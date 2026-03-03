Advertisement
trendingNow13129404
Hindi Newsविज्ञानसाल 1919 का वो सूर्य ग्रहण, जिसने अल्बर्ट आइंस्टीन को बना दिया महान वैज्ञानिक, बदल दी विज्ञान की दिशा!

साल 1919 का वो सूर्य ग्रहण, जिसने अल्बर्ट आइंस्टीन को बना दिया महान वैज्ञानिक, बदल दी विज्ञान की दिशा!

सूर्य ग्रहण वैज्ञानिकों के लिए ब्रह्मांड को समझने में मदद करता है. वैज्ञानिकों के अनुसार ग्रहण से डर नहीं बल्कि नया सीखने को मिलता है. साल 1919 के सूर्य ग्रहण ने अल्बर्ट आइंस्टीन को बना दिया महान वैज्ञानिक

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Mar 03, 2026, 10:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

साल 1919 का वो सूर्य ग्रहण, जिसने अल्बर्ट आइंस्टीन को बना दिया महान वैज्ञानिक, बदल दी विज्ञान की दिशा!

अल्बर्ट आइंस्टीन आधुनिक विज्ञान के सबसे ज्यादा प्रभावशाली वैज्ञानिकों में से एक हैं. उनका जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मनी में हुआ था. आइंस्टीन  की बचपन से गणित और फिजिक्स में गहरी रुची थी. साल 1919 मई महीने में लगे सूर्य ग्रहण के बाद वह फेमस हो गए. 

29 मई 1919 का सूर्य ग्रहण 
29 मई 1919 को सूर्य ग्रहण पड़ा था. जब ग्रहण लगा सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ गए. तब तक जितने तारों की जानकारी थी, उनकी तस्वीर ने साबित कर दिया था, जिसकी भविष्यवाणी आइंस्टीन 'सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत' कर चुके थे. भविष्यवाणी थी सूर्य का गुरुत्वाकर्षण एक लेंस की तरह काम करता है. दूर स्थित तारों से आने वाले प्रकाश को विक्षेपित कर देता है,जिसके कारण वे नई जगह पर दिखाई देते थे. 

अल्बर्ट आइंस्टीन दुनियाभर में हुए फेमस 
अगले कुछ महीने के अंदर अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम दुनियाभर में फेमस हो गया. 7 नवंबर 1919 को 'दा टाइम्स ऑफ लंदन' में छपी खबर में विज्ञान में क्रांति, ब्रह्मांड का नया सिद्धांत, न्यूटोनियन विचारों को उखाड़ फेंका गया. जिसके बाद आइंस्टीन को लेकर रातों रात वह मशहूर हो गए. आने वाले कुछ सालों में आइंस्टीन के सिद्धांतों ने भौतिक विज्ञान को नई दिशा दी. 

Add Zee News as a Preferred Source

एल्बर्ट आइंस्टीन का सिद्धांत निकला सही 
एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि भारी वस्तुएं प्रकाश को मोड़ सकती है. 1919 के सूर्य ग्रहण में इस सिद्धांत की जांच हुई. ब्रिटिश खगोलविद आर्थर एडिंगटन ने अफ्रीका में ग्रहण के दौरान तारों की तस्वीरें लीं. जिसमें पता चला कि तारों की रोशनी सच में सूर्य के पास मुड़ रही थी. इससे आइंस्टीन का सिद्धांत सही साबित हो गया. 

1921 में मिला नोबेल पुरस्कार 
आइंस्टीन को विज्ञान की दुनिया में उनके योगदान और खासकर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के नियम की खोज के लिए आइंस्टीन को 1921 में फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया. आइंस्टीन ने अपने आखिरी साल अमेरिका में गुजारे. 18 अप्रैल 1955 को आइंस्टीन ने दुनिया को अलविदा कह दिया. 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

ScienceScience News

Trending news

दबोचा गया डिजिटल धमकियां भेजने वाला मास्टरमाइंड! देशभर में भेजता था धमाके वाला ईमेल
Bomb Threat Emails Mastermind Arrested
दबोचा गया डिजिटल धमकियां भेजने वाला मास्टरमाइंड! देशभर में भेजता था धमाके वाला ईमेल
ईरान पर इजरायल-यूएस बरसा रहे बम, इधर PM ने मिलाया 3 मुस्लिम देशों के नेताओं को फोन
iran israel war
ईरान पर इजरायल-यूएस बरसा रहे बम, इधर PM ने मिलाया 3 मुस्लिम देशों के नेताओं को फोन
नीचे होली के जश्न में डूबे थे लोग, अचानक गिर गई स्टील बीम; 4 लोगों पर आई आफत
holi celebration
नीचे होली के जश्न में डूबे थे लोग, अचानक गिर गई स्टील बीम; 4 लोगों पर आई आफत
Assam Assembly Election: कांग्रेस ने जारी की 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यहां देखे
Assam assembly election 2026
Assam Assembly Election: कांग्रेस ने जारी की 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यहां देखे
कर्ज घटाया, राजस्व बढ़ाया और..., पंजाब के वित्तमंत्री चीमा ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड
Punjab
कर्ज घटाया, राजस्व बढ़ाया और..., पंजाब के वित्तमंत्री चीमा ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड
'हालात न बिगड़ने दें...,' खामेनेई की मौत के बाद सुलगा कश्मीर, CM ने की लोगों से अपील
Jammu-kashmir
'हालात न बिगड़ने दें...,' खामेनेई की मौत के बाद सुलगा कश्मीर, CM ने की लोगों से अपील
दुबई में हनीमून मनाने पहुंचा, आसमान में दिखने लगीं मिसाइलें! वापस आए भारतीयों के हाल
israel iran conflict
दुबई में हनीमून मनाने पहुंचा, आसमान में दिखने लगीं मिसाइलें! वापस आए भारतीयों के हाल
नितिन नवीन-राहुल सिन्हा जाएंगे राज्यसभा, BJP ने जारी किए 9 कैंडिडेट्स के नाम; देखें
bjp list
नितिन नवीन-राहुल सिन्हा जाएंगे राज्यसभा, BJP ने जारी किए 9 कैंडिडेट्स के नाम; देखें
DMK-कांग्रेस में नहीं बन पा रही है बात;कांग्रेस की किस मांग को नकार रहे हैं स्टालिन?
Tamil Nadu news
DMK-कांग्रेस में नहीं बन पा रही है बात;कांग्रेस की किस मांग को नकार रहे हैं स्टालिन?
बंगाल में चुनावी बिगुल बजने वाला है? 6–7 चरणों में चुनाव की तैयारी, क्या है प्लान?
West Bengal Election 2026
बंगाल में चुनावी बिगुल बजने वाला है? 6–7 चरणों में चुनाव की तैयारी, क्या है प्लान?