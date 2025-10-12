तैयार हो जाओ युवाओं...मंगल और चांद पर रहना अब फिक्शन नहीं हकीकत, वैज्ञानिकों का बड़ा अलर्ट!

Youth Must Prepare for Space: वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसानों की अंतरिक्ष यात्रा का अगला कदम, जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा नजदीक है. इससे यह पता चलता है कि हमें एक ऐसी नई पीढ़ी की जरूरत है जो पृथ्वी से बाहर जाकर रहने और काम करने के लिए तैयार हो.
Science News in Hindi: विश्व अंतरिक्ष सप्ताह संघ के अध्यक्ष डेनिस स्टोन ने अंतरिक्ष खोज में बढ़ते मौकों की तरफ इशारा किया है. क्योंकि चांद और मंगल पर रहना और काम करना अब विज्ञान कथा से निकलकर एक सच्ची संभावना बनता जा रहा है. उनकी यह बात मानवता के लंबे समय तक बने रहने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए अंतरिक्ष को एक संभावित ठिकाने के रूप में देखने की बड़ी बहस के बीच आई है. हर साल 4 से 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है जो संस्थाओं, सरकारों, शिक्षकों और बड़े उद्योगों को अंतरिक्ष विज्ञान और समाज पर उसके असर का जश्न मनाने के लिए एक साथ लाता है.
क्या है इसकी वजह?
अंतरिक्ष में व्यावसायिक कंपनियां बढ़ रही हैं और नए अंतरराष्ट्रीय मिशन भी चल रहे हैं. इसी माहौल में डेनिस स्टोन की यह पहल अंतरिक्ष विज्ञान, इंजीनियरिंग और रिसर्च के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए ज्यादा युवाओं को आकर्षित करने के एक बड़े प्रयास का हिस्सा है. जैसे-जैसे Microgravity और अंतरिक्ष में रहने की जगहों को बनाने की रिसर्च के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं स्पेस क्षेत्र खुद को मौकों के एक नए क्षेत्र के रूप में स्थापित कर रहा है.
अभी कितने लोग अंतरिक्ष में हैं?
यूएनआईएलएडी के अनुसार, डेनिस स्टोन ने बताया कि अभी चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन(ISS)को मिलाकर अंतरिक्ष में 10 लोग रह रहे हैं. उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे और स्टेशन लॉन्च होंगे और अंतरिक्ष एजेंसियां पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना काम बेहतर बनाएंगी यह संख्या और भी बढ़ती जाएगी.
स्टोन ने किस बात पर दिया जोर?
स्टोन की ये बातें NASA ESA जैसी बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों के लंबे मिशनों के लिए स्थायी ठिकाने बनाने के चल रहे प्रयासों से मेल खाती हैं. हालांकि, उनका पूरा जोर लोगों तक पहुंचने और तैयारी पर है. खासकर उन युवाओं पर जो भविष्य में अंतरिक्ष के काम में शामिल होंगे.