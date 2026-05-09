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Hindi Newsविज्ञानतारों के टूटने से नहीं, बल्कि हिंसक जंग से पैदा हो रहे हैं अंतरिक्ष के सबसे बड़े ब्लैक होल; नई रिसर्च में बड़ा खुला बड़ा राज

तारों के टूटने से नहीं, बल्कि 'हिंसक जंग' से पैदा हो रहे हैं अंतरिक्ष के सबसे बड़े ब्लैक होल; नई रिसर्च में बड़ा खुला बड़ा राज

Black Hole Discovery 2026: ब्रह्मांड की गहराइयों में छिपे ब्लैक होल हमेशा से वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़े रहस्यों में रहे हैं. अब इन्हीं रहस्य से पर्दा उठा रहा है, जिसने ब्लैक होल बनने की अब तक की पूरी थ्योरी को चुनौती दे दी है. नई रिसर्च के अनुसार ब्रह्मांड के विशालकाय ब्लैक होल किसी एक तारे के खत्म होने से नहीं बने हैं, बल्कि...

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 09, 2026, 07:07 AM IST
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तारों के टूटने से नहीं, बल्कि 'हिंसक जंग' से पैदा हो रहे हैं अंतरिक्ष के सबसे बड़े ब्लैक होल; नई रिसर्च में बड़ा खुला बड़ा राज

Black Hole Discovery: ब्रह्मांड हमेशा वैज्ञानिकों को चौंकाता रहता है. जैसे-जैसे हम ब्रह्मांड के बारे में जानकारी जुटा रह हैं, वैसे-वैसे नए नए राज सामने आ रहे हैं. ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी चीजों में शामिल ब्लैक होल को लेकर वैज्ञानिकों ने एक बड़ा खुलासा किया है. नए रिसर्च में खुलासा हुआ है कि अंतरिक्ष के विशालकाय ब्लैक होल किसी एक तारे के खत्म होने से नहीं, बल्कि बार-बार होने वाली हिंसक टक्करों से बनते हैं. वैज्ञानिकों के अनुसार छोटे ब्लैक होल आपस में टकराकर धीरे-धीरे और ज्यादा बड़े व ताकतवर होते जाते हैं, जिससे अंतरिक्ष में कॉस्मिक मॉन्स्टर यानी बड़े ब्लैक होल बनते हैं. 

अभी तक यह माना जाता था कि जब कोई बड़ा तारा मरता है, तो वह सिमटकर ब्लैक होल बन जाता है. लेकिन अब वैज्ञानिकों की नई रिसर्च ने इस पुरानी सोच को पूरी तरह से बदल दिया है. ब्रिटेन की कार्डिफ यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने मुताबिक ब्रह्मांड के सबसे बड़े ब्लैक होल किसी एक तारे के टूटने से नहीं, बल्कि एक हिंसक चेन रिएक्शन यानी यानी बार-बार होने वाली टक्करों से बने हैं.

क्या है वायलेंट मर्जर चेन का सच?

कार्डिफ यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इस स्टडी में बताया है कि ये विशालकाय ब्लैक होल ग्लोबुलर क्लस्टर्स यानी तारों के घने झुंडों के बीच बनते हैं. ये इलाके अंतरिक्ष के सबसे भीड़भाड़ वाले हिस्से होते हैं, जहां लाखों तारे एक छोटे से दायरे में गुरुत्वाकर्षण के कारण से फंसे होते हैं. इस घनी आबादी वाले क्षेत्र में ब्लैक होल अकेले नहीं रह पाते. वे लगातार एक-दूसरे के आस-पास आते हैं, आपस में टकराते हैं और जुड़कर एक बड़ा रूप ले लेते हैं. वैज्ञानिकों ने इसे हिंसक मर्जर चेन का नाम दिया है.

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दो तरह के होते हैं ब्लैक होल

वैज्ञानिकों ने LIGO-Virgo-KAGRA द्वारा दर्ज किए गए 153 ब्लैक होल मर्जर के डेटा का रिसर्च किया. इस स्टडी में ब्लैक होल्स के दो अलग-अलग ग्रुप मिले-

साधारण ब्लैक होल
इनका वजन कम होता है और इनकी घूमने की स्पीड स्लो होती है. ये सामान्य रूप से तारों के खत्म होने से बनते हैं.

कॉस्मिक मॉन्स्टर
ये ब्लैक होल काफी भारी होते हैं और इनकी स्पिन बहुत तेज और होती है. इनकी यही अजीब चाल इस बात का इशारा करती है कि ये कई छोटे ब्लैक होल्स के आपस में मिलने से बने हैं.

मास गैप का रहस्य 

साइंस में एक मास गैप होता है, जिसका मतलब होता है कि ब्लैक होल का वह वजन जिस पर किसी तारे का सीधे तौर पर ब्लैक होल बनना असंभव माना जाता है. थ्योरी कहती है कि बहुत बड़े तारे जब फटते हैं, तो वे पूरी तरह बिखर जाते हैं और पीछे कुछ नहीं बचता.

(ये भी पढ़ेंः चीन के 'पाताल लोक' में मिला 4500 साल पुराना अभेद्य किला, 6-लेयर 'डिफेंस सिस्टम'...)

लेकिन इस रिसर्च में सूरज से 45 गुना ज्यादा वजन वाले ऐसे ब्लैक होल सामने आए हैं, जो इस गैप के बीच फिट बैठते हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सीधे तारे से नहीं बने, बल्कि छोटे ब्लैक होल्स की आपसी टक्कर का नतीजा हैं.

क्यों अहम है यह खोज?

वैज्ञानिकों की यह खोज ब्लैक होल को लेकर हमारी समझ को पूरी तरह से बदल रही है. अब यह साफ हो गया है कि ब्लैक होल सिर्फ किसी तारे का अंत नहीं है, बल्कि यह एक लंबी विकास प्रक्रिया का हिस्सा हैं.  

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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