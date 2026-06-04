Advertisement
trendingNow13237642
Hindi Newsविज्ञानआइसलैंड-नॉर्वे नहीं भारत में दिखेंगी चमकदार औरोरा लाइट्स, धधकती सोलर फ्लेयर्स ने दिया संकेत; कहां से देख सकते हैं नजारा?

आइसलैंड-नॉर्वे नहीं भारत में दिखेंगी चमकदार औरोरा लाइट्स, धधकती सोलर फ्लेयर्स ने दिया संकेत; कहां से देख सकते हैं नजारा?

Northern Lights Visible In India: सूर्य ने 24 घंटे से भी कम वक्त में अपने 4455वें क्षेत्र से 3 शक्तिशाली सोलर फ्लेयर्स निकाली हैं. ऐसे में औरोरा लाइट्स देखने की संभावना बढ़ गई है. क्या भारत में भी ये नजारा देखने को मिल सकता है? 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Jun 04, 2026, 04:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आइसलैंड-नॉर्वे नहीं भारत में दिखेंगी चमकदार औरोरा लाइट्स, धधकती सोलर फ्लेयर्स ने दिया संकेत; कहां से देख सकते हैं नजारा?

Aurora Lights In India: औरोरा लाइट्स आसमान में दिखने वाली नेचुरल कलरफुल लाइट्स हैं. इसे अरोरा बोरेलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस और नॉर्दर्न लाइट्स भी कहा जाता है. यह घटना तब होती है, जब सूरज से निकले चार्ज्ड पार्टिकल्स धरती के मैग्नेटिक फील्ड से टकराकर एटमॉस्फेयर की गैसों को रोशन करते हैं. बता दें कि सूरज ने 24 घंटे से भी कम समय में अपने 4455वें क्षेत्र से 3 शक्तिशाली सोलर फ्लेयर्स निकाली हैं. इनमें X1 श्रेणी की सबसे शक्तिशाली फ्लेयर्स भी शामिल है. इन विस्फोटों के चलते रेडियो ब्लैकआउट हो गया है और कई कोरोनल मास इजेक्शन (CME) धरती की और तीव्रता से बढ़ रहे हैं. बेहद तेजी से होने वाली इस गतिविधि से आने वाले कुछ दिनों में औरोरा देखने की संभावना बढ़ गई है. 

भारत में दिखेंगी नॉर्दर्न लाइट्स? 

लगातार सोलर फ्लेयर्स के बाद अब कई कोरोनल मास इजेक्शन धरती की तरफ आ रहे हैं. स्पेस वेदर एंजेसियों ने 4-6 जून 2026 के लिए एक गंभीर G3 जियोमैग्नेटिक तूफान का अलर्ट जारी किया है. जब ये चार्ज्ड पार्टिकल्स धरती के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं, तब वे चमकीली नॉर्थ लाइट्स को इग्नाइट कर सकते हैं, जिससे वे संभावित रूप से लो लैटिट्यूड्स की ओर धकेल दिए जाएंगे.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

आने वाले सोलर तूफानों से औरोरा सुपरचार्ज हो सकते हैं, जिससे वे सामान्य से अधिक दक्षिण में दिखाई दे सकते हैं. इसको लेकर ब्रिटेन, नॉर्थ अमेरिका और कनाडा के स्कायवॉचर्स अलर्ट हैं, लेकिन इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स के मन में सवाल है कि क्या यह दुर्लभ खगोलीय घटना हिमालय तक पहुंच सकती है?  

ये भी पढ़ें- 5300 साल बाद भी 'जिंदा' है यह ममी! वैज्ञानिकों को शरीर के अंदर मिले एक्टिव जीव, रिसर्च देख कांप उठे लोग

भारत में कहां दिखती है नॉर्दर्न लाइट्स? 

भले ही यह बेहद दुलर्भ है, लेकिन शक्तिशाली जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के दौरान भारत में कभी-कभी हल्की नॉर्दन लाइट्स देखने को मिली है. खासतौर से लद्धाख का ऊंचाई वाला इलाका और कम प्रदूषण वाला क्षेत्र इसके लिए सबसे उपयुक्त है. हानले डार्क स्काई रिजर्व, पैंगोंग त्सो और नुब्रा घाटी वो मुख्य जगह है, जहां चार्ज्ड सोलर पार्टिकल्स लाइट ग्रीन और पर्पल कलर की चमक पैदा कर सकते हैं.

fallback

 

नॉर्दन लाइट्स के लिए लद्दाख का पैंगोंग झील, हानले, नुब्रा घाटी, कारगिल और अरुणांचल प्रदेश का तवांग भारत के सबसे बहेतरीन जगहों में से एक है. यहां अक्टूबर-मार्च तक आसमान सबसे साफ रहता है. हालांकि, यहां आइसलैंड की तरह नजारा इतना चमकीला तो नहीं दिखता, लेकिन इस हफ्ते की सोलर फ्लेयर्स जैसी इंटेंस सोलर एक्टिविटी इन हिमालयी क्षेत्रों पर हल्की औरोरा रोशनी बिखेर सकती है. 

