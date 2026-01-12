Advertisement
किसी दुश्मन देश पर नहीं, अगर अंतरिक्ष में दागी जाए मिसाइल तो क्या होगा; स्पेस में परमाणु विस्फोट होने पर कितना होगा नुकसान?

किसी दुश्मन देश पर नहीं, अगर अंतरिक्ष में दागी जाए मिसाइल तो क्या होगा; स्पेस में परमाणु विस्फोट होने पर कितना होगा नुकसान?

Space News: आज के परिवेश में कई देश युद्ध की स्थिति से गुजर रहे हैं और अपने दुश्मन देशों पर मिसाइल दाग रहे हैं. इस स्थिति में लोगों के मन में सवाल है कि अगर किसी मिसाइल को धरती से किसी देश पर नहीं, बल्कि स्पेस में दागा जाए तो क्या होगा. आइए आपको इस बारे में बताते हैं. 

Jan 12, 2026
किसी दुश्मन देश पर नहीं, अगर अंतरिक्ष में दागी जाए मिसाइल तो क्या होगा; स्पेस में परमाणु विस्फोट होने पर कितना होगा नुकसान?

What happens if Missile launch to Space: पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है. कुछ देशों के बीच युद्ध जारी है, तो कुछ देशों के बीच हाल में ही संघर्ष देखने को मिले. विभिन्न देशों ने एक दूसरे पर तमाम मिसाइलों से हमला किया है. युद्ध लड़ने के लिए देश विभिन्न क्षमता और आधुनिक तकनीक से लैस मिलाइलों का इस्तेमाल कर रहे हैं. इस बीच अलग-अलग मिसाइलों की डिमांड बढ़ी है. कई देश खुद इन मिसाइलों को बना रहे हैं, तो कुछ इन तकनीकों को बेच रहे हैं. 

दरअसल, इस समय तमाम देश अलग-अलग क्षमता और विभिन्न तकनीक की मिसाइलों का इस्तेमाल अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि अगर किसी मिसाइल को किसी दुश्मन देश पर निशाना लगाकर नहीं, बल्कि केवल धरती से अंतरिक्ष की ओर दागा जाए, तो वह कहां तक पहुंचेगी. या फिर वह अपना आखिरी सफर कहां पूरा करेगी. तो चलिए आपको अपने इस लेख में इस सवाल का जवाब बताते हैं. 

अंतरिक्ष के लिए दागी गई मिसाइल कहां तक जाएगी? 

अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए बैठेंगे, तो पाएंगें कि अलग-अलग जगहों पर विभिन्न बातें कही गई हैं. हालांकि, कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अगर किसी मिसाइल को पृथ्वी से अंतरिक्ष के लिए दागा गया, तो वह मिसाइल वायुमंडल से बाहर निकलने पर हवा के फ्रिक्शन और वायुमंडलीय खिंचाव न होने के कारण अनिश्चित काल तक अपनी गति से यात्रा करने में सक्षम रहेगी. 

रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि यदि सही दिशा और वेलोसिटी मिले, तो वह मिसाइल धरती के गुरुत्वाकर्षण से बचकर गहरे अंतरिक्ष में जा सकती है. यह भी संभव है कि अधिक वेग ना होने की स्थिति में वह मिसाइल पृथ्वी का चक्कर लगा सकती है. रिपोर्ट्स में कहा गया कि मिसाइल अंतरिक्ष में किसी अन्य ग्रह से भी फंस सकती है और वह उस वक्त तक सीधी रेखा में चलती रहेगी, जब तक किसी अन्य खगोलीय पिंड ने टकरा जाए. 

अंतरिक्ष में जाने से बाद मिसाइल का क्या होगा? 

पृथ्वी से मिसाइल के लॉन्च के दौरान उसके मार्ग की बात करें, तो लॉन्च के शुरुआती चरण में मिसाइल वायुमंडल से गुजरती है, जहां इसे हवा के प्रतिरोध यानी एयर रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ता है. ठीक इसी समय सबसे अधिक ईंधन की आवश्यकता होती है. अधिक इंधन जलाते हुए मिसाइल तेजी से ऊपर जाती है. वहीं, जब कोई भी मिसाइल वायुमंडल की ऊपरी परतों को पार कर लेती है, उसके बाद हवा का प्रतिरोध करीब खत्म हो जाता है. इस स्थिति में अगर मिसाइल पृथ्वी के पलायन वेग को प्राप्त कर लेती है, तो यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से हमेशा के लिए दूर निकल जाएगी और फिर  गहरे अंतरिक्ष में एक सीधी रेखा में चलती रहेगी.

तो अन्य उपग्रहों के जैसे घूमने लगेगी मिसाइल

रिपोर्ट्स में बताया गया है कि यदि मिसाइल पलायन वेग से कम, लेकिन कक्षीय वेग से अधिक गति प्राप्त करती है, तो उस स्थिति में यह पृथ्वी के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमने लगेगी, यह ठीक वैसा ही होगा, जैसे कई उपग्रह करते हैं. इस दौरान पृथ्वी से फायर की गई मिसाइल अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होगी, इसके कुछ सम बाद मिसाइल किसी अन्य ग्रह के गुरुत्वाकर्षण में फंस सकती है. हालांकि, इस दौरान यह भी संभव है कि यह सौर मंडल में भटक सकती है. 

यह भी पढ़ें: नासा का पैंडोरा मिशन...! दूर ग्रहों के रहस्य खोलेगा स्पेसएक्स का फाल्कन-9, 20 एक्सोप्लैनेट्स पर रहेगी खास नजर

फ्यूल खत्म होने के बाद क्या होगा? 

इन सब के बीच आपके मन में भी सवाल आ सकता है कि अगर किसी भी ऐसी मिसाइल का फ्यूल समाप्त हो गया, तो उसके बाद क्या होगा. फ्यूल समाप्त होने की स्थिति में मिसाइल के इंजन बंद हो सकते हैं, बावजूद इसके अंतरिक्ष में उसकी गति कम नहीं होगी. मिसाइल अपनी गति से अनंत काल तक चलती रहेगी. यहां ध्यान देना महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसकी कोई सीमा नहीं है कि यह कितनी दूर जा सकती है. ये उस वक्त तक जारी रहेगा, जब तक मिसाइल को रोका ना जाए या फिर वह किसी पिंड से न टकरा जाए. 

अगर अंतरिक्ष में परमाणु मिसाइल विस्फोट हो तब क्या होगा? 

आपके मन में यह भी सवाल आ सकता है, कि क्या परमाणु मिसाइल के सिलसिले में भी ऐसा ही होगा. तो जवाब है हां. वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि यदि यह एक परमाणु मिसाइल अंतरिक्ष में विस्फोट करती है, तो क्या होगा. इसका जवाब है कि इस स्थिति में विस्फोट से पृथ्वी पर इमारतों को सीधे नुकसान नहीं होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष में हवा नहीं है. लेकिन इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह एक शक्तिशाली विद्युत चुम्बकीय पल्स उत्पन्न कर सकती है, जो उपग्रहों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नष्ट कर सकती है. 

यह भी पढ़ें: तालियां बजने लगी थीं, अचानक स्पेस में क्या हो गया? 16 सैटलाइटों के साथ भटक गया इसरो का 'बाहुबली' रॉकेट

