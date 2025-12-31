Advertisement
चांद की गुफाओ में घुसकर करेगा खोज, जहां इसांन नहीं पहुंचा वहां जाएगा रोबोट; KAIST का 'मून वॉरियर' तैयार

चांद की गुफाओ में घुसकर करेगा खोज, जहां इसांन नहीं पहुंचा वहां जाएगा रोबोट; KAIST का ‘मून वॉरियर’ तैयार

South Korea Moon Robot: दक्षिण कोरिया ने चांद की उन जगहों तक पहुंचने के लिए एक खास रोबोट बनाया है, जहां अब तक इंसान या कोई मशीन नहीं पहुंच पाई है. यह रोबोट चांद की गुफाओं और गहरे गड्ढों में उतरकर जांच करने के लिए बनाया गया है. बता दें, इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह बेहद कठिन हालात में भी काम करता रहे.

Last Updated: Dec 31, 2025, 04:44 PM IST
चांद की गुफाओ में घुसकर करेगा खोज, जहां इसांन नहीं पहुंचा वहां जाएगा रोबोट; KAIST का ‘मून वॉरियर’ तैयार

South Korea Moon Robot: दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने चांद पर खोज के लिए एक अनोखा और मजबूत रोबोट बनाया है. यह रोबोट कोरिया एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी KAIST की टीम ने बनाया है. इसका मकसद चांद की उन छुपी हुई गुफाओं और गड्ढों को खोजना है. यह उन गड्ढों को खोजेगा जिनके बारे में अभी तक ज्यादा जानकारी नहीं है. वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य में ये गुफाएं इंसानों के रहने या सुरक्षित ठिकाने के तौर पर काम आ सकती हैं.

चांद की गुफाओं के लिए डिजाइन
इस रोबोट को खास तौर पर चलने-फिरने में सक्षम और झटके सहने वाला बनाया गया है. चांद की सतह ऊबड़-खाबड़ है. वहां धूल भी बहुत ज्यादा है. ऐसे में आम रोबोट वहां फंस सकते हैं या खराब हो सकते हैं. इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए इस रोबोट का ढांचा मजबूत होने के साथ-साथ लचीला भी रखा गया है.

पहियों की बनावट
रोबोट की सबसे खास चीज इसके पहिए हैं. ये पहिए घुमावदार धातु की पट्टियों से बने हैं. ये पहिए जरूरत के हिसाब से छोटे और बड़े हो सकते हैं. सामान्य हालत में इनका आकार करीब 9 इंच होता है वहीं फैलने पर ये लगभग 19.6 इंच तक के हो जाते हैं. बड़े होने पर ये जमीन पर बेहतर पकड़ बनाते हैं. धूल भरी या टेढ़ी-मेढ़ी सतह पर भी आसानी से चल पाते हैं. छोटे होने पर ये रोबोट को संकरी गुफाओं में जाने में भी काफी मदद करते हैं.

पहले के मॉडल से अलग सोच
वैज्ञानिकों ने बताया कि पहले इस्तेमाल होने वाले कुछ रोबोट पहियों में जोड़ या मोड़ वाले डिजाइन होते थे जो चांद की सतह पर जल्दी खराब हो सकते हैं. हालांकि इस नए डिजाइन में ऐसे हिस्से नहीं हैं. जिस वजह से इसके टूटने का खतरा कम हो जाता है. यही कारण है कि इस रोबोट को ज्यादा भरोसेमंद माना जा रहा है.

कठिन टेस्ट में भी रहा मजबूत
रोबोट को धरती पर बेहद सख्त हालात में टेस्ट किया गया. इसे 200 मिलीमीटर तक ऊंची चट्टानों पर चढ़ाया गया. चांद जैसी मिट्टी पर चलाया गया. इसे ऐसे झटकों का सामना कराया गया जैसे चांद की गुरुत्वाकर्षण में 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया हो. इसके अलावा इसे ड्रोन से गिराया गया. आग के सामने रखा गया. साथ ही बहुत ठंडे तापमान में भी टेस्ट किया गया. सभी टेस्ट के दौरान इसके पहिए सुरक्षित रहे और सही तरीके से काम करते रहे. कार्बन स्टील से बने ये पहिए हल्के होने के साथ-साथ काफी मजबूत भी हैं. यह झटकों को आसानी से झेल सकते हैं.

क्या है भविष्य की योजना?
वैज्ञानिक आगे चलकर एक बड़े मिशन की योजना बना रहे हैं. इसमें एक बड़ा रोवर कई छोटे रोबोट्स को अपने साथ लेकर जाएगा. ये बड़ा रोवर चांद के गड्ढे के किनारे तक पहुंचेगा. फिर छोटे रोबोट्स को नीचे उतारेगा. ये छोटे रोबोट अपने फैलने वाले पहियों की मदद से सुरक्षित तरीके से नीचे उतरेंगे और गुफाओं के अंदर की जानकारी जुटाएंगे. वैज्ञानिकों का मानना है कि इन पहियों की लचक और मजबूती की वजह से रोबोट गिरने के बाद भी सही सलामत रहेगा और अपना काम कर पाएगा. यह तकनीक चांद की उन जगहों को समझने में मदद कर सकती है जहां भविष्य में इंसान कदम रख सकता है.

