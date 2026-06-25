Aurora in India: पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर सूर्य में कुछ ऐसी हलचल हो रही है, जिसका असर अब हमारी धरती पर दिखाई देने लगा है. सूरज में एक ऐसा धमाका हुआ है, जिससे सौर तूफान का खतरा धरती पर भी मंडराने लगा है. वैज्ञानिकों के अनुसार आज यानी 25 जून की शाम या 26 जून को यह तूफान सीधे हमारी धरती पर दस्तक दे सकता है. इस सौर तूफान के कारण दुनिया के कई देशों में आसमान में रंग-बिरंगी रोशनी का चमत्कारी नजारा दिख सकता है. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि क्या भारत में भी यह अरोरा दिखाई देगा? क्या इस तूफान से घबराने की जरूरत है? आइए जानते हैं सूर्य में मचे इस बवाल के पीछे की पूरी कहानी...