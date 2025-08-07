वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में बनाया नकली 'सूर्य ग्रहण', 2 स्पेसक्राफ्ट्स ने मिलकर किया ये करिश्मा

Artificial Solar Eclipse: खगोलविदों के लिए सूरज के बाहरी हिस्से(कोराना)को देखना बहुत ही मुश्किल होता है. सूर्य की बहुत ही तेज रोशनी की वजह से अंदर छिपी कोराना की हल्की रोशनी नहीं दिख पाती हैं. जब भी सूर्य ग्रहण होता है तब चांद कुछ समय के लिए सूरज को ढक लेता है जिससे कोराना दिखाई देता है. लेकिन Solar Eclipse बहुत ही कम समय के लिए होता है और इसे धरती के हर कोने से देखना भी संभव नहीं होता है.

कौन सा स्पेसक्राफ्ट बनाएगा सूर्य ग्रहण?

इस समस्या को हल करने के लिए ESA के वैज्ञानिकों ने Proba-3 नाम का एक स्पेसक्राफ्ट तैयार किया है. ये Spacecrafts मिलकर काम करते हैं और बिल्कुल सूर्य ग्रहण जैसा माहौल ही तैयार करते हैं. इनमें से एक स्पेसक्राफ्ट सूरज के पास उड़ता है और चंद्रमा की तरह ही उसकी चमक को ढक लेता है. इससे दूसरे स्पेसक्राफ्ट पर छाया पड़ती है, इसमें कैमरा लगा है जो इस बनाए गए ग्रहण की तस्वीरें लेता है.

कितनी है दूरी और रफ्तार?

दोनों ही स्पेसक्राफ्ट एक-दूसरे से लगभग 150 मीटर की दूरी पर हैं. वह 1,27,460 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ते हुए भी एकदम सीध में रहते हैं. ये सटीक तकनीक भविष्य के मिशनों में काफी काम आएगी जैसे खराब पड़े सैटेलाइट्स को ठीक करना. इतनी तेज रफ्तार होते हुए भी इस कंट्रोल करना बहुत बड़ी उपलब्धि है.

कैसे करेगा मौसम की जांच?

प्रोबा-3 मिशन अंचरिक्ष में होने वाले मौसम को समझने में भी मदद करेगा. ये स्पेसक्राफ्ट सूरज से निकलने वाले तेज कणों की निगरानी कर रहे हैं जो कभी-कभी धरती की तरफ भी आ जाते हैं और अंतरिक्ष के मौसम को खराब कर सकते हैं जिससे सैटेलाइट्स को भी काफी नुकसान पहुंचता है. इस तरीके से वैज्ञानिकों को सौर तूफानों को और अच्छे से समझने में मदद मिलेगी.