ये भी पढ़ें- चीन का वो रहस्यमयी किला! जहां 500 साल तक राजा के अलावा किसी को जाने की नहीं थी इजाजत, अब खुला बड़ा राज

कैसे देखें औरोरा लाइट्स 

बता दें कि G3 लेवल के जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स की संभावना को देखते हुए इंडियन एस्ट्रोनॉमी लवर्स के लिए यह साल बेहतरीन अवसरों में से एक हो सकता है. देश में नॉर्दन लाइट्स देखने के लिए सबसे पहले अपना कैमरा पैक करें, लद्दाख के अंधेरे आसमान की तरफ निकलें और स्पेस वेदर एजेंसी एप्स पर नजर बनाएं रखें. फिर चेक करें की क्या नॉर्दन लाइट्स भारतीय आकाश में अपनी चमक बिखेरेगी? 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

TAGS

Aurora Lights

Trending news

क्यों खास है वो टैंक प्लांट, जहां जाएंगे पीएम मोदी, रक्षा के क्षेत्र में कितना रोल?
PM Modi
क्यों खास है वो टैंक प्लांट, जहां जाएंगे पीएम मोदी, रक्षा के क्षेत्र में कितना रोल?
भारतीय कुश्ती संघ को SC से झटका, दिल्ली HC के फैसले के खिलाफ सुनवाई बंद की
Supreme Court
भारतीय कुश्ती संघ को SC से झटका, दिल्ली HC के फैसले के खिलाफ सुनवाई बंद की
दिल्ली, मुजफ्फरपुर के बाद हैदराबाद में आग का तांडव, लपटों ने निगली तीन मंजिला इमारत
hyderabad fire
दिल्ली, मुजफ्फरपुर के बाद हैदराबाद में आग का तांडव, लपटों ने निगली तीन मंजिला इमारत
ममता बनर्जी की बढ़ीं मुश्किलें! गृह मंत्रालय पर दिया ऐसा बयान कि दर्ज हो गई FIR
Mamata Banerjee
ममता बनर्जी की बढ़ीं मुश्किलें! गृह मंत्रालय पर दिया ऐसा बयान कि दर्ज हो गई FIR
NEET PAPER Leak: 17 दिनों में परीक्षा... क्या लीक हो गया नीट री-एग्जाम का पेपर?
neet paper leak
NEET PAPER Leak: 17 दिनों में परीक्षा... क्या लीक हो गया नीट री-एग्जाम का पेपर?
आ गया बारिश का मौसम! 4 दिन की देरी से भारत पहुंचा मानसून; UP में कब तक बरसेंगे बादल?
monsoon entry
आ गया बारिश का मौसम! 4 दिन की देरी से भारत पहुंचा मानसून; UP में कब तक बरसेंगे बादल?
आग या दुर्घटना में हो जाए पूरे परिवार की मौत, तो कौन-कौन संपत्ति का होता है हकदार?
Malviya Nagar fire
आग या दुर्घटना में हो जाए पूरे परिवार की मौत, तो कौन-कौन संपत्ति का होता है हकदार?
जिम में भी शरीयत के नियम! 'इस्लाम-फ्रेंडली फिटनेस सेंटर' को लेकर क्यों छिड़ी है बहस?
Kerala
जिम में भी शरीयत के नियम! 'इस्लाम-फ्रेंडली फिटनेस सेंटर' को लेकर क्यों छिड़ी है बहस?
72 घंटों की छापेमारी, स्पेशल सेल और... महाराष्ट्र से दबोचा गया हुजैफा
Mumbai News
72 घंटों की छापेमारी, स्पेशल सेल और... महाराष्ट्र से दबोचा गया हुजैफा
एक झटके में केरल आया मानसून, अब तक बादलों को भारत की तरफ उड़ने से कौन रोक रहा था?
Monsoon 2026
एक झटके में केरल आया मानसून, अब तक बादलों को भारत की तरफ उड़ने से कौन रोक रहा था?