बिना फ्यूल के रॉकेट! अब बिना ईंधन भी होगी अंतरिक्ष की यात्रा, इस नई तकनीक से बदलेगा स्पेस ट्रैवल का भविष्य

Interstellar Travel Possible: एक अंतरिक्ष यान में जितना ज्यादा ईंधन डाला जाता है वह उतना ही भारी हो जाता है. इसी वजह से इंजीनियरों तो यह तय करने में खास ध्यान रखना पड़ता है कि वो कितना ईंधन रखें. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 09, 2025, 09:59 AM IST
Science News: अंतरिक्ष की खोजबीन में हमेशा से बड़ी समस्या रही है ईंधन. अब तक जितने भी रॉकेट छोड़े गए हैं उन्हें बहुत सारा ईंधन अपने साथ लेकर जाना पड़ता है. जितना ज्यादा ईंधन उतना ज्यादा वजन, इसलिए इंजीनियरों को रॉकेट की ताकत की ताकत और उसमें रखे सामान के बीच सही तालमेल बिठाना पड़ता है. अब वैज्ञानिक नई खोज कर रहे हैं जो एक ऐसे भविष्य की तरफ इशारा करती हैं जहां स्पेसक्राफ्ट्स को ईंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी. 

बिना ईंधन का जहाज
बिना ईंधन वाली तकनीकों में सबसे खास है सौर पाल(Solar Sail). यह तकनीक अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए सूर्य के प्रकाश के दबाव का इस्तेमाल करती है. सूर्य से आने वाली रोशनी(Photon)एक बहुत बड़े और चमकीले पाल पर लगातार हल्का धक्का लगाती है. जापान के IKAROS मिशन ने 2010 में सिर्फ सूर्य के रोशनी की मदद से शुक्र ग्रह तक पहुंचकर इस तकनीक को सफल बनाया था.

क्या हैं इसकी चुनौतियां?
सौर पाल को किसी ईंधन या फ्यूल की जरूरत नहीं होती इसलिए ये लगातार रफ्तार पकड़ सकते हैं. जैसे-जैसे अंतरिक्ष यान सूर्य से दूर जाता है वैसे ही सूर्य की रोशनी कमजोर हो जाती है जिससे इनकी ताकत घट जाती है. गहरे अंतरिक्ष में लंबे मिशन के लिए बहुत बड़े और हल्के पाल बनाना और उन्हें ठीक रखना इंजीनियरों के लिए बड़ी चुनौती होगा.

सबसे आसान तकनीक
गुरुत्वाकर्षण सहायता(Gravity Assist)बिना ईंधन वाली तकनीकों में सबसे पुरानी और सबसे पक्की है. इससे अंतरिक्ष यान बिना ईंधन वाली तकनीकों में सबसे पुरानी और पक्की है. इसमें अंतरिक्ष यान किसी ग्रह के बहुत करीब से गुजरता है और उसकी घूमने की ताकत का एक छोटा सा हिस्सा ले लेता है जिससे यान की रफ्तार बढ़ जाती है. 

क्या हैं फायदे और नुकसान?
इसके लिए किसी नई चीज या तकनीक की जरूरत नहीं होती. यह पूरी तरह ग्रहों के एक सही लाइन में आने पर निर्भर करती है. बस ठीक-ठीक योजना और सही समय की जरूरत होती है लेकिन सही मौका बहुत कम मिलता है.
कुशल मिशन डिजाइन के लिए यह बहुत जरूरी है कि एक बार रास्ता तय हो जाने पर उसे बदलना मुश्किल हो सकता है. 

