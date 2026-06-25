Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /विज्ञान
  • /सूरज में हुआ बड़ा धमाका! पृथ्वी से टकराने जा रहा सौर तूफान, क्या भारत में भी दिखेगीअरोरा की रंग-बिरंगी रोशनी?

सूरज में हुआ बड़ा धमाका! पृथ्वी से टकराने जा रहा सौर तूफान, क्या भारत में भी दिखेगी'अरोरा' की रंग-बिरंगी रोशनी?

Solar Storm: सूरज में हुए जोरदार धमाके के बाद एक शक्तिशाली सौर तूफान तेजी से पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है. 25 जून की रात या 26 जून की सुबह यह धरती से टकरा सकता है, जिससे आसमान में रंग-बिरंगी अरोरा रोशनी चमकेगी. जानिए क्या भारत में भी दिखेगा यह अद्भुत नजारा?

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 25, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 03:51 PM IST
सूरज में हुआ बड़ा धमाका! पृथ्वी से टकराने जा रहा सौर तूफान, क्या भारत में भी दिखेगी'अरोरा' की रंग-बिरंगी रोशनी?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भारत के लिए बड़ी खुशखबरी! दुनिया की टॉप-50 सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में देश ने लहराया प
Amrita University22 min ago
2
Lock Upp 224 min ago
3
FIFA World Cup 202642 min ago
4
Pakistan44 min ago
5
mp news57 min ago