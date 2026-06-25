Aurora in India: पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर सूर्य में कुछ ऐसी हलचल हो रही है, जिसका असर अब हमारी धरती पर दिखाई देने लगा है. सूरज में एक ऐसा धमाका हुआ है, जिससे सौर तूफान का खतरा धरती पर भी मंडराने लगा है. वैज्ञानिकों के अनुसार आज यानी 25 जून की शाम या 26 जून को यह तूफान सीधे हमारी धरती पर दस्तक दे सकता है. इस सौर तूफान के कारण दुनिया के कई देशों में आसमान में रंग-बिरंगी रोशनी का चमत्कारी नजारा दिख सकता है. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि क्या भारत में भी यह अरोरा दिखाई देगा? क्या इस तूफान से घबराने की जरूरत है? आइए जानते हैं सूर्य में मचे इस बवाल के पीछे की पूरी कहानी...
बुधवार यानी 24 जून को सूर्य की सतह पर सनस्पॉट्स का एक विशाल समूह घूमकर ठीक पृथ्वी के सामने आ गया है. इसके साथ ही सूर्य के बाहरी वायुमंडल में मौजूद एक बड़े छेद से आवेशित कणों यानी चार्ज पार्टिकल्स तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रही है. इस कारण अंतरिक्ष मौसम वैज्ञानिकों ने अलर्ट जारी किया है. वैज्ञानिकों के मुताबिक 25 जून की देर रात से लेकर शुक्रवार 26 जून तक पृथ्वी पर एक हल्का भू-चुंबकीय तूफान आने की संभावना है.
इस पूरी घटना की शुरुआत सनस्पॉट्स से होती है. सनस्पॉट सूर्य की सतह पर दिखाई देने वाले काले धब्बे होते हैं. ये आसपास के हिस्सों की तुलना में थोड़े ठंडे होते हैं, इसलिए गहरे रंग के नजर आते हैं.
वैज्ञानिकों के मुताबिक, सूर्य एक ठोस पिंड नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा गर्म प्लाज्मा का बड़ा गोला है. इसकी अलग-अलग परतें अलग-अलग रफ्तार से घूमती है, जिससे इसका चुंबकीय क्षेत्र उलझ जाता है. जब ये उलझे हुए चुंबकीय क्षेत्र सूर्य की सतह पर उभरते हैं, तो वहां सनस्पॉट बन जाते हैं. जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उलझा हुआ होगा, उतनी ही ज्यादा सौर तूफान की संभावना बढ़ जाती
राहत की बात यह है कि यह कोई खतरनाक सौर तूफान नहीं है और इससे परेशान होने या घबराने की जरूरत नहीं है. यह स्पेस में होने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है जो हमें यह समझने का मौका देती है कि कैसे सूर्य करोड़ों किलोमीटर दूर से हमारे सैटेलाइट्स, तकनीक और मोबाइल नेटवर्क को प्रभावित कर सकता है.
इस तूफान के कारण दुनिया के कई हिस्सों में आसमान में रंग-बिरंगी रोशनी यानी अरोरा दिखने की उम्मीद है. हालांकि, भारत में इसके दिखने की संभावना बेहद कम है, लेकिन अगर तूफान उम्मीद से ज्यादा मजबूत हुआ, तो लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में आसमान में हल्की हलचल देखी जा सकती है.