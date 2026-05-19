कभी ढिबरी तो कहीं ढक्कन, वैज्ञानिकों ने बताया आसमान से अचानक टपकने वाली आफत का खतरा कितना बड़ा और बढ़ा?

Space news: अंतरिक्ष में इतना कबाड़ जमा हो गया है कि वैज्ञानिकों को डराने लगा है. पहले तो इनको लेकर लगाए जाने वाले अनुमान कुछ-कुछ सही साबित होते थे, लेकिन बीते कुछ सालों में अचानक टपकने वाली मुसीबतों की स्ट्राइक रेट ने दुनियाभर के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को अंदर तक हिलाकर रख दिया है.
Trending Photos
Space debris falling on earth: धरती पर अंतरिक्ष से अचानक गिरने वाले सैटेलाइट और रॉकेट के मलबे का खतरा अप्रत्याशित रूप से बढ़ता जा रहा है. नासा से लेकर रॉसकॉसमॉस, ईएसए से लेकर इसरो और JAXA तक के वैज्ञानिकों आसमानी आफत को लेकर लगातार चेतावनी जारी कर रहे हैं. स्पेस साइंटिस्टों का मानना है कि वो दिन दूर नहीं जब ढिबरी से लेकर विशालकाय चट्टानी मेटल के ढक्कन अचानक गिरकर इंसानी जीवनलीला खत्म करने के साथ-साथ पूरे इलाके को मलबे में बदल दिया करेंगे. वैज्ञानिकों ने अपनी इस चिंता के पीछे ठोस आधार भी दुनिया के सामने रखे हैं.
वैज्ञानिक दो बातों की वजह से ज्यादा परेशान हैं. पहली ये कि दशकों पहले दुनिया की 5 बड़ी स्पेस एजेंसियों के रॉकेट और सैटेलाइट भेजे जाते थे, तो स्पेस जगत के दिग्गजों को उसके पाथ से लेकर मिशन फेल होने तक के संभावित खतरे का पता रहता था. आज हालात बदल चुके हैं. प्राइवेट प्लेयर्स यानी निजी कंपनियों द्वारा लाखों सैटेलाइट लॉन्च करने की योजनाओं ने वैज्ञानिकों के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं.
वैज्ञानिकों के मुताबिक, सैटेलाइट और रॉकेट लॉन्च के बाद बचा हुआ मलबा अब पहले की तरह पूरी तरह वातावरण में जलकर खत्म नहीं हो रहा है. इनमें से कई हिस्से सीधे धरती पर गिर रहे हैं. पुरानी थ्योरी ये कहती थी कि स्पेस से कोई चीज धरती के वातावरण में आते ही जल जाएगी, इससे इंसानों के जान-माल के नुकसान का खतरा कमोबेश कम हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है. मलबा अपने पूरे फॉर्म में नीचे आ रहा है. यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन-स्टाउट के वैज्ञानिकों ने अपनी हालिया रिसर्च में उन सामानों का अध्ययन किया जो धरती के वातावरण में दोबारा दाखिल (री-एंट्री) होते समय भी बच जाती हैं. अब वैज्ञानिकों का उद्देश्य कुछ ऐसे बदलाव सुझाना है जिससे भविष्य में ये मलबा कम से कम खतरनाक साबित हो.
जब अंतरिक्ष यान लॉन्च किए जाते हैं, तब इस्तेमाल के बाद रॉकेट बूस्टर और दूसरे हिस्सों को अलग कर दिया जाता है. माना जाता था कि ये हिस्से पृथ्वी के वातावरण में लौटते समय जलकर नष्ट हो जाएंगे, लेकिन कई मामलों में ऐसा नहीं हुआ. लॉन्च की संख्या तेजी से बढ़ने के कारण अंतरिक्ष में कचरा भी बढ़ता जा रहा है और इसके धरती पर गिरने की आशंका भी बढ़ गई है.
रिसर्चर्स ने ऐसी कई मिसालें दी हैं, जब धरती पर अचानक टपकी इन आफतों की वजह से बड़ा नुकसान होते-होते बचा. एलन मस्क के स्पेसएक्स ड्रैगन के कार्बन फाइबर ट्रंक के हिस्से पहले भी धरती पर गिर चुके हैं. यह हिस्सा आकार में 15 यात्रियों वाली वैन जितना बड़ा होता है. अब सोचिए इतना बड़ा और भारी मलबा जिसके ऊपर गिरेगा उसका क्या हाल होगा.