंफ्रारेड प्रकाश, जो पृथ्वी की सतह तक आसानी से नहीं पहुंच पातीं. एक और खास बात विमान की रफ्तार है. WB-57 करीब 460 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है. इसका फायदा यह हुआ कि वैज्ञानिक चंद्रमा की छाया के साथ विमान की गति को मिलाकर पूर्ण ग्रहण के दौरान डेटा जुटाने का समय बढ़ा सके. जमीन पर किसी एक जगह से पूर्ण ग्रहण अधिकतम करीब साढ़े चार मिनट तक दिखाई देता है, जबकि विमान से वैज्ञानिकों को यह अवधि 6 मिनट 22 सेकंड तक मिल सकती थी.
तीसरे प्रयोग का फोकस सूर्य नहीं, बल्कि पृथ्वी का आयनमंडल था. यह पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी और विद्युत रूप से आवेशित परत है. वर्जीनिया टेक के शोधकर्ता भारत कुंदुरी के नेतृत्व वाली टीम ने आयनसोंड नाम के उपकरण का इस्तेमाल किया. यह उपकरण कुछ हद तक रडार की तरह काम करता है. यह उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगें आयनमंडल की ओर भेजता है और वहां से लौटने वाली तरंगों का अध्ययन करता है. इससे वैज्ञानिक यह समझ सकते हैं कि सूर्य की रोशनी में अचानक होने वाले बदलाव का आयनमंडल पर क्या असर पड़ता है.
सूरज को हम अक्सर आग का एक विशाल गोला समझते हैं, लेकिन इसकी गर्मी की कहानी जितनी सीधी दिखाई देती है, असल में उतनी है नहीं. सूरज की दिखाई देने वाली सतह यानी फोटोस्फीयर का तापमान करीब 5,500 डिग्री सेल्सियस है. हैरानी की बात यह है कि इसके ठीक ऊपर मौजूद कोरोना का तापमान कई लाख से लेकर करीब 10 लाख डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा पहुंच सकता है. यहीं से विज्ञान का एक बेहद दिलचस्प सवाल पैदा होता है. जब सूरज की सतह ही अपेक्षाकृत कम गर्म है तो उसके ऊपर की परत उससे सैकड़ों गुना ज्यादा गर्म कैसे हो सकती है?
सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कोरोना गर्म क्यों है. असली पहेली यह है कि सूरज की सतह से दूर जाते हुए तापमान अचानक इतना क्यों बढ़ जाता है और उस ऊर्जा का स्थानांतरण किस प्रक्रिया से होता है. आज वैज्ञानिकों के पास इसके पीछे चुंबकीय तरंगों, मैग्नेटिक रिकनेक्शन और छोटी-छोटी ऊर्जा घटनाओं से जुड़े कई मजबूत मॉडल हैं. लेकिन इनमें से कौन-सी प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है, इसे पूरी तरह समझना अभी बाकी है. यानी सूरज जितना हमें आसमान में चमकता हुआ आसान दिखाई देता है, उसकी बाहरी परतों का विज्ञान उतना ही पेचीदा है. करीब 5,500 डिग्री सेल्सियस की सतह के ऊपर लाखों डिग्री की कोरोना इसी पहेली की सबसे बड़ी मिसाल है.