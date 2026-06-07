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सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण...जब 6 मिनट 22 सेकंड के लिए छा जाएगा अंधेरा, जानिए क्या भारत में दिखेगा ये नजारा?

Longest Surya Grahan: क्या आपने कभी सोचा है कि दिन के उजाले में अचानक रात जैसा अंधेरा हो सकता है? कुछ ऐसा ही नजारा 2 अगस्त 2027 को देखने को मिलेगा, जब 21वीं सदी का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा. इस दौरान चंद्रमा करीब 6 मिनट 22 सेकंड तक सूर्य को पूरी तरह ढक लेगा, जिससे कई देशों में दिन के समय अंधेरा छा जाएगा.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 07, 2026, 08:51 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 08:51 AM IST
सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण...जब 6 मिनट 22 सेकंड के लिए छा जाएगा अंधेरा, जानिए क्या भारत में दिखेगा ये नजारा?

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