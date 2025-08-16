Solar Storm: सौर तूफान बढ़ा रहे हैं आपका ब्लड प्रेशर, वैज्ञानिकों की रिसर्च में सनसनीखेज खुलासा

Science News in Hindi: चीन में हुए एक नए अध्ययन से पका चला है कि सूरज की गतिविधियों की वजह से धरती के चुंबकीय क्षेत्र(Magnetic Field)में जो गड़बड़ी होती है उसका इंसानी सेहत पर, खासकर ब्लड प्रेशर पर काफी असर पड़ता है. यह रिसर्च किंगदाओ और वेहाई शहरों में छह सालों तक चली जिसमें 5 लाख से ज्यादा लोगों के ब्लड प्रेशर की जांच की गई. वैज्ञानिकों ने इन जांचों की तुलना में भू-चुंबकीय गतिविधि(GMA)से की. GMA, सूरज की ऊर्जा में बदलाव की वजह से चुंबकीय कवच में होने वाले उथल-पुथल को कहते हैं.

कहां छपी पूरी रिपोर्ट?

कम्युनिकेशन्स मेडिसिन में छपी रिपोर्ट के नतीजे बताते हैं कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना और घटना भू-चुंबकीय गड़बड़ी की गति के हिसाब से होता है. शोधकर्ताओं ने कहा, हमने पाया कि ब्लड प्रेशर और भू-चुंबकीय गतिविधि एक ही ताल में चल रहा था. दोनों में ऐसे बदलाव देखे गए जो साल में एक बार और 6 महीने में और कभी-कभी तो हर 3 महीने में दोहराए जाते थे.

कब ज्यादा असर दिखता है?

यह असर तब ज्यादा दिखाई देता है तब सूरज की एक्टीविटीज बढ़ जाती हैं. ऐसे समय में ब्लड प्रेशर भू-चुंबकीय(Geomagnetic)माहौल में होने वाले बदलावों पर तेजी से प्रतिक्रिया करता है. रिसर्च में यह भा पाया गया कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं का Blood Pressure इन बदलावों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं.

किसके लिए खतरे की बात है?

यह रिसर्च उन लोगों के लिए खतरों के बारे में बताती है जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है. यह एक ऐसी बीमारी है जिससे दुनिया भर में करोड़ों लोग जूझ रहे हैं. रिसर्च के लेखकों ने बताया, इस शोध के नतीजे दिखाते हैं कि Geomagnetic Activities ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव को बढ़ा सकती हैं.

ऐसा क्यों होता है?

इस सवाल का जवाब खोजने के लिए अभी और रिसर्च की जरूरत है कि भू-चुंबकीय गतिविधियां ब्लड प्रेशर को क्यों प्रभावित करती है और ज्यादा Solar Activities के समय लोग खुद को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं. फिलहाल इस रिसर्च से साबित होता है कि इंसान और ब्रह्मांड की शक्तियां कैसे आपस में जुड़ी हुई हैं, यहां तक कि हमारा शरीर भी इसे महसूस कर सकता है.

