/सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण...जब 6 मिनट 22 सेकंड के लिए छा जाएगा अंधेरा, जानिए क्या भारत में दिखेगा ये नजारा?

वैज्ञानिकों के मुताबिक इस ग्रहण की इतने लंबे समय के पीछे पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच एक दुर्लभ संरेखण यानी एलाइनमेंट है. नासा और मौसम विज्ञान वेबसाइट इक्लिप्सोफाइल के डेटा के अनुसार, 2 अगस्त 2027 को चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ही पास होगा, जिससे आसमान में इसका आकार सामान्य से बड़ा दिखाई देगा. इसके साथ ही, पृथ्वी सूर्य से अपनी सबसे लंबी दूरी पर होगी, इससे सूर्य का आकार थोड़ा छोटा नजर आएगा. बड़ा चांद जब छोटे दिख रहे सूरज को पूरी तरह ढकेगा, तो अंधेरे का यह समय बढ़कर 6 मिनट से ज्यादा का हो जाएगा.