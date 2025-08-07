वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में बनाया नकली 'सूर्य ग्रहण', 2 स्पेसक्राफ्ट्स ने मिलकर किया ये करिश्मा
Advertisement
trendingNow12870311
Hindi Newsविज्ञान

वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में बनाया नकली 'सूर्य ग्रहण', 2 स्पेसक्राफ्ट्स ने मिलकर किया ये करिश्मा

Solar Eclipse: यूरेपीय अंतरिक्ष एजेंसी(ESA) ने एक बहुत ही खास मिशन की शुरुआत की है जिसमें 2 स्पेसक्राफ्ट सही तरीके से उड़ान भरकर सूर्य ग्रहण जैसा माहौल बना रहे हैं. इस नए तरीके से सूरज के कोरोना की बड़ी ही अनोखी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं. यह तकनीक भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों में काफी मदद कर सकता है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 07, 2025, 08:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में बनाया नकली 'सूर्य ग्रहण', 2 स्पेसक्राफ्ट्स ने मिलकर किया ये करिश्मा

Artificial Solar Eclipse: खगोलविदों के लिए सूरज के बाहरी हिस्से(कोराना)को देखना बहुत ही मुश्किल होता है. सूर्य की बहुत ही तेज रोशनी की वजह से अंदर छिपी कोराना की हल्की रोशनी नहीं दिख पाती हैं. जब भी सूर्य ग्रहण होता है तब चांद कुछ समय के लिए सूरज को ढक लेता है जिससे कोराना दिखाई देता है. लेकिन Solar Eclipse बहुत ही कम समय के लिए होता है और इसे धरती के हर कोने से देखना भी संभव नहीं होता है. 

कौन सा स्पेसक्राफ्ट बनाएगा सूर्य ग्रहण?
इस समस्या को हल करने के लिए ESA के वैज्ञानिकों ने Proba-3 नाम का एक स्पेसक्राफ्ट तैयार किया है. ये Spacecrafts मिलकर काम करते हैं और बिल्कुल सूर्य ग्रहण जैसा माहौल ही तैयार करते हैं. इनमें से एक स्पेसक्राफ्ट सूरज के पास उड़ता है और चंद्रमा की तरह ही उसकी चमक को ढक लेता है. इससे दूसरे स्पेसक्राफ्ट पर छाया पड़ती है, इसमें कैमरा लगा है जो इस बनाए गए ग्रहण की तस्वीरें लेता है.

कितनी है दूरी और रफ्तार?
दोनों ही स्पेसक्राफ्ट एक-दूसरे से लगभग 150 मीटर की दूरी पर हैं. वह 1,27,460 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ते हुए भी एकदम सीध में रहते हैं. ये सटीक तकनीक भविष्य के मिशनों में काफी काम आएगी जैसे खराब पड़े सैटेलाइट्स को ठीक करना. इतनी तेज रफ्तार होते हुए भी इस कंट्रोल करना बहुत बड़ी उपलब्धि है. 

कैसे करेगा मौसम की जांच?
प्रोबा-3 मिशन अंचरिक्ष में होने वाले मौसम को समझने में भी मदद करेगा. ये स्पेसक्राफ्ट सूरज से निकलने वाले तेज कणों की निगरानी कर रहे हैं जो कभी-कभी धरती की तरफ भी आ जाते हैं और अंतरिक्ष के मौसम को खराब कर सकते हैं जिससे सैटेलाइट्स को भी काफी नुकसान पहुंचता है. इस तरीके से वैज्ञानिकों को सौर तूफानों को और अच्छे से समझने में मदद मिलेगी. 

About the Author
author img
शुभम पाण्डेय

TAGS

solar eclipse

Trending news

गजवा-ए-हिंद... अलकायदा लेडी शमा के खतरनाक मंसूबे, PAK आर्मी चीफ से की थी ये अपील
Asim Munir
गजवा-ए-हिंद... अलकायदा लेडी शमा के खतरनाक मंसूबे, PAK आर्मी चीफ से की थी ये अपील
उत्तराखंड में फटा बादल तो महाराष्ट्र के 16 घरों के चूल्हें क्यों बुझ गए? जानें सच
cloud burst
उत्तराखंड में फटा बादल तो महाराष्ट्र के 16 घरों के चूल्हें क्यों बुझ गए? जानें सच
Breaking News LIVE: राहुल गांधी के घर पर इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक, फिर डिनर... इन मुद्दों पर होगी चर्चा
breaking news
Breaking News LIVE: राहुल गांधी के घर पर इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक, फिर डिनर... इन मुद्दों पर होगी चर्चा
बादल दिख रहे फिर बारिश कहां हुई गायब? मौसम विभाग ने बताई वजह, इस दिन से होगी बरसात
weather update
बादल दिख रहे फिर बारिश कहां हुई गायब? मौसम विभाग ने बताई वजह, इस दिन से होगी बरसात
बादल फटने की वजह से नहीं आई धराली में तबाही! ये हैं वे वजहें, जिन्होंने की बर्बादी
DNA
बादल फटने की वजह से नहीं आई धराली में तबाही! ये हैं वे वजहें, जिन्होंने की बर्बादी
ZEE NEWS ने लगाई अवॉर्डों की हैट्रिक, बेस्ट कवरेज के लिए मिले 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार
BCS Ratna Award
ZEE NEWS ने लगाई अवॉर्डों की हैट्रिक, बेस्ट कवरेज के लिए मिले 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार
'ट्रंप टैरिफ' से अटक गई US को 1 करोड़ अंडों की सप्लाई, अब क्या खाएंगे अमेरिकी
India US News in Hindi
'ट्रंप टैरिफ' से अटक गई US को 1 करोड़ अंडों की सप्लाई, अब क्या खाएंगे अमेरिकी
बाढ़ की साजिश का आरोप बेबुनियाद, केंद्र ने ममता के दावों को किया खारिज
Mamata Banerjee
बाढ़ की साजिश का आरोप बेबुनियाद, केंद्र ने ममता के दावों को किया खारिज
34 नहीं 103 सेकंड की तबाही, ताश के पत्तों की तरह बह गए घर, भागने का भी मौका नहीं था
DNA
34 नहीं 103 सेकंड की तबाही, ताश के पत्तों की तरह बह गए घर, भागने का भी मौका नहीं था
'टैरिफ वॉर' से भुलावे में हैं ट्रंप! भारत चाहे तो निकाल सकता है डॉलर का कचूमर
US India News in Hindi
'टैरिफ वॉर' से भुलावे में हैं ट्रंप! भारत चाहे तो निकाल सकता है डॉलर का कचूमर
;