धरती पर मंडरा रहा प्रलय का साया! कभी भी फट सकता है 'सूरज', आएगा भयानक स्पेस स्टॉर्म, 90 फीसदी अबादी पर खतरा!

Geostorm: एक स्पेस एक्सपर्ट ने कहा है कि इस दशक में धरती पर बड़े पैमाने पर तबाही आ सकती है. उनका कहना है कि किसी भी वक्त एक खतरनाक जियोस्टॉर्म आ सकता है. इसकी वजह से धरती पर जीवन को खतरा हो सकता है.
क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज से आने वाला एक तूफान इंसानियत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? इसको लेकर एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है. वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसी घटना धरती पर जीवन का बड़ा हिस्सा खत्म कर सकती है. स्पेस वेदर न्यूज के फाउंडर और एक्सपर्ट बेन डेविडसन ने चेतावनी दी है कि एक भयानक स्पेस स्टॉर्म धरती की 90 फीसदी आबादी को खत्म कर सकता है. उनका कहना है कि हम अभी इसी तूफान के बीच में हैं और तबाही कभी भी आ सकती है.
उन्होंने बताया कि सूरज से होने वाला 'माइक्रोनोवा' यानी एक छोटा लेकिन खतरनाक विस्फोट, धरती के मैग्नेटिक पोल शिफ्ट का कारण बन सकता है. इससे जलवायु अचानक बदल सकती है. सुनामी जैसी विनाशकारी घटनाएं हो सकती हैं और यह मास एक्सटिंक्शन यानी सामूहिक विनाश के हालात पैदा कर सकते हैं. उन्होंने मैट बील लिमिटलेस पॉडकास्ट को बताया कि इस घटना का अहम कारण सूरज होगा. डेविडसन के मुताबिक, सूरज पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा एक्टिव है और किसी भी वक्त ये विस्फोट हो सकता है.
सोलर स्टॉर्म यानी सूरज से उठने वाले तूफान कोई नई बात नहीं है, ये वक्त-वक्त पर आते रहते हैं. लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सूरज बहुत बड़ी मात्रा में प्लाज्मा छोड़ दें, तो ये सिर्फ हमारे मोबाइल और इंटरनेट जैसी कम्युनिकेशन सर्विसेज को ही नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है. वैज्ञानिक डेविडसन के मुताबिक, अलग-अलग लेवल के बड़े सौर विस्फोट करीब हर 6,000 साल में होते हैं और बेहद खतरनाक तूफान करीब 12,000 साल में एक बार आता है. 1859 में कैरिंगटन घटना हुई थी, जिसमें एक विशाल सौर तूफान ने टेलीग्राफ सिस्टम को ठप कर दिया था और कई तार जल गए थे.
वैज्ञानिकों का मानना है कि अगला बड़ा जियोस्टॉर्म आने वाले 10 से 25 सालों में कभी भी आ सकता है. इसके अलावा, धरती के बाहरी कोर में मौजूद पिघले लोहे की धाराओं में बदलाव की वजह से पृथ्वी का चुंबकीय कवच (मैग्नेटिक शील्ड) भी कमजोर हो रहा है, जिससे खतरा और बढ़ सकता है.
भले ही जियोस्टॉर्म फौरन सब कुछ नष्ट न करता हो, लेकिन यह पावर ग्रिड्स, पानी की सप्लाई, सामान की डिलीवरी और इमरजेंसी सर्विसेज को खराब कर देगा. कुछ ही दिनों में सिस्टम टूट जाएगा. डेविडसन के मुताबिक 3 दिन के भीतर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खत्म हो जाएगा और दुकानों से खाना गायब हो जाएगा. उनका कहना है कि मौसम और जलवायु में जो कुछ ऐसा होना है, वह पहले से ही शुरू हो चुका है. वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि बढ़ता हुआ CO2 लेवल अगले 25 करोड़ साल में बड़े पैमाने पर तबाही ला सकता है. वहीं, इसी सदी में एक विशाल सुनामी आने की आशंका जताई गई है, जो तटीय इलाकों को डुबो देगी. यानी इंसानों की वजह से होने वाले जलवायु परिवर्तन के अलावा हमारा सूरज भी हमें झुलसाने के लिए तैयार बैठा है.