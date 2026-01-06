सूरज पर आए 'शैतानी तुफान' का खुला राज! Solar Orbiter ने 94 दिन बाद दिया रिपोर्ट; वैज्ञानिक बोले...

Investigation of NOAA 13664: यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और नासा के सहयोग से बने सोलर ऑर्बिटर ने सूरज के आसपास के क्षेत्रों का अवलोकन करने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है. यह अंतरिक्ष यान सूरज की परिक्रमा छह महीने में पूरा करता है और पृथ्वी से संभव नहीं होने वाली सटीक निगरानी प्रदान करने का काम करता है. पृथ्वी से अवलोकन में सूरज का एक क्षेत्र केवल दो सप्ताह तक ही देखा जा सकता है क्योंकि सूरज हर 28 दिन में एक बार घूमता है.

अप्रैल से जुलाई 2024 के बीच, सोलर ऑर्बिटर ने पिछले दो दशकों के सबसे सक्रिय क्षेत्रों में से एक NOAA 13664 का लगातार अवलोकन किया है. मई 2024 में इस क्षेत्र की मुंह पृथ्वी की ओर हो गया, जिससे 2003 के बाद सबसे शक्तिशाली भू-चुंबकीय तूफान उत्पन्न हुआ. इन तूफानों के कारण स्विट्जरलैंड तक में उत्तरी रोशनी (ऑरोरा) दिखाई दी.

वैज्ञानिकों ने सोलर ऑर्बिटर के डेटा को NASA के सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी के आंकड़ों के साथ मिलाकर इस क्षेत्र का पूरी तरह विश्लेषण किया, इस संयोजन के कारण, NOAA 13664 का लगातार 94 दिन तक अध्ययन किया जा सका. यह किसी भी सक्रिय क्षेत्र के लिए अब तक का सबसे लंबा सतत अवलोकन माना जा रहा है. इस दौरान वैज्ञानिकों ने देखा कि क्षेत्र में जटिल चुंबकीय संरचनाएं बन रही थीं, जो 20 मई 2024 को सबसे शक्तिशाली सौर फ्लेयर के रूप में प्रकट हुई है.

सौर तूफानों का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पृथ्वी पर भू-चुंबकीय गतिविधियों को प्रभावित करते हैं. जब सूरज अधिक सक्रिय होता है, तो मजबूत चुंबकीय प्लाज्मा सतह पर पहुंचता है और हिंसक विस्फोट करता है. इससे भारी मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अंतरिक्ष में और पृथ्वी की ओर फैलती है. इन तूफानों का प्रभाव ऑरोरा के रूप में दिखाई देता है, लेकिन यह तकनीकी उपकरणों पर भी असर डाल सकता है.

मई 2024 में उदाहरण के तौर पर, सैटेलाइट, ड्रोन और सेंसर के संकेत प्रभावित हुए, जिससे किसानों को नुकसान हुआ और फसलें बर्बाद हुई है. वैज्ञानिकों का कहना है कि सूरज का अध्ययन हमारी दुनिया और गतिविधियों के लिए बेहद जरूरी है. सोलर ऑर्बिटर जैसे मिशन हमें यह समझने में मदद करते हैं कि सूरज कैसे काम करता है और इसका पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है.

