धरती से टकराया 'नरभक्षी' सौर तूफान; बिजली-सैटेलाइट पर पड़ा बुरा असर, स्पीड 21 लाख किमी/घंटे

Coronal Mass Ejection: 30 अगस्त को लगभग 21 लाख किमी प्रति घंटे की स्पीड से धरती से बहुत शक्तिशाली सौर तूपान टकराया. यह तूफान बहुत ही दुर्लभ 'नरभक्षी' Coronal Mass Ejection से निकला. ये तब होता है जब CME एक-दूसरे से मिलकर बहुत बड़ा और शक्तिशाली विस्फोट बनाता है. यह घटना तब शुरु हुई जब सूर्य पर AR 4199 नाम की जगह से M2.7 श्रेणी का सौर ज्वाला निकला जिसके बाद सीएमई विस्फोट हुए. इस तूफान का असर 1 सितंबर को देर रात धरती पर पहुंचा और 2 सितंबर तक जारी रहा. इसकी वजह से धरती का चुंबकीय क्षेत्र सिकुड़ गया जिससे आधुनिक डिवाइस को खतरा बढ़ गया.

क्यों आया था ये तूफान?

यह तूफान एक पावरफुल CME की वजह से आया था. Cannibal CME तब बनता है जब सूर्य से निकला तेज विस्फोट उससे पहले ही निकले धीमे विस्फोट से टकराता है. इससे दोनों का प्लाज्मा और मैग्मेटिक फील्ड मिलकर एक और भी शक्तिशाली विस्फोट बना देते हैं. इस वजह से तूफान की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई और सौर हवाएं 600 किमी/सेकंड से भी ज्यादा की रफ्तार से धरती की तरफ आया.

इस तूफान का असर कहां हुआ?

इस तूफान की वजह से बिजली कंपनियों को सतर्क रहना पड़ा, खासकर ठंडे इलाकों में क्योंकि वोल्टेज लगातार ऊपर-नीचे हो रहा था और लाइट जाने का खतरा था. साथ ही सैटेलाइट्स को भी खतरों का सामना करना पड़ा. इस वजह से उनका रास्ता भटक सकता था और बिजली चार्ज को बढ़ा सकता था. इसके अलावा GPS और Radio Signal भी रुक-रुक कर काम कर रहे थे. हालांकि, इसके बाद एक खूबसूरत नजारा देखने को मिला और सिर्फ ध्रुवीय इलाकों के आसमान में दिखने वाले ऑरोरा कम ठंडे इलाकों में दिखाई दिए.

वैज्ञानिकों ने क्या दी चेतावनी?

इसे लेकर वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाले महीनों में सौर चक्र 25 अपने सबसे ऊंचे स्तर पर रहेगा जिससे ऐसे शक्तिशाली सौर तूफान और भी ज्यादा आ सकते हैं. ये CME अपने भारी प्लाज्मा और मजबूत चुंबकीय क्षेत्रों की वजह से धरती और अंतरिक्ष में मौजूद हमारी तकनीक के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करते हैं.

क्या NASA को इसकी जानकारी थी?

NASA ने इस तूफान के आने की पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी लेकिन ये जितना सोचा गया था उससे कहीं ज्यादा तेज था. बिजली कंपनियों और सैटेलाइट चलाने वालों ने अपनी प्रणालियों को सुरक्षित रखने के लिए हर कोशिश की जिससे वो काम करना बंद ना करें. वैज्ञानिक और अंतरिक्ष मौसमों का अंदाजा लगाने वालों के लिए यह एक अच्छा मौका था जानने का कि धरती का चुंबकीय क्षेत्र काम कैसे करता है.