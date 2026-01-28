सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण...जब 6 मिनट 22 सेकंड के लिए छा जाएगा अंधेरा, जानें कहां दिखेगा ये नजारा

Total Solar Eclipse: अगले दो सालों में दो बार पूरा सूरज छिपने वाला है जिसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं. पहला 12 अगस्त 2026 को और दूसरा 2 अगस्त 2027 को होगा. आखरी बार ऐसा 8 अप्रैल 2024 को हुआ था जो अमेरिका और कनाडा में दिखा था. इसे महान अमेरिकी ग्रहण भा कहा गया था जिसे अमेरिका के 15 राज्यों और कनाडा के 6 राज्यों से देखा जा सका था. 2025 मे कोई भी पूरा सूर्य ग्रहण नहीं था सिर्फ दो अधूरे ग्रहण होंगे जो 29 मार्च और 21 सितंबर 2025 को हुए थे. 2027 में लगने वाले ग्रहण को सदी का सबसे बड़ा ग्रहण माना जा रहा है.

2026 का ग्रहण कहां दिखेगा?

2026 में होने वाला पूर्ण सूर्य ग्रहण (Total Solar Eclipse) दुनिया के कुछ खास हिस्सों से दिखाई देगा. यह ग्रहण मुख्य तौर पर साइबेरिया, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और स्पेन से होकर गुजरेगा. इसकी शुरुआती साइबेरिया के एक सुनसान इलाके में सूर्योदय के समय होगी और इसके बाद यह ग्रीनलैंड और आइसलैंड के किनारों से होते हुआ स्पेन की तरफ बढ़ेगा.

क्यों खास है यह सूर्य ग्रहण?

1999 के बाद यह पहला मौका है जब यूरोप में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा. स्पेन के लियोन, बर्गोस और वलाडोलिड जैसे शहरों में इसे सबसे अच्छी तरह देखा जा सकेगा. वहां शाम के समय आसमान साफ रहने की उम्मीद है जिससे नजारा बहुत सुंदर दिखेगा. अंत में यह ग्रहण भूमध्य सागर के ऊपर खत्म होगा.

2027 का ऐतिहासिक सूर्य ग्रहण

इस ग्रहण का रास्ता इतना बड़ा है कि दुनिया भर के करोड़ों लोग इसे देख पाएंगे. अच्छी बात यह है कि उस समय आसमान साफ रहने की उम्मीद है. मिस्र के लक्सर शहर में यह ग्रहण सबसे खास होगा और यहां 21वीं सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण दिखाई देगा. इतिहास का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण आज से लगभग 2700 साल पहले हुआ था जो साढ़े सात मिनट तक चला था. ग्रहण का यह सिलसिला 2027 पर ही नहीं रुकेगा और 22 जुलाई 2028 को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखेगा.