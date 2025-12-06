अंतरिक्ष में इंसान नहीं, रोबोट करेगा मरम्मत! ISPARK टेक्नोलॉजी पर चौंकाने वाला खुलासा, मशीन करेगी सैटेलाइट की वेल्डिंग

Space Robotic Welding System ISPAR: यूके ने अंतरिक्ष में बड़ी छलांग लगाते हुए पहली In Space Robotic Welding Technology बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है. यूनिवर्सिटी ऑफ लीसेस्टर और वेल्डिंग विशेषज्ञ कंपनी TWI Ltd मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसका नाम है ISPARK (Intelligent Space Arc-Welding Robotic Kit) है.

स्पेस में काम करने वाला रोबोटिक वेल्डर

अभी तक अगर कोई सैटलाइट खराब होता है तो उसे रिपेयर करने के बजाय बदल दिया जाता है, लेकिन इस नई तकनीक के बाद अंतरिक्ष में ही टूटी चीजें जोड़ी जा सकेंगी जिससे सैटलाइट्स की मरम्मत और उम्र बढ़ाई जा सकेगी और टेलिस्कोप, स्पेस स्टेशन पार्ट्स सीधे स्पेस में बनाए जा सकेंगे. यह तकनीक आने वाले समय में स्पेस को फेंको और नया लाओ वाली सोच से बाहर ला सकती है.

स्पेस में वेल्डिंग मुश्किल क्यों है?

अंतरिक्ष में वेल्डिंग बेहद कठिन होती है क्योंकि वहां वैक्यूम, माइक्रोग्रैविटी, बहुत ज्यादा गर्मी-सर्दी और खतरनाक रेडिएशन जैसी मुश्किल परिस्थितियां होती हैं. यही कारण है कि इंसान के लिए स्पेस में वेल्डिंग करना लगभग असंभव है. इसलिए रोबोटिक सिस्टम ही इसका समाधान माना जा रहा है.

बता दें कि डिजिटल-ट्विन तकनीक का इस्तेमाल करके वैज्ञानिक पृथ्वी पर ही स्पेस जैसे माहौल को डिजिटल मॉडल में तैयार करेंगे और उसी पर रोबोट की हर टेस्ट वेल्डिंग को मैच करेंगे. इससे यह पता चल पाएगा कि असली मिशन में तकनीक बिना गलती के काम कैसे करें

क्या कहते हैं वैज्ञानिक?

प्रोजेक्ट के प्रमुख डॉ. डैनियल जू हाओ का कहना है कि यह तकनीक अंतरिक्ष में बड़े ढांचे बनाने और उन्हें बनाए रखने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है. वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ लीसेस्टर के प्रोफेसर डिर्क शेफर के अनुसार यह कदम अंतरिक्ष को और ज्यादा sustainable बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है.

आपको बता दें कि अमेरिका की ThinkOrbital ने पहली बार स्पेस में ऑटोनॉमस वेल्डिंग का सफल परीक्षण किया है. टेक्सास यूनिवर्सिटी चांद जैसी परिस्थितियां बनाने और वहां वेल्डिंग टेस्ट करने के लिए वर्चुअल सिस्टम तैयार कर रही है. इन सभी रिसर्च से भविष्य में अंतरिक्ष में फैक्ट्रियां, बड़े स्टेशन और भारी ढांचे सीधे orbit में बनाए जा सकेंगे.

