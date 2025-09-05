धरती से टकराया 'नरभक्षी' सौर तूफान; बिजली-सैटेलाइट पर पड़ा बुरा असर, स्पीड 21 लाख किमी/घंटे
Advertisement
trendingNow12909798
Hindi Newsविज्ञान

धरती से टकराया 'नरभक्षी' सौर तूफान; बिजली-सैटेलाइट पर पड़ा बुरा असर, स्पीड 21 लाख किमी/घंटे

Science News in Hindi: 30 अगस्त 2025 को एक बहुत ही शक्तिशाली सौर तूफान धरती से टकराया. इसकी वजह से बिजली ग्रिड और सैटेलाइट भी प्रभावित हुए.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 05, 2025, 01:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धरती से टकराया 'नरभक्षी' सौर तूफान; बिजली-सैटेलाइट पर पड़ा बुरा असर, स्पीड 21 लाख किमी/घंटे

Coronal Mass Ejection: 30 अगस्त को लगभग 21 लाख किमी प्रति घंटे की स्पीड से धरती से बहुत शक्तिशाली सौर तूपान टकराया. यह तूफान बहुत ही दुर्लभ 'नरभक्षी' Coronal Mass Ejection से निकला. ये तब होता है जब CME एक-दूसरे से मिलकर बहुत बड़ा और शक्तिशाली विस्फोट बनाता है. यह घटना तब शुरु हुई जब सूर्य पर AR 4199 नाम की जगह से M2.7 श्रेणी का सौर ज्वाला निकला जिसके बाद सीएमई विस्फोट हुए. इस तूफान का असर 1 सितंबर को देर रात धरती पर पहुंचा और 2 सितंबर तक जारी रहा. इसकी वजह से धरती का चुंबकीय क्षेत्र सिकुड़ गया जिससे आधुनिक डिवाइस को खतरा बढ़ गया.

क्यों आया था ये तूफान?
यह तूफान एक पावरफुल CME की वजह से आया था. Cannibal CME तब बनता है जब सूर्य से निकला तेज विस्फोट उससे पहले ही निकले धीमे विस्फोट से टकराता है. इससे दोनों का प्लाज्मा और मैग्मेटिक फील्ड मिलकर एक और भी शक्तिशाली विस्फोट बना देते हैं. इस वजह से तूफान की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई और सौर हवाएं 600 किमी/सेकंड से भी ज्यादा की रफ्तार से धरती की तरफ आया. 

यह भी पढ़ें: अंतरिक्ष में 'दूसरी दुनिया' की तलाश, NASA का जेम्स वेब टेलीस्कोप कर रहा Earth 2.0 की खोज

Add Zee News as a Preferred Source

इस तूफान का असर कहां हुआ?
इस तूफान की वजह से बिजली कंपनियों को सतर्क रहना पड़ा, खासकर ठंडे इलाकों में क्योंकि वोल्टेज लगातार ऊपर-नीचे हो रहा था और लाइट जाने का खतरा था. साथ ही सैटेलाइट्स को भी खतरों का सामना करना पड़ा. इस वजह से उनका रास्ता भटक सकता था और बिजली चार्ज को बढ़ा सकता था. इसके अलावा GPS और Radio Signal भी रुक-रुक कर काम कर रहे थे. हालांकि, इसके बाद एक खूबसूरत नजारा देखने को मिला और सिर्फ ध्रुवीय इलाकों के आसमान में दिखने वाले ऑरोरा कम ठंडे इलाकों में दिखाई दिए.

वैज्ञानिकों ने क्या दी चेतावनी?
इसे लेकर वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाले महीनों में सौर चक्र 25 अपने सबसे ऊंचे स्तर पर रहेगा जिससे ऐसे शक्तिशाली सौर तूफान और भी ज्यादा आ सकते हैं. ये CME अपने भारी प्लाज्मा और मजबूत चुंबकीय क्षेत्रों की वजह से धरती और अंतरिक्ष में मौजूद हमारी तकनीक के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करते हैं.

यह भी पढ़ें: पेरू में मिली 3000 साल पुरानी पेंटिंग, वैज्ञानिकों ने कहा ये तो जादू-टोना करने वाले...

क्या NASA को इसकी जानकारी थी?
NASA ने इस तूफान के आने की पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी लेकिन ये जितना सोचा गया था उससे कहीं ज्यादा तेज था. बिजली कंपनियों और सैटेलाइट चलाने वालों ने अपनी प्रणालियों को सुरक्षित रखने के लिए हर कोशिश की जिससे वो काम करना बंद ना करें. वैज्ञानिक और अंतरिक्ष मौसमों का अंदाजा लगाने वालों के लिए यह एक अच्छा मौका था जानने का कि धरती का चुंबकीय क्षेत्र काम कैसे करता है.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

most powerful solar stormCoronal Mass Ejection

Trending news

दुबई के भक्त ने शिरडी में ‘ॐ साईं राम’ का स्वर्ण अक्षर किया दान, कीमत 1.5 करोड़ रुपए
Sai Baba
दुबई के भक्त ने शिरडी में ‘ॐ साईं राम’ का स्वर्ण अक्षर किया दान, कीमत 1.5 करोड़ रुपए
मुस्लिमों के लिए बनेगी सोसाइटी, हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री!
Halal Lifestyle Township mumbai
मुस्लिमों के लिए बनेगी सोसाइटी, हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री!
CBI के हाथ लगी बड़ी कामयाबी...UAE से दबोचा गया भगौड़ा हर्षित जैन, जारी था रेड नोटिस
CBI Interpol Case
CBI के हाथ लगी बड़ी कामयाबी...UAE से दबोचा गया भगौड़ा हर्षित जैन, जारी था रेड नोटिस
B से बीड़ी, B से बिहार...बीजेपी सरकार पर हमला बोलते-बोलते कांग्रेस ने कर दी गलती?
GST
B से बीड़ी, B से बिहार...बीजेपी सरकार पर हमला बोलते-बोलते कांग्रेस ने कर दी गलती?
मां जन्म देती है और गुरु जीवन, इस धनतेरस पर बदल जाएगी जिंदगी...PM मोदी ने क्यों कहा?
Happy Teacher Day
मां जन्म देती है और गुरु जीवन, इस धनतेरस पर बदल जाएगी जिंदगी...PM मोदी ने क्यों कहा?
बंगाल में BJP का 1 भी MLA नहीं बचेगा, ममता बनर्जी के बोल पर बवाल
west bengal assembly news
बंगाल में BJP का 1 भी MLA नहीं बचेगा, ममता बनर्जी के बोल पर बवाल
क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Maharashtra Deputy CM controversy
क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Monsoon: 37 साल बाद सबसे ज्‍यादा बारिश, उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड
Monsoon 2025
Monsoon: 37 साल बाद सबसे ज्‍यादा बारिश, उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
PM Narendra Modi
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
Jammu Kashmir Weather Update
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
;