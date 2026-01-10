पिछले 95 साल में सूरज का एक चक्कर भी नहीं लगा पाया ये ग्रह, यहां 1 साल में बीत जाती हैं कई पीढ़ियां

Advertisement
Pluto Orbital Cycle: क्या आप जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में एक ऐसा भी ग्रह है जिसके खोजे जाने के 95 साल बाद भी अब तक सूरज का एक चक्कर पूरा नहीं कर पाया है. हम यहां प्लूटो की बात कर रहे हैं जो कभी सौरमंडल का नौंवा ग्रह हुआ करता था. 

 

Jan 10, 2026
Solar System: हमारे सौर मंडल में 5 बौने ग्रह हैं जिनमें प्लूटो सबसे ज्यादा मशहूर है. पहले प्लूटो को एक सामान्य ग्रह माना जाता था लेकिन सूरज का एक चक्कर पूरा करने से पहले ही वैज्ञानिकों ने इसे ग्रहों की लिस्ट से निकालकर बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया है. 19वीं सदी में जब वैज्ञानिक यूरेनस ग्रह को देख रहे थे तो उन्होंने पाया कि वह उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रहा था. उसकी चाल न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमों से थोड़ी अलग थी जिससे वैज्ञानिकों को शक हुआ कि अंतरिक्ष में कुछ और भी छिपा हो सकता है. 

कौन से हैं 5 बौने ग्रह?
प्लूटो कभी हमारे सौरमंडल का नौंवा ग्रह हुआ करता था लेकिन अब वह एरिस, सेरेस, माकेमाके और होमिया जैसे बौने ग्रहों के परिवार का हिस्सा है. प्लूटो को ग्रह का दर्जा मिलने और फिर छिनने के बीच उसने सूरज का एक चक्कर भी पूरा नहीं किया था. वैज्ञानिक यूरेनस की चाल देखकर हैरान थे क्योंकि वह न्यूटन के बताए तरीकों से मेल नहीं खाता था जिस वजह से नए ग्रहों की खोज का रास्ता खुला. 

यह भी पढ़ें: धरती पर तूफान से अंतरिक्ष में खलबली...NASA ने 88 किमी ऊपर देखा कुछ ऐसा, जिसे देख वैज्ञानिक भी कांप उठे

कैसे हुई थी इन ग्रहों की खोज?
साल 1846 में एक गणितज्ञ ले वेरियर ने कहा कि, यूरेनस जिस तरह से डगमगा रहा है उससे लगता है कि उसके पीछे कोई और बड़ा ग्रह छिपा है जो उसे अपनी ओर खींच रहा है. उनकी यह बात सच निकली और इस तरह Neptune की खोज हुई. वैज्ञानिक पर्सीवल लोवेल ने देखा कि नेपच्यून के मिलने के बाद भी यूरेनस की चाल में अब भी कुछ गड़बड़ी थी और 1905 में दावा किया कि नेप्च्यून के पीछे भी एक ग्रह है जो इन दोनों को परेशान कर रहा है. 

किस तरह हुई थी प्लूटो की खोज?
वैज्ञानिक लोवेल के अंदाजे के आधार पर आखिरकार साल 1930 में प्लूटो की खोज हुई. अमेरिकी वैज्ञानिक क्लाइट टॉम्बो ने आसमान के उसी हिस्से पर नजर रखी जहां ग्रहों के छिपे होने की उम्मीद थी. उन्होंने एक खास मशीन ब्लिंक कंपैरेटर का इस्तेमाल किया जो एक की जगह 2 फोटो को बार-बार बदलकर दिखाती थी. 23 और 29 जनवरी 1930 को फोटो देखते हुए उन्हें छोटा बिंदु दिखा जो नौंवा ग्रह प्लूटो था. 

कैसी है प्लूटो की चाल?
प्लूटो पर एक दिन तो करीब 153 घंटे का होता है लेकिन वहां का एक साल इतना लंबा है कि सूरज का सिर्फ एक चक्कर लगाने में 248 साल लग जाते हैं. इसका मतलब है कि 1930 में खोजे जाने के बाद इसने एक चक्कर भी पूरा नहीं किया. उसका एक चक्कर 23 मार्च साल 2178 में पूरा होगा. 

यह भी पढ़ें: इंसानों के पहुंचने से पहले ही बदली मंगल ग्रह की जमीन, ESA सैटेलाइट ने भेजी चौंकाने वाली तस्वीर

कितनी है प्लूटो और सूरज की दूरी?
प्लूटो सूरज से औसतन 5.9 अरब किमी दूर है और यह दूरी इतनी ज्यादा है कि सूरज की रोशनी को वहां पहुंचने में घंटों लग जाते हैं. प्लूटो की कक्षा गोल नहीं बल्कि तिरछी है और कभी-कभी यह सूरज के थोड़ा करीब हो जाता है तो कभी बहुत दूर निकल जाता है. इंसान की कई पीढ़ियां गुजर जाएंगी तब जाकर प्लूटो का एक साल पूरा होगा. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

