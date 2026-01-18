कुछ ही दिनों में लगेगा साल का सबसे खास सूर्य ग्रहण, जब 'रिंग ऑफ फायर' में बदल जाएगा सूर्य

Solar Eclipse: इस साल 17 फरवरी को एक बहुत ही खास सूर्य ग्रहण लगने वाला है. इसे आग का छल्ला (Ring of Fire) कहा जाता है क्योंकि इसमें चंद्रमा सूरज के बीच में आ जाता है और सूरज चमकता हुआ दिखाई देता है. भारतीय समयानुसार यह 17 फरवरी को दोपहर लगभग 3 बजकर 26 मिनट पर शुरू होगा और शाम को लगभग 5:42 बजे सूरज सबसे ज्यादा ढका हुआ दिखाई देगा. यह नजारा अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा. भारत में इसे सीधे आसमान में नहीं देखा जा सकेगा लेकिन आप इसे इंटरनेट पर लाइव देख सकेंगे.

कैसे होता है सूर्य ग्रहण?

सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है. यह तब होता है जब चंद्रमा, धरती और सूर्य के बिल्कुल बीच में आता है जिस वजह से चंद्रमा की परछाई धरती पर पड़ती है और सूरज छिप जाता है. पूर्ण सूर्य ग्रहण में चंद्रमा धरती के काफी नजदीक होता है जिस वजह से वह सूरज तो पूरी तरह ढक लेता है और दिन में अंधेरा छा जात है.

यह भी पढ़ें: दूसरी दुनिया से आया मेहमान ले रहा है विदा, अब लाखों साल तक नहीं दिखेगा 3I ATLAS कॉमेट

Add Zee News as a Preferred Source

17 फरवरी को कौन सा ग्रहण है?

अगले महीने 17 फरवरी को लगने वाला ग्रहण वलयाकार सूर्य ग्रहण (Annual Solar Eclipse) है. इस सूर्य ग्रहण में चंद्रमा धरती से दूर होता है इसलिए वह छोटा दिखाई देता है. वह सूर्य को पूरा ढक नहीं पाता और सूरज का बाहरी हिस्सा एक चमकते हुए आग के छल्ले (Ring of Fire) की तरह दिखाई देने लगता है.

यह भी पढ़ें: अंतरिक्ष से भारत पर दिखी धुंध की सफेद चादर, तस्वीरें देख IMD ने कहा- 'अगले 73 घंटे बेहद भारी'

कहां दिखेगा यह ग्रहण?

यह ग्रहण अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका के कुछ हिस्सों और दक्षिण अमेरिका के सबसे नीचे वाले इलाकों में रहने वाले लोग देख पाएंगे. वहां यह आंशिक यानी अधूरा दिखाई देगा. हालांकि, जो लोग इन जगहों पर नहीं रहते उनके लिए इंटरनेट पर इसे लाइव प्रसारण देखने की सुविधा शुरू की जाएगी. अभी तक आधिकारिक लाइव वीडियो का लिंक नहीं आया.