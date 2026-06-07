/सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण...जब 6 मिनट 22 सेकंड के लिए छा जाएगा अंधेरा, जानिए क्या भारत में दिखेगा ये नजारा?

Surya Grahan: ब्रह्मांड में एक ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक कई सालों से इंतजार कर रहे थे. एक ऐसा पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जो 21वीं सदी का अब तक का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण होगा. पूरे 6 मिनट 23 सेकंड के लिए दिन का उजाला, घने अंधेरे में बदल जाएगा. 6 मिनट से भी ज्यादा समय तक अंधेरा करने वाला यह सूर्यग्रहण 2027 में लगेगा. सदी का सबसे बड़ा सूर्यग्रहण क्या भारत से दिखेगा? आइए जानते हैं इन सभी सवालों का जवाब.
साल 2027 के 2 अगस्त को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण 21वीं सदी का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा. इस दौरान धरती के एक बड़े हिस्से पर दिन में ही रात जैसा नजारा देखने को मिलेगा और लगभग 6 मिनट 23 सेकंड तक पूरी तरह अंधेरा छाया रहेगा. दुनियाभर के वैज्ञानिक, खगोलशास्त्री इस नजारे को देखने और अपने कैमरे में कैद करने के लिए अभी से ही तैयारियां कर रहे हैं.
वैज्ञानिकों के मुताबिक इस ग्रहण की इतने लंबे समय के पीछे पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच एक दुर्लभ संरेखण यानी एलाइनमेंट है. नासा और मौसम विज्ञान वेबसाइट इक्लिप्सोफाइल के डेटा के अनुसार, 2 अगस्त 2027 को चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ही पास होगा, जिससे आसमान में इसका आकार सामान्य से बड़ा दिखाई देगा. इसके साथ ही, पृथ्वी सूर्य से अपनी सबसे लंबी दूरी पर होगी, इससे सूर्य का आकार थोड़ा छोटा नजर आएगा. बड़ा चांद जब छोटे दिख रहे सूरज को पूरी तरह ढकेगा, तो अंधेरे का यह समय बढ़कर 6 मिनट से ज्यादा का हो जाएगा.
अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि 2 अगस्त को लगने वाला सूर्यग्रहण भारत में दिखेगा या नहीं. इसका जवाब है पूर्ण रूप से नहीं. भारत में रहने वाले लोगों को इसके दीदार नहीं होंगे, क्योंकि इसका मार्ग भारतीय उपमहाद्वीप से होकर नहीं गुजरेगा. यह सूर्य ग्रहण अटलांटिक महासागर से शुरू होकर दक्षिणी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के देशों से गुजरेगी. मुख्य रूप से यह स्पेन, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र और सऊदी अरब में पूरी तरह दिखाई देगा.
एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस ग्रहण को देखने के लिए सबसे परफेक्ट जगह मिस्र होगी. मिस्र के लक्सर शहर के पास आसमान पूरे 6 मिनट 23 सेकंड के लिए काला हो जाएगा. यहां मौसम साफ रहने की उम्मीद है, जिससे वैज्ञानिकों को रिसर्च करने का अच्छा मौका मिलेगा.
जब सूर्य ग्रहण अपने चरम पर होगा, तो दोपहर के समय शाम जैसा अंधेरा हो जाएगा. तापमान कम हो जाएगा और असमान में दिन में ही तारे दिखाई देने लगेंगे. इस दौरान लोग बिना किसी उपकरण के सूरज के बाहरी हिस्से यानी कोरोना को देख सकेंगे.
एक अनुमान के अनुसार, अफ्रीका, यूरोप और पश्चिमी एशिया के करीब 4 अरब लोग इस अद्भुत घटना को देख सकेंगे. इतिहास का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण आज से लगभग 2700 साल पहले हुआ था जो साढ़े सात मिनट तक चला था. ग्रहण का यह सिलसिला 2027 पर ही नहीं रुकेगा और 22 जुलाई 2028 को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखेगा.