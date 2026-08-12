सूर्य ग्रहण का 2 मिनट वैज्ञानिकों के लिए क्यों हैं 'गोल्डन टाइम'? सूरज से लेकर धरती के वायुमंडल तक होती है ये रिसर्च

NASA के WB-57 विमान सामान्य यात्री विमानों से कहीं ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकते हैं. करीब 50 हजार फीट की ऊंचाई पर पहुंचने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि विमान बादलों के ऊपर होते हैं. यानी जमीन पर मौसम खराब होने की वजह से ग्रहण छूट जाने का खतरा लगभग खत्म हो जाता है. इतनी ऊंचाई पर पृथ्वी के वायुमंडल का बड़ा हिस्सा भी नीचे रह जाता है. इससे वैज्ञानिक उपकरण सूर्य से आने वाली रोशनी को ज्यादा साफ तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं. कुछ ऐसी तरंगदैर्ध्य भी पकड़ी जा सकती हैं, खासकर इंफ्रारेड प्रकाश, जो पृथ्वी की सतह तक आसानी से नहीं पहुंच पातीं. एक और खास बात विमान की रफ्तार है. WB-57 करीब 460 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है. इसका फायदा यह हुआ कि वैज्ञानिक चंद्रमा की छाया के साथ विमान की गति को मिलाकर पूर्ण ग्रहण के दौरान डेटा जुटाने का समय बढ़ा सके. जमीन पर किसी एक जगह से पूर्ण ग्रहण अधिकतम करीब साढ़े चार मिनट तक दिखाई देता है, जबकि विमान से वैज्ञानिकों को यह अवधि 6 मिनट 22 सेकंड तक मिल सकती थी.