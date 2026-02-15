Advertisement
Hindi Newsविज्ञान-30 डिग्री की ठंड और सन्नाटा, क्यों सूर्य ग्रहण के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं वैज्ञानिक?

-30 डिग्री की ठंड और सन्नाटा, क्यों सूर्य ग्रहण के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं वैज्ञानिक?

Solar Eclipse: अंटार्कटिका के बर्फीले इलाकों में मौजूद वैज्ञानिक जमा देने वाली ठंड का सामना कर रहे हैं. वे वहां होने वाले एक दुर्लभ सूर्य ग्रहण की तस्वीरें लेने और उसे रिकॉर्ड करने की कोशिश में जुटे हैं. इस मिशन के जरिए वैज्ञानिक सूरज से निकलने वाली आग की लपटों को समझना चाहते हैं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Feb 15, 2026, 08:32 AM IST
-30 डिग्री की ठंड और सन्नाटा, क्यों सूर्य ग्रहण के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं वैज्ञानिक?

Science NEWS in Hindi: अंटार्कटिका की बर्फीली जगह दुनिया की वह आखिरी जगह है जहां कोई रिंग ऑफ फायर वाला सूर्य ग्रहण देखने की उम्मीद कर सकता है. लेकिन वैज्ञानिक की एक छोटी सी टीम के लिए यह सबसे खाज जगह है. जैसे-जैसे सूर्य ग्रहण का समय करीब आ रहा है कॉनकॉर्डिया और मिर्नी स्टेशनों पर वैज्ञानिक एक कठिन मुकाबले के लिए तैयार हो रहे हैं. जहां दुनिया के बाकी हिस्सों में मौसम सामान्य रहता है वहीं इन वैज्ञानिकों को -30 डिग्री से कम तापमान में काम करना पड़ता है.

वैज्ञानिकों के वहां होने की असली वजह
वहां हवा में नमी का न होगा ही सबसे बड़ी वजह है. आमतौर पर हवा में मौजूद भाप सूरज को साफ देखने में रुकावट डालती है लेकिन अंटार्कटिका के आसमान से सूरज बिल्कुल साफ दिखाई देता है. जब चंद्रमा सूरज को ढकेगा उसे कैमरे में कैद करने के लिए वैज्ञानिकों को बहुत सावधानी बरतनी होगी. 

ठंड में कैसे काम करती हैं मशीनें?
इतनी ठंड में टेलीस्कोप को चलाना बहुत ही मुश्किल काम है. मशीनों में इस्तेमाल होने वाला ग्रीस या तेल इतने कम तापमान पर जम जाता है और गोंद की तरह चिपचिपा हो जाता है. इससे मशीन के पुर्जे घूमना बंद कर देते हैं. मशीनों को ठीक से चलाने के लिए इंजीनियर खास तरह के सूखे तेल या हीटर का इस्तेमाल करते हैं. 

बर्बाद हो सकते हैं करोड़ों
भयंकर ठंड में टेलीस्कोप से सेंसर पर भी खतरा बना रहता है. अगर सूर्य ग्रहण के उन कुछ मिनटों के दौरान एक छोटा सा हिस्सा भी खराब हो गया तो सालों की मेहनत और करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाएंगे. रूस के मिर्नी स्टेशन पर समुद्र की तरफ से आने वाली तेज हवाएं एक और मुसीबत खड़ी कर देती हैं. 

सूर्य में ऐसे क्या राज छिपे हैं?
इस मिशन का लक्ष्य सूरज के बाहरी हिस्से की जांच करना है जिसे कोरोना कहते हैं. आमतौर पर सूरज की तेज रोशनी की वजह से यह हिस्सा दिखाई नहीं देता लेकिन सूर्य ग्रहण के दौरान इसे साफ देखा जा सकता है. सूरज से निकलने वाली आग की लपटों को समझना बहुत ही जरूरी है. अगर ये लपटें तेज हों तो धरती पर हमारे मोबाइल नेटवर्क, बिजली ग्रिड और इंटरनेट का खराब कर सकती है. 